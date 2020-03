Presidentin hallinto on toistuvasti pyrkinyt rauhoittelemaan amerikkalaisten huolta virustartunnoista.

Yhdysvalloissa huoli uuden koronaviruksen levinneisyydestä ja vastatoimien riittävyydestä kasvaa samaan aikaan, kun uusi sairaustapauksia tulee julki kiihtyvällä tahdilla ja ainakin kaksi näkyvää poliitikkoa on ilmoittanut vetäytyvänsä kotikaranteeniin varotoimena.

Presidentti Donald Trumpin hallinto on toistuvasti pyrkinyt rauhoittelemaan amerikkalaisten huolta virustartunnoista. Viikonloppuna virus tuli kuitenkin kuvainnollisesti lähelle myös Valkoista taloa, kun maan konservatiivien toissaviikkoisen konferenssin osallistujalla oli todettu koronavirus.

Sunnuntaina republikaanisenaattori Ted Cruz sekä puolueen kongressiedustaja Paul Gosar ilmoittivat vetäytyvänsä omasta aloitteestaan kotikaranteeniin, koska he olivat kätelleet ja viettäneet aikaa sairastuneen henkilön kanssa. Kummallakaan ei ole oireita, ja kontaktista oli kulunut jo 10 päivää, joten he aikoivat pysytellä kotona siihen asti, kunnes normaaliksi karanteeniajaksi määritelty kaksi viikkoa oli kulunut.

– Terveysviranomaiset ovat todenneet, että tartunnan todennäköisyys on äärimmäisen pieni, Cruz sanoi lausunnossaan.

Senaattori Ted Cruz ryhtyi omatoimiseen karanteeniin.

Marylandissa 26.–29. helmikuuta järjestettyyn CPAC-konferenssiin osallistui käytännössä suurin osa maan johdosta, myös presidentti Trump ja varapresidentti Mike Pence. Trumpista on julkaistu kuvia kättelemässä konferenssin puheenjohtajaa Matt Schlappia, joka kertoi olleensa sitä ennen suorassa kontaktissa sairastuneen kanssa.

Tiedossa ei ole, milloin sairastunut henkilö oli tartunnan saanut. Hänen sairautensa kerrotaan olevan menossa parempaan päin. Schlappin mukaan sairastunut henkilö oli ollut mukana konferenssin kaikkina päivinä ja tavannut useita ihmisiä.

Trump kommentoi tapauksen tultua julki lauantaina, että hän ei ollut huolissaan omasta terveydestään. Schlapp puolestaan kertoi nähneensä presidentin puhdistaneen käsiään useaan kertaan kokouksen aikana.

New York Timesin mukaan Yhdysvalloissa on todettu tähän mennessä 539 koronavirustapausta 34 osavaltiossa. 22 ihmistä on kuollut, suurin osa heistä Washingtonin osavaltiossa.

Koronavirus politisoitui Yhdysvalloissa heti alusta alkaen, koska käynnissä on vaalivuosi. Opposition demokraatit ovat syyttäneet Trumpin hallintoa riittämättömistä toimista sairauden jäljittämiseksi ja etenemisen estämiseksi. Trumpin arvostelijat ovat väittäneet presidentin olevan enemmän huolissaan pörssikursseista kuin niiden putoamisen aiheuttaneesta viruksesta.

Trump puolestaan on syyttänyt demokraatteja perusteettomasta pelkojen lietsonnasta ja pyrkimyksestä vahingoittaa hallintoa.

Arvostelu hallintoa kohtaan on kiteytynyt erityisesti siihen, että amerikkalaisviranomaisilla ei ole ollut käytössään tarpeeksi testejä virustartuntojen toteamiseksi. Siksi viruksen pelätään levinneen jo huomattavasti laajemmalle kuin tiedetään. Lisäksi on epäilty hallinnon kykyä ryhtyä laajamittaisiin toimiin tautia vastaan.

Yhdysvaltain johtava tartuntatautien asiantuntija, professori Anthony Fauci ehätti sunnuntaina hallinnon tueksi kommentoimalla Fox Newsilla, että kaikkiin toimiin ollaan varauduttu, myös rajoitettuihin massakaranteeneihin alueille, joilla tautia on todettu paljon.