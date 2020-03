Kreml: Donald Trump ei osallistu Moskovan voitonpäivään

Venäjä kertoi saaneensa ilmoituksen, että presidentti Donald Trump ”ei voi saapua” Moskovaan toukokuun 9. päivän sotilasparaatiin Punaiselle torille.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on vastannut kielteisesti presidentti Vladimir Putinin kutsuun tulla juhlimaan Moskovaan toisen maailmansodan Euroopan-puoleisten taisteluiden päättymisen 75-vuotisjuhlaa.

Kommersant-lehden mukaan Washington oli ilmoittanut Moskovaan, että Trump ”ei voi saapua Venäjälle 9. toukokuuta”. Lehti oli saanut varmistuksen asiaan kahdelta eri nimettömältä lähteeltä.

Myöhemmin Trumpin poisjäännin vahvisti myös Putinin lehdistösihteeri Dmitri Peskov.

– Todellakin, olemme saaneet diplomaattisia kanavia pitkin tiedon, että presidentti (Trump) ei saavu, Peskov ilmoitti venäläistoimittajille.

Julkisuuteen ei ole kerrottu, perusteliko Trump kieltäytymistään jollain tavoin.

Yhdysvallat on venäläistietojen mukaan vakuuttanut, että Moskovan voitonpäivän juhliin tulee korkea-arvoinen amerikkalaisedustus. Kreml ei kuitenkaan vielä tiedä, keitä Yhdysvalloista saapuu juhliin.

Vladimir Putin ilmoitti vastikään, että hänen mielestään Neuvostoliiton toisen maailmansodan liittolaisvaltioiden johtajat tekevät virheen, mikäli he eivät saavu Moskovan voitonpäivän juhliin 9. toukokuuta. Kuvassa Putin ja Donald Trump ovat vierekkäin lehdistötilaisuudessa heinäkuussa 2018 Helsingissä.

Uutistoimisto Tassin haastattelussa Putinilta kysyttiin vastikään, onko ulkomaalaisten vieraiden tulo Moskovan paraatin yleisöksi tärkeää Putinille itselleen.

– Ei lainkaan tärkeää. Se on meidän juhlamme, Putin vastasi.

Samalla Putin kuitenkin muistutti, että hänen mielestään Moskovan juhlien jättäminen väliin olisi virhe niiden maiden johtajilta, jotka kuuluivat aikanaan Neuvostoliiton liittolaisiin natsi-Saksaa ja Adolf Hilteriä vastaan.

– Mielestäni Hilterin vastaisessa liittoumassa olleiden entisten liittolaistemme tulo meille olisi sekä sisäpoliittisesti että moraalisesti oikein (näiden maiden johtajille). Me odotamme heitä ja olemme iloisia, jos he tulevat. Jos eivät tule, se on heidän valintansa. Mutta minusta tuntuu, että se olisi heiltä virhe, Putin sanoi.

Venäjä aikoo järjestää tänä vuonna vielä aiempiakin vuosia mahtipontisemman sotilasparaatin Punaisella torilla voitonpäivän kunniaksi.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron on jo ilmoittanut menevänsä Moskovan juhliin. Britannian pääministerin Boris Johnsonin vastausta odotellaan vielä.

Venäjän mukaan YK:n pääsihteeri Antonio Guterres on tulossa Moskovaan, kuten myös Tshekin, Serbian, Bulgarian ja joiden IVY-maiden johtajat.

Kun Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov kävi vastikään Suomessa, hän muistutti lehdistön edessä, että Putin on kutsunut voitonpäivän juhliin myös Suomen tasavallan presidentin Sauli Niinistön.

Lue lisää: Lavrov muistutti: Niinistöllä on Putinin kutsu voitonpäivän juhliin

Niinistö antoi tämän jälkeen ymmärtää mediaa tavatessaan, että hän on tehnyt ratkaisunsa asian suhteen jo, mutta virallisesti hän ilmoittaa päätöksestään vasta myöhemmin.

Lue lisää: Venäjä kutsui presidentti Niinistön voitonpäivän juhlaan – kanta osallistumiseen on jo selvä