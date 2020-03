Espanja yrittää välttää ”Italian skenaarion” koronaviruksen suhteen – karanteeniin varautuvat kansalaiset ruuhkauttivat kauppoja

Espanjan viranomaiset ovat tehostaneet toimiaan koronaviruksen torjumiseksi sen jälkeen, kun tartuntojen määrä yli kymmenkertaistui viikossa.

Espanjassa on todettu tiistaihin mennessä kaikkiaan 1 650 koronavirustartuntaa. Samassa ajassa viruksen aiheuttamaan sairauteen on menehtynyt maassa 35 ihmistä.

Tartuntojen määrä on kasvanut nopeasti, sillä vielä viikko sitten niitä oli todettu vain vajaa kymmenesosa tämänhetkisestä määrästä. Reutersin mukaan tilanne on saanut Espanjan viranomaiset reagoimaan entistä laajemmilla toimenpiteillä, jotta viruksen leviämistä saataisiin hidastettua.

Kuvaa madridilaisen supermarketin jonoista on nähtävissä yllä olevalla videolla.

Koulut on suljettu ainakin kahdeksi viikoksi useilla alueilla, Italiasta saapuvat lennot on peruttu ja parlamentin alahuone on keskeyttänyt työnsä ainakin viikoksi. Hallitus suositteli tiistaina kansalaisia välttämään matkustamista sekä maan sisällä että sen rajojen ulkopuolelle.

Äärioikeistolaisen Vox-puolueen kansanedustajan Javier Ortega Smithin (oik.) on kerrottu saaneen koronavirustartunnan.

Lisäksi yli 1 000 ihmisen sisätiloissa järjestettävät joukkotapahtumat on kielletty pahiten viruksesta kärsivillä alueilla Madridissa, Riojan seudulla sekä Baskimaassa.

– Työskentelemme välttääksemme Italian skenaarion. Näillä toimenpiteillä uskomme voivamme välttää sen. Ja jos meidän on ryhdyttävä uusiin toimenpiteisiin, teemme sen, Espanjan terveysministeri Salvador Illa sanoi toimittajille.

Euroopassa koronaviruksesta on kärsinyt pahiten tähän mennessä Italia, jossa kansalaisten liikkumista on tiistaista alkaen rajoitettu koko maassa. Italiassa vahvistettuja tartuntoja oli tiistaihin mennessä todettu 9 172.

Supermarketeissa Espanjan koronavirustilanne on alkanut näkyä kasvaneina ruuhkina. Karanteeniin joutumiseen varautuvat espanjalaiset ovat ryhtyneet hamstraamaan elintarvikkeita, minkä vuoksi kaupoissa on nähty pitkiä jonoja ja tyhjentyneitä hyllyjä.

Maan suurimpien vähittäismyyntiketjujen yhdistys julkaisi kuitenkin lausunnon, jossa se vakuutteli toimitusketjujen toimivan moitteetta.

Osa madridilaisen supermarketin asiakkaista oli tiistaina varustautunut ostosreissulle hengityssuojaimilla.

Madridin metrossa käsinojia, istumapaikkoja, tankoja ja ovien painikkeita on ryhdytty desinfioimaan. Koronavirus on vaikuttanut myös urheilutapahtumiin, sillä kaikki miesten jalkapallon korkeimman tason sarjan La Ligan ottelut pelataan ainakin kahden viikon ajan ilman yleisöä.

Parlamentin alahuoneen työn keskeytymiseen johti äärioikeistolaisella kansanedustajalla Javier Ortega Smithillä todettu koronavirustartunta. Koko alahuoneen työskentely päätettiin keskeyttää sen jälkeen, kun Ortega Smithin Vox-puolue oli ilmoittanut kaikkien edustajiensa työskentelevän toistaiseksi kotoaan käsin.