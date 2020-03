Malesialaiskoneen pudottaminen ensimmäiseen oikeuskäsittelyyn Hollannissa

Syytetyt kolme venäläistä ja yksi ukrainalainen eivät ole paikalla tuomioistuimessa. Lennon MH17 alas ampumisessa Itä-Ukrainassa kuoli lähes 300 ihmistä.

Hollannissa alkaa tänään oikeudenkäynti malesialaisen matkustajakoneen alas ampumisesta Itä-Ukrainassa heinäkuussa 2014. Syytettynä on kolme venäläistä ja yksi ukrainalainen, jotka toimivat tapahtuma-aikaan Itä-Ukrainan kapinallisten riveissä Donetskissa. Heitä syytetään osallisuudesta Malaysia Airlines -yhtiön koneen pudottamiseen ja 298 ihmisen murhaan.

Oikeudenkäynti järjestään Hollannissa, joka on johtanut tapauksen onnettomuustutkintaa ja kansainvälistä rikostutkintaa. Kaksi kolmasosaa lennon MH17 kuolonuhreista oli hollantilaisia.

Tutkijoiden mukaan kone pudotettiin Itä-Ukrainan kapinallisten alueelta laukaistulla Buk-ilmatorjuntaohjuksella, joka kuului Venäjän asevoimien yksikölle.

Venäjä on kiistänyt osallisuutensa eikä ole myötävaikuttanut tutkimuksiin.

Oikeudenkäynnissä syytetään venäläisiä Igor Girkiniä (Strelkov), Sergei Dubinskia ja Oleg Pulatovia sekä ukrainalaista Leonid Hartshenkoa. Kaikista on annettu kansainvälinen etsintäkuulutus.

Syytetyistä korkea-arvoisin on Girkin, entinen Venäjän tiedustelupalvelu FSB:n eversti ja Itä-Ukrainan niin kutsutun Donetskin kansantasavallan puolustusministeri. Tutkijoiden mukaan kenenkään syytetyistä ei epäille olevan se henkilö, joka laukaisi ohjuksen kohti matkustajakonetta. Tutkijoiden epäiltyjen lista on nyt syytteessä olevia neljää paljon pidempi, ja uusia on luultavasti luvassa myöhemmin.

Lento MH17 oli matkalla Amsterdamista Kuala Lumpuriin. Se lensi yli 10 kilometrin korkeudessa alueella, jota ei ollut määrätty lentokieltoon.

Paikalle oikeussaliin lähellä Schipholin lentokenttää odotetaan paljon uhrien omaisia sekä satoja toimittajia eri puolilta maailmaa.