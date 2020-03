Italialaismies väittää joutuneensa viettämään vuorokauden koronavirukseen kuolleen siskonsa kanssa samassa asunnossa – kritisoi viranomaisia

Luca Franzese väittää, ettei hänen perheensä saanut toimintaohjeita viranomaisilta sen jälkeen, kun hänen siskonsa oli kuollut koronavirukseen.

Italiassa viranomaistoiminta koronaviruksen suhteen on saanut kritiikkiä mieheltä, joka väittää jääneensä yksin koronavirukseen kuolleen siskonsa ruumiin kanssa vuorokaudeksi. Italialaismediassa laajalti levinneessä videossa Luca Franzese kertoo hänen siskonsa kuolleen 47-vuotiaana Napolissa Franzesen asunnossa viime lauantaina, muun muassa Il Mattino uutisoi.

Suomessa Franzesen tapauksesta uutisoi ensimmäisenä Iltalehti.

Gomorra-sarjassa näytelleen kuntosaliyrittäjän kuvaamalla videolla näkyy sänky, jossa makaa mustahiuksinen nainen liikkumattomana.

– Siskoni alkoi voida huonosti eilen iltapäivällä eikä enää tullut tajuihinsa, mies sanoo videolla.

– Aloin tehdä paineluelvytystä ja soitin hätänumeroon.

Hän sanoo, että siskolla oli ollut koronavirukselle tyypillisiä oireita ennen kuin tämä menetti tajuntansa ja lopulta kuoli. Siskolta otettiin Franzesen mukaan koronavirusnäyte, mutta Franzesen mukaan perhe joutui odottamaan testin tulosta yli vuorokauden.

– Siitä hetkestä eteenpäin kukaan ei antanut meille ohjeita siitä, miten toimia vaan he hylkäsivät meidät. Siskoni on täällä sängyssä ja me olemme panttivankeina talossa. Me haluaisimme vain tietää, mitä tehdä ja, kuka huolehtii meistä, Franzese lataa videolla InterNapoli-sivuston mukaan.

Franzesen mukaan samassa asunnossa ovat myös hänen toinen siskonsa, tämän mies ja kaksi lasta sekä sisarusten iäkkäät vanhemmat.

Myöhemmin Franzese julkaisi videon, jossa hän sanoo testin vahvistaneen, että hänen siskonsa oli saanut koronavirustartunnan. Miehen mukaan siskolla oli epilepsia, joka oli kuitenkin hallinnassa.