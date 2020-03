Isän opeilla presidentiksi? Joe Bidenin elämäntarina on täynnä tragedioita, tappiota ja uskomattomia nousuja vaikeuksista

Vaimon ja lasten kuolemat ja poliittiset takaiskut ovat osa Joe Bidenin uraa. Jälleen hän näyttää kuitenkin jättäneen ongelmat taakseen.

Modernin poliittisen historian suurin, nopein ja uskomattomin poliittinen comeback. Vain 72 tunnissa vitsistä kaiken tieltään tuhoavaksi voimaksi. Ilmiö, josta kirjoitetaan vielä hyllymetreittäin kirjoja.

Amerikkalaisten uutiskanavien kommentaattoreilta olivat ylisanat loppua viime tiistaina, kun he analysoivat ex-varapresidentti Joe Bidenin paluuta demokraattipuolueen presidenttikisan kärkinimeksi. 77-vuotias nestoripoliitikko oli jo lähes tuomittu unholaan ensimmäisten esivaalien tappioista, kunnes hän otti ensin murskavoiton Etelä-Carolinan esivaalissa lauantaina ja nousi sitten supertiistain esivaaliryppään ykköseksi.

Bidenin nousun taustalla oli osittain maltillisten demokraattien pelko vasemmistolaisen Bernie Sandersin pääsystä Donald Trumpin vastaehdokkaaksi. Ei kuitenkaan pidä väheksyä Bidenin omia kykyjä voittokulussa, jolla hän palasi Sandersin rinnalle ja pudotti muut demokraatit pelistä.

Itse asiassa juuri näin hänen pitikin tehdä. Nousta murheen ja tappion alhosta kuin feenikslintu. Se on olennainen osa Bidenin traagista, jopa uskomatonta elämäntarinaa.

Joseph Robinette Biden Jr. syntyi 1942 pennsylvanialaisessa Scrantonin tehdaskaupungissa. Isä puhdisti sulatusuuneja ja myi käytettyjä autoja. Työläissyntyperä on koko poliittisen uran ollut Bidenin tavaramerkki, ja se on kovaa valuuttaa niin sanotuissa ruostevyöhykkeen osavaltioissa ja valkoisten työläisten keskuudessa, jos Biden syksyllä kilvoittelee presidenttiydestä.

Biden kesäkuussa 1972. Saman vuoden marraskuussa hänet valittiin ensimmäistä kertaa Delawaren senaattoriksi ja joulukuussa hän menetti vaimonsa ja tyttärensä.

Biden kertoo tärkeimmäksi opetuksekseen ajoittain talousvaikeuksia kokeneen isänsä sanat:

– Miehen mitta ei ole se, kuinka usein hänet lyödään maahan, vaan se, kuinka nopeasti hän nousee ylös.

– Get up, Joey, get up, nouse ylös, Biden on kertonut isänsä toistelleen.

Hän käytännössä kopioi oppeja puheessaan kannattajilleen musertavan Iowan esivaalin jälkeen kuukausi sitten:

– Ei ole ensimmäinen kerta kun minut on lyöty maahan ... mutta en ole katoamassa mihinkään.

Joen Bidenin vanhemmat Jean ja Joseph vuonna 1988.

Jos Bidenin tuorein poliittinen ylösnousemus pitäisi kiteyttää yhteen hetkeen, se olisi CNN-uutiskanavan townhall-tilaisuus Etelä-Carolinan Charlestonissa viime viikon keskiviikkona.

Tilaisuudessa kysyjän mikrofonin sai myös pastori Anthony Thompson, jonka Myra-vaimo kuoli vuonna 2015 äärioikeistolaisen ampujan afroamerikkalaisten kirkossa Charlestonissa tekemässä joukkosurmassa. Biden painoi päänsä kuunnellessaan pastorin kysymystä uskon vaikutuksesta päätöksiinsä.

– Kuulkaa, pastori, minä tiedän jotakin siitä, millaista on menettää perheenjäseniä, ja sydämeni on kanssanne, Biden aloitti vastauksensa – ja nieleskeli pian kyyneliään suorassa lähetyksessä.

Bidenin ensimmäinen henkilökohtainen menetys tapahtui vuonna 1972, juuri kun hänet oli valittu Delawaren senaattoriksi ja hän valmistautui uuteen rooliin valtakunnanpolitiikassa vaimonsa Neilian, poikiensa Beaun ja Hunterin sekä vasta vuoden ikäisen Naomi-tyttärensä kanssa.

18. joulukuuta 1972 Neilia oli lasten kanssa matkalla jouluostoksille, kun heidän autonsa törmäsi rekkaan. Neilia ja Naomi-tytär kuolivat, pojat selvisivät hengissä kuin ihmeen kaupalla. Murheen keskellä Biden harkitsi luopumista politiikasta mutta vannoi lopulta virkavalansa poikiensa sairaalavuoteen ääressä. Siitä käynnistyi Delawaren osavaltion pisin yhtäjaksoinen senaattorinura.

Biden vannoi senaattorinvalansa Delawaressa tammikuussa 1973, jotta hän sai vaimonsa ja tyttärensä menetyksen jälkeen olla autoturmassa loukkaantuneiden poikiensa luona, kunnes nämä toipuivat. Sängyllä Beau Biden.

Toinen tragedia antoi odottaa 43 vuotta edellisestä. Irakin sodan veteraani Beau Biden tavoitteli omaa poliittista uraa, kun hän menehtyi aivosyöpään 46-vuotiaana vuonna 2015 isänsä varapresidenttikausien lopulla.

Varapresidentti Joe Biden vieraili Irakissa Yhdysvaltain tukikohdassa heinäkuussa 2009 ja tapasi myös poikansa, kapteeni Beau Bidenin.

Vain viikkoja Beaun kuoleman jälkeen Biden osallistui Charlestonin joukkomurhan muistotilaisuuteen, ja näin hän vastasi viime viikolla pastori Thompsonin kysymykseen:

– Ehkä muistatte, että tulin myöhemmin takaisin sunnuntain jumalanpalvelukseen, koska olin juuri menettänyt poikani ja etsin toivoa. Ja se mitä te kaikki teitte oli uskomatonta. Te annoitte anteeksi läheistenne tappajalle. Se oli kristillisen uskon äärimmäinen armoteko.

– Pastori, minulle usko antaa toivoa ja tarkoitusta.

Bidenin koskettavan esiintymisen on arvioitu olleen yksi syy siihen, että Etelä-Carolinan runsaslukuinen, uskova, musta väestö ojensi äänillään hänelle voiton esivaalissa.

Biden muistetaan erityisesti presidentti Barack Obaman aisaparina ja luottomiehenä.

Bidenin suosio mustan väestönosan keskuudessa perustuu hänen varapresidenttikausiinsa ensimmäisen mustan presidentin Barack Obaman alaisuudessa. Vanhat kuvat Bidenista kaulailemassa Obaman kanssa muistetaan. Mutta tässäkin asiassa Biden on onnistunut muuttamaan käsityksiä.

Vuonna 1991 hän tiukkasi kongressissa todistanutta Anita Hilliä, nuorta mustaa naista, joka syytti korkeimman oikeuden tuomariksi ehdolla ollutta Clarence Thomasia ahdistelusta. 1994 hän tuki rikoslain uudistusta, jonka on myöhemmin todettu vaikuttaneen mustien pitkiin vankeustuomioihin. Biden on ilmoittanut katuvansa kumpaakin asiaa urallaan. Ja musta väestö näyttää antaneen anteeksi.

Comebackien listaa voi jatkaa plagiointisyytöksellä, joka kaatoi ensimmäisen presidentinvaalikampanjan 1988, mutta ei pysäyttänyt uraa. Kun Biden toisen kerran pyrki presidentiksi vuonna 2008, ei ollut hänen aikansa vaan Obaman, mutta Biden onnistui nousemaan tämän aisapariksi.

Biden on selvinnyt lapsuuden änkytyksestä, joka tosin pulpahtaa toisinaan lievänä esiin. 1988 hän kävi lähellä kuolemaa kahden aivovaltimonpullistuman takia ja oli yli puoli vuotta pois senaattorin työstä.

Edesmennyt Beau Biden (vas.) ja Hunter Biden tervehtivät yleisöä Obaman virkaanstujaisissa isänsä mukana. Bidenilla on nykyisen vaimonsa Jillin kanssa yksi tytär.

Biden on tunnettu oudoista möläytyksistään, jotka olisivat voineet torpata hänen uransa moneen kertaan. ”Teflon-Joe” näyttää kuitenkin toistuvasti saavan anteeksi.

Vuosi sitten, hieman ennen kuin Biden ilmoittautui presidenttikisaan, häntä syytettiin naisten epäasiallisesta koskettelusta, hiusten nuuhkimisesta ja nenien hieromisesta vastakkain. Vaikka Biden on aina ollut tunnettu tavastaan mennä lähelle, tilanne näytti nyt pahalta hänen kannaltaan. Lopulta Biden pyysi anteeksi, ettei ollut tajunnut aiheuttaneensa epämukavaa oloa. Yksikään häntä syyttäneistä naisista ei ollut kokenut koskettelun olleen seksuaalista, ja Biden sai seliteltyä jupakan.

Kun Donald Trump taustavoimineen viime keväänä alkoi kyseenalaistaa Bidenin Hunter-pojan tekemisiä ukrainalaisen Burisma-kaasuyhtiön hallituksessa isänsä varapresidenttiaikana, jupakka tuotti Bidenille korkeintaan moitteita huonosta arvostelukyvystä, mutta Trumpille virkasyytteen.

Jos Joe Biden ensi tammikuussa vannoo virkavalansa Yhdysvaltain 46. presidenttinä – ja kaikkien aikojen vanhimpana sellaisena – hän uhmaa monia todennäköisyyksiä. Ulkopolitiikan tuntijana profiloitunutta Bidenia odottavat maailmanpolitiikan myrkylliset kuohunnat, mutta ainakin yhteen asiaan voidaan luottaa: hänen sitkeyteensä.

Kuten konservatiivisen Washington Examiner -lehden kolumnisti Quin Hillyer alkuviikosta luonnehti:

– Joe Biden ei suostu pysymään voitettuna. Hän ei yksinkertaisesti suostu.

Jos grafiikka ei näy, katso se täältä.