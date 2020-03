Anu kuvitteli tilanteen paranevan, kunnes Pohjois-Italia päätettiin eristää: ”On havaittavissa sellaista maailmanlopun meininkiä”

Lombardian eristysalueella asuvan suomalaisnaisen mukaan lääkärit ja poliitikot eivät ottaneet tilannetta alussa tarpeeksi vakavasti.

Suomalaisopettaja Anu Murtomaan viimeiset kaksi viikkoa ovat kuluneet pitkälti neljän seinän sisällä koronavirukselta välttymiseksi.

Italiassa kolmekymmentä vuotta italialaisen miehensä ja parin kahden, tätä nykyä aikuisen, lapsen kanssa elänyt Murtomaa asuu Cremosanon kylässä Cremonassa Pohjois-Italian Lombardiassa.

Hän työskentelee englanninopettajana ala- ja yläastelaisille sekä lukiolaisille läheisessä Creman kaupungissa.

Italiasta on tullut Euroopan suurin koronaviruspesäke, ja Lombardia on yksi alueista, joissa virus pahiten jyllää. Koulut ja yliopistot maassa on suljettu, joten Murtomaa on tehnyt kaksi viikkoa töitä tietokoneella kotoa käsin.

Ihmisiä Pohjois-Italiassa on kehotettu pysymään mahdollisimman paljon kotona.

– Jokapäiväinen keskustelu liittyy aina tähän koronavirukseen, ja ihmiset pelkäävät. Minään päivänä ei tiedä, että mitä tapahtuu ja miten tämä kaikki etenee. Kukaan ei enää kättele, kukaan ei enää anna poskisuukkoja, Murtomaa kuvailee.

– Mutta on myös sellainen porukka, joka ei ota tätä vakavasti vaan jatkaa jokapäiväistä elämäänsä niin kuin mitään ei olisikaan. Se sitten taas alkaa raivostuttaa muita ihmisiä, koska nämä välinpitämättömät voivat olla myös levittäjiä.

”Hullummaksihan tämä tilanne menee”

Viime yönä Italian hallitus hyväksyi suunnitelman asettaa miljoonia ihmisiä karanteeniin maan pohjoisosassa rajoittamalla ihmisten liikkuvuutta 3. huhtikuuta saakka tietyillä alueilla. Corriere della Seran mukaan eristetään koko Lombardian alue Milanon ympärillä sekä ainakin osia Venetsian, Parman ja Riminin seuduista.

Karanteenin aikana ihmisten liikkumista sisään ja ulos eristykseen määrätyiltä Pohjois-Italian alueilta rajoitetaan. Corriere della Seran mukaan alueiden välillä liikkumiseen tarvitaan perusteltu syy.

– Oli kuviteltu, että tämä tilanne paranisi, mutta sitten tuli tieto, että olemme eristyksissä ilmeisesti huhtikuun alkuun asti, joten hullummaksihan tämä tilanne menee.

Alustavan suunnitelman mukaan toimenpiteillä luodaan turvavyöhyke, jolla vallitsevat tiukat rajoitukset. Esimerkiksi museot, kuntosalit ja yökerhot on määrä sulkea eristykseen määrätyillä alueilla. Ravintolat saavat olla auki, mutta ihmisten täytyy istua vähintään metrin päässä toisistaan.

Lisäksi Italiassa aiotaan sulkea maanlaajuisesti museoita, elokuvateattereita, teattereita ja muita yleisötilaisuuksien paikkoja.

– Kylät ja kaupat ovat ihmisistä melko tyhjiä. Koulut ja yliopistot ovat kiinni, mutta esimerkiksi supermarketit ovat auki. Creman pormestari on kehottanut ihmisiä käyttämään pieniä kauppoja ennemmin kuin menemään isoihin supermarketteihin.

”Supermarkettiin maski naamassa ja hanskat kädessä”

Murtomaa sanoo, että hänen lähipiirissään kukaan ei ole saanut koronavirustartuntaa, mutta esimerkiksi erään kaverin kaverin vanhemmat ovat jo sairastuneet.

Työikäiset aikuiset pelkäävät etenkin iäkkäämpien vanhempiensa puolesta.

– Se on pelottavaa, että ei tiedä mistä sen tartunnan sitten loppujen lopuksi voi saada, ja kuinka kauan tämä kaikki kestää. Sellainen inhottava fiilis täällä on varmaan jokaisella. Ja joka päivä toivoo, että jotenkin tämä ratkeaisi johonkin suuntaan.

– Joissain on havaittavissa sellaista maailmanlopun meininkiä. Että antaa olla, että kyllähän me kaikki se virus loppujen lopuksi saadaan jonkinlaisessa muodossa, Murtomaa pohtii.

Hän ei ole törmännyt ongelmaan, jossa esimerkiksi ruokakauppojen tuotteet olisivat loppuneet kesken.

– Kaupat ovat onneksi täynnä tavaraa. Ruoat voi tilata netin kautta kotiin, mutta siihen on viikon odotusaika. Olen käynyt ostamassa ruokaa pikkukaupoista tai sitten mennyt isompaan supermarkettiin maski naamassa ja hanskat kädessä. Ja heti kun tullaan kotiin, niin desinfioidaan kädet ja ovenkahvat.

Murtomaan käsityksen mukaan osa paikallisista ravintoloista, kahviloista ja baareista on auki, osa sulkenut ovensa.

– Baarissa tiskiltä ei saa enää ostaa juotavaa, vaan pitää mennä istumaan pöytään. Paikallisessa kahvilassa tarjottiin eilen espressoa tiskin takaa isolla lapiolla. Italialaisten täytyy aina repiä huumoria jostakin.

Viime viikkoina Murtomaa on käynyt ulkosalla esimerkiksi pakollisten kauppareissujen lisäksi lähinnä ulkoilemassa ja lenkkeilemässä.

Monet italialaiset ovat koronaviruksen vuoksi jättäneet väliin erilaisia kokoontumisia ja perinteitä ystävien ja sukulaisten kanssa.

– Sunnuntailounaat ynnä muut on peruttu ja pysytään omissa kodeissa.

– Uskon, että tämä on psyykkisesti aika rankka paikka ja melko hankala tilanne italialaisille. Jossain vaiheessa ihmisille voi tulla sellainen reaktio, että antaa olla, enää ei jaksa. Että jos saan tartunnan niin sitten saan. Luulen, että uutisoinnilla yritetään saada ihmiset tajuamaan tilanteen vakavuus ja pysymään kotona. Ja kannustetaan siihen, että yritetään pitkäjännitteisyyttä, mitä italialaisilla ei kyllä aina hirveästi ole.

”Sairaalat ovat aivan täynnä, mikä on yksi pelottava juttu”

Murtomaa kuvailee Italian terveydenhuoltojärjestelmää laadukkaaksi mutta lisää, että koronavirus on ajanut sen erittäin koville.

Jo eläkkeellä olevia lääkäreitä on kutsuttu takaisin töihin ja juuri valmistumassa olevien lääkäreiden valmistumista on pyritty nopeuttamaan.

– Sairaalat ovat aivan täynnä, mikä on yksi pelottava juttu. Lääkärit ja sairaanhoitajat tekevät ympäripyöreitä päiviä, heistä puhutaan Italian tämänhetkisinä sankareina. He alkavat olla todella väsyneitä ja hekin alkavat sairastua, joten pelätään, että mitä sitten tapahtuu.

Italiassa on pyritty selvittämään maan koronatartuntaketjun alkuvaiheita ja keskusteltu laajalti siitä, miksi juuri Italiasta muodostui suurin koronavirustartuntojen keskittymä Euroopassa.

– Poliitikot eivät ottaneet tätä tilannetta alkuvaiheessa tarpeeksi vakavasti, ja myöskään lääkärit eivät aluksi ottaneet tarpeeksi vakavasti sitä, että virus voi levitä näin nopeasti. Miehenikään ei ottanut tätä asiaa aluksi kovin vakavasti, mutta tyttäreni kanssa pelottelimme häntä.

– Siitä on ollut julkisuudessa kritiikkiä, että koulut ja yliopistot olisi pitänyt laittaa kiinni heti, kun ensimmäiset tartuntatiedot tulivat. Mutta ei kukaan osannut ajatella, että tämä menee näin hulluksi, Murtomaa pohtii.