Kuvat autioituneesta Venetsiasta – yksi suosituimmista matkailukohteista muuttui yksinäisten kulkijoiden aavekaupungiksi

Uusi koronavirus iski Euroopassa pahiten Pohjois-Italiaan. Se muutti vilkkaan Venetsian hetkessä lähes autioksi. Ennen kaupungin katukuvaa ja kanavia hallitsivat turistien joukot. Nyt näkymä on hiljainen ja lähes liikkumaton, kun kaupungin kuuluisat gondolit eivät kuljeta turisteja.

Venetsia kuuluu maailman suosituimpiin matkailukohteisiin. Sitä on vaikea uskoa sunnuntaina 8.3.2020. Päivä voi jäädä jopa kaupungin historiaan kaikkien aikojen heikoimpana matkailutulojen osalta.

Baareja on suljettu Venetsiassa, kun matkailijat ovat poissa ja paikallinen väki pysyy kodeissaan.

Matkailijoiden paluu tuskin tapahtuu ennen huhtikuun alkua, sillä Italian hallitus päätti mittavista toimista koronavirusta vastaan lauantain ja sunnuntain välisenä yönä.

Pääministeri Giuseppe Conte allekirjoitti päätöksen, jolla ihmisten liikkuvuutta rajoitetaan 3. huhtikuuta asti Lombardiassa, Piemontessa ja Emilia-Romagnan hallintoalueilla.

Venetsian keskus on Pyhän Markuksen aukio, Piazza San Marco. Aukio on normaalisti pullollaan ihmisiä. 8.3.2020 se näyttää autiolta.

Takaperoista S-kirjainta muistuttava Canal Grande on lähes täysin tyhjänä turisteista.

Yksin liikkuva mies kasvomaski suojanaan Venetsiassa sunnuntaina 8.3.2020, kun maan hallitus julisti alueen karanteeniin.

Veneton alueen pääkaupungissa Venetsiassa on noin 260 000 asukasta, mitä on on vaikea uskoa, kun väki on jäänyt koteihinsa.