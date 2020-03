Suora lähetys kello 17: WHO:n tiedotustilaisuus koronaviruksesta

Koronavirus jatkaa leviämistään Euroopassa. Muun muassa Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa on todettu uusia tapauksia.

Maailman terveysjärjestö WHO pitää tänään päivittäisen tiedotustilaisuuden koronaviruksesta kello 17.

Suomessa on tänään vahvistettu uusia koronavirustartuntoja. Ruotsissa on vahvistettu 32 uutta koronavirustartuntaa Tukholman läänissä. Myös Keski-Ruotsissa sijaitsevassa Värmlannin läänissä on todettu uusia tartuntoja.

Saksassa on vahvistettu jo yli 1 000 koronavirustartuntaa. Eniten tartuntoja on todettu Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa maan luoteisosassa, jossa tartuntoja on löydetty lähes 500.

Italia päätti eilen tiukoista liikkumisrajoituksista koronaviruksen vuoksi. Rajoitukset vaikuttavat 15 miljoonaan italialaiseen eli neljännekseen maan asukkaista.