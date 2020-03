Ainakin kuusi menehtyi lumivyöryissä Itävallassa

Viisi tsekkiläistä menehtyi sunnuntaina lumivyöryssä.

Itävallan poliisi tiedotti sunnuntaina, että ainakin kuusi ihmistä on kuollut kahdessa lumivyöryssä Itävallan Alpeilla.

Viisi ihmistä menehtyi Dachsteinin vuoristoalueella, noin 80 kilometrin päässä Salzburgista.

Poliisin mukaan matkailijat olivat lumikenkäkävelyllä sunnuntaiaamuna, kun lumivyöry iski 2 800 metrin korkeudessa. Matkustajien uskotaan olleen Tshekin kansalaisia.

Paikallisen vuoristopelastusryhmän päällikkö Heribert Eisl kertoi BBC:n mukaan, että turisteja yritettiin pelastaa seitsemän helikopterin avulla. Alueelle kuljetettiin 100 pelastajaa etsimään kadonneita, mutta pelastajien tullessa paikalle matkailijat olivat jo menehtyneet.

Viranomaiset kertoivat myös 33-vuotiaasta poliisista, joka menehtyi lumivyöryssä maan lounaisosissa.

Itävallan Alpeilla on on ollut kova tuuli ja voimakas lumisade viime päivinä, mikä on johtanut lumivyöryjen syntymiseen.