Jo 15 amerikkalaisen hoitokodin asukasta ja vierailija kuolleet koronavirukseen – ”Kunto heikentyi rajusti vain tunnissa”

Korona leviää Kirklandissa sijaitsevassa Life Care Center -hoitokodissa rajusti. Lähes puolet henkilökunnasta oireilee myös.

Washingtonin osavaltion viranomaiset vahvistivat sunnuntaina, että osavaltiossa on löydetty 136 koronavirustartuntaa ja 19 on kuollut siihen. Yhteensä virukseen on Yhdysvalloissa kuollut 22 henkilöä.

Seattlen lähellä sijaitsevaa noin 90 000 asukkaan Kirklandia on pidetty yhtenä viruksen leviämisen keskuksista Yhdysvalloissa. Koronaviruksen leviäminen hoitokodissa huomattiin noin viikko sitten.

Kaksi viimeksi menehtynyttä hoitokodin asukasta olivat noin 80-vuotias nainen ja 90-vuotias mies.

Hoitokodin tiedottaja Tim Killian kertoi, että sairaus on edennyt rajusti tartunnan saaneilla.

– Olemme nähneet, kuinka vain tuntia ensioireiden ilmaannuttua potilas on mennyt niin huonoon kuntoon, että hänet on täytynyt toimittaa sairaalahoitoon, jossa hän menehtyi pian, Killian kertoi sunnuntaina Seattle Timesin mukaan.

Hoitokodin asukkaat ovat karanteenissa omissa huoneissaan.

Koronavirukseen menehtyneiden 15 henkilön lisäksi 11 hoitokodin asukasta on kuollut helmikuun lopun jälkeen, mutta Killianin mukaan ei ole tietoa, oliko syynä Covid-19-viruksen tartunta.

Hoitokodin 180:stä henkilökunnan jäsenestä 70:llä on havaittu mahdollisia oireita. Heistä kolme on joutunut sairaalahoitoon. Hoitokodissa oli epidemian alkaessa 120 asukasta, joista 54 on siirretty sairaalahoitoon. Sunnuntaina hoitokodissa oli vielä 55 asukasta.

Hoitokodissa työskentelevä Cathleen Lombard kertoi sunnuntaina, että asukkaat ovat karanteenissa omissa huoneissaan eivätkä viime päivinä ole voineet käydä suihkussa, koska huoneissa ei ole niitä.

Hoitajilla on suoja-asut yllään. Myöskään asukkaiden omaiset eivät pääse vierailuille, joten jotkut ovat yrittäneet kommunikoida ikkunoiden läpi läheistensä kanssa.