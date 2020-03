Kommentti: Totuus MH-17:n tuhosta ei tuo kuolleita takaisin

Vain yksi asia on selvä Hollannissa alkaneessa oikeudenkäynnissä: Venäjä ei langettavaa tuomiota hyväksy, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Oikeudenkäytön perusperiaatteita on vaatimus niin sanottuun aineelliseen totuuteen pyrkimisestä. Sen mukaan menettelyssä pyritään selvittämään mahdollisimman luotettavasti asian todellinen tapahtumainkulku.

Juuri siitä on loppujen lopulta kysymys myös Haagin käräjäoikeuden maanantaina aloittamassa oikeudenkäynnissä, joka käsittelee lento MH17:n alasampumista Ukrainan ilmatilassa 17. heinäkuuta 2014.

Kansainvälinen rikostutkintakomissio JIT on löytänyt näyttöä siitä, että Boeing 777:n tuhonnut Buk-ilmatorjuntaohjusjärjestelmä oli kuljetettu Venäjältä Itä-Ukrainan kapinallisalueella sijaitsevaan Snizhneen. Siellä järjestelmän käyttäjät lukitsivat Bukin valaisututkan matkustajakoneeseen ja painoivat laukaisunappia. Se oli siinä. Ohjus teki tehtävänsä.

Tutkintaviranomaiset kokosivat tuhoutuneen Boeing 777:n osat yhteen Hollannissa.

Ohjuksen räjähdyksestä jäi koneen runkoon selvä kuvio. Sen syntymistä tutkittiin Suomessa tehdyssä koeräjäytyksessä. Suomi oli yksi Buk-järjestelmän käyttäjistä ennen kuin ohjukset poistettiin ilmatorjuntakalustosta 2000-luvun puolivälissä.

Useat Venäjän viralliset tahot ovat jo käyneet taisteluun oikeudenkäyntiä vastaan. Ulkoministeriön edustaja Maria Zaharova syytti perjantaina Hollannin syyttäjäviranomaisia yleisen mielipiteen muokkaamisesta Venäjän-vastaiseen suuntaan ja Haagin käräjäoikeuden painostamisesta juuri oikeudenkäynnin edellä. ”Mediakampanja on saanut ennen näkemättömät mitat, ja se on jo ennalta kallistunut Venäjää syyttävään suuntaan ja – mikä on täysin tuomittavaa – Venäjän kansalaisia vastaan”, Zaharova sanoi.

Venäjä on johdonmukaisesti pyrkinyt esittämään että, JIT:n ja Bellingcat-järjestön omassa selvityksessään esille tuomat kuvat, videot ja paikkatiedot Buk-ohjuslavetin alkuperästä ja kulkureitistä ovat yhtä suurta ”väärennöstä”, fake news. Nämä venäläistahot ovat samaan aikaan itse jääneet kiinni valheista ja vääristä vastatodisteista.

Bellingcatin perustaja Eliot Higgins selosti omassa kirjoituksessaan maanantaina, kuinka vaikeaa todistusaineiston väärentäminen olisi ollut. Osa sosiaalisen median päivityksistä, joihin selvitys osittain perustuu, on julkaistu jo ennen MH17:n alasampumista. Lisäksi väärennöstyössä olisi pitänyt olla mukana monta toisistaan riippumatonta tahoa, alkaen satelliittikuvien tuottajista.

Haagin käräjäoikeus aloitti MH17-jutun käsittelyn maanantaina Badhoevedorpissa, Hollannissa. Oikeuden puheenjohtajana toimii Hendrik Steenhuis (3.vas.).

Jos siis uskoo Venäjän tarinaan, olisi salaliiton Venäjän lavastamiseksi syylliseksi pitänyt syntyä jo kuukausia tai vuosia ennen itse rikosta, Higgins huomauttaa. Kaiken lisäksi Venäjän-mielisen kapinallisryhmän Vostok-pataljoonan komentajan Aleksandr Khodakovskin olisi pitänyt valehdella, kun hän kertoi viisi päivää turman jälkeen Reutersille tienneensä, että kapinallisilla oli käytössään Buk: ”Sain siitä tiedon samalla hetkellä kun kuulin, että tragedia oli tapahtunut. He luultavasti lähettivät sen takaisin kadottaakseen todisteet sen läsnäolosta.”

Toinen keskeinen ajatus oikeudenkäytöstä on oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaate. Se edellyttää, että osapuolilla on tasa-arvoiset mahdollisuudet käydä oikeutta. Osapuolilla on siis oltava muun muassa samanlaiset mahdollisuudet esittää oikeudenkäyntimateriaalia.

MH17:n alasampumisesta ja osallisuudesta 298 murhaan syytetään kolmea Venäjän ja yhtä Ukrainan kansalaista, jotka kaikki olivat johtotehtävissä Donetskin kapinallisen ”kansantasavallan” asejoukoissa. Kukaan heistä ei saapunut maanantaina oikeuteen, ja vain yhdellä on oikeudenkäynnissä avustaja.

Kansainvälisen rikostutkintakomission edustaja Wilbert Paulissen esitteli syytetyt viime vuoden kesäkuussa: he ovat Igor Girkin (alias Strelkov, ylh. vas.), Sergei Dubinski, Oleg Pulatov ja Leonid Hartshenko. Girkinin, Dubinskin ja Pulatovin tausta on tutkinnan mukaan Venäjän asevoimissa.

Oikeuden puheenjohtaja katsoi, että jäämällä pois syytetyt ovat itse luopuneet oikeudestaan esiintyä oikeussalissa. Siksi oikeudenkäynti voi jatkua ilman syytettyjen läsnäoloa. Tähän on nyt tyytyminen.

Oikeudenkäynti alkoi lähes kuusi vuotta murhenäytelmän jälkeen, ja sen uskotaan kestävän vielä useita vuosia. Lisäksi yhdellä syytetyistä on salissa hollantilainen avustaja, joka on tutustunut vasta vähän aikaa laajaan tutkinta-aineistoon. Avustajan odotetaankin pyytävän oikeudenkäyntiin lykkäystä, jolloin varsinaiseen asiaan pääseminen viivästynee vielä entisestään. Tutustumisen jälkeen puolustuksen arvellaan ottavan strategiakseen leimata tutkinta puolueelliseksi.

Ratkaisua saadaan odottaa vielä pitkään. Sen antamisen jälkeen osapuolilla on vielä valitusmahdollisuus.

Hollannin ja Australian hallitukset ovat jo ilmaisseet kantansa, jonka mukaan Venäjän valtio on vastuussa tragediasta. Se on politiikkaa.

Kun oikeus julkistaa aikanaan ratkaisunsa, sen pitää lähtökohtaisesti olla riippumaton, lain mukainen, pelkästään oikeudessa esitettyyn näyttöön perustuva ja hyvin perusteltu. Ei kannata tuudittautua siihen, että ratkaisu olisi jo ennalta selvä. Käräjäoikeus voi päätyä siihen ratkaisuun, ettei näyttö syytettyjä vastaan riitä, vaikka se pitävältä vaikuttaakin.

” Syytettyjä ei koskaan luovuteta Hollantiin.

Ennalta selvä sen sijaan on Venäjän kanta, jos oikeus toteaa syytetyt syyllisiksi ja langettaa näille rangaistuksen. Venäjä ei tule sitä hyväksymään. Syytettyjä ei koskaan luovuteta Hollantiin. Tuttu juttu.

Kävi miten kävi, itäukrainalaiselle pellolle pudonneita vainajia ei saa koskaan enää takaisin kuoleman rajan tälle puolen. Lähes 300 ihmisen elämä katkesi yhtäkkiä, varoittamatta ja lopullisesti 2 062 vuorokautta sitten. Läheisille jäi vain muistot ja suru. Oikeudenmukainen tuomio suuressa MH17-jutussa voi auttaa surutyössä.