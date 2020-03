Maailmalla aloitettiin erikoinen ihmiskoe: Vapaaehtoisiin pistellään koronavirusta, korvauksena 4000 euroa

Testihenkilöille maksetaan siitä, että heihin tartutetaan tarkoituksella koronavirus. Tavoitteena on löytää rokote maailmanlaajuiseen vitsaukseen.

Maailmalla on aloitettu erikoinen ihmiskoe, jotta koronavirusta vastaan pystyttäisiin kehittämään rokote mahdollisimman pian, kertoo The Times. Testihenkilöille maksetaan yli 4000 euroa siitä, että he toimivat koronaviruksen koekaniineina. Heille annetaan koronavirustartunta ja heidän täytyy pysytellä kahden viikon ajan erossa ulkomaailmasta.

Useat eri lääkeyhtiöt ympäri maailman yrittävät kilvan kehittää rokotetta uutta virusta vastaan. Yrityksillä on mielessään suuret taloudelliset voitot: esimerkiksi influenssarokotteita kehittävä ranskalainen Sanofi tienasi viime vuonna rokotteita myymällä lähes kaksi miljardia euroa. Koronavirusrokotteella voisi tienata mahdollisesti vielä paljon enemmän.

Itäisessä Lontoossa laboratoriokaranteenia pitävä Hvivo on yksi yrityksistä, joka yrittää kehittää rokotetta virusta vastaan. Se on nimennyt kokeilun verkkosivuillaan ”flunssaleiriksi”. Kun laboratorio saa luvan maan lääkeviranomaisilta, se aloittaa testit, joihin voi osallistua 24 ihmistä kerrallaan. Testihenkilöt pidetään karanteenissa laboratoriossa Whitechapelissa Itä-Lontoossa. Heille annetaan kaksi koronaviruksen tavallista kantaa, jotka aiheuttavat vain lieviä hengitystieoireita. Näin tutkijat ja lääkeyritykset pääsevät testaamaan lääkkeiden tehoa uusia viruksia vastaan turvallisessa ympäristössä.

The Timesin mukaan vapaaehtoiset tulevat saamaan yskän ja flunssan oireita. Ennen kokeita ihmiskoekaniineilta kysytään heidän terveyshistoriansa ja heille teetetään veri-, virtsa- ja sydäntestit. Kahden viikon ajan vapaaehtoiset eivät saa urheilla, eikä heillä saa olla mitään fyysistä kontaktia toisiin ihmisiin. Jopa heidän syömänsä ruoka on tarkkaan kontrolloitu. Vapaaehtoisilta testejä ottavat hoitajat ja lääkärit suojautuvat tartunnalta suojavaatteilla ja hengityssuojaimilla.

Tällä hetkellä vapaaehtoisia rekrytoidaan paraikaa. Tärkeää on, että vapaaehtoisilla ei ole ennestään vasta-aineita koronavirusta vastaan. Se on tärkeää, jotta vapaaehtoinen ei ole immuuni virukselle.