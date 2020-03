Koronavirus leviää nopeasti hoitokodissa Yhdysvaltain Kirklandissa – asukkaista 13 jo kuollut, henkilökunta oireilee

Henkilökunnasta 70:llä on koronavirukseen viittaavia oireita.

Koronavirus leviää hoitokodissa Yhdysvalloissa Seattlen lähellä niin henkilökunnan kuin asukkaiden keskuudessa.

Kirklandissa sijaitsevan Life Care Center -hoitokodin tiedottajan mukaan henkilökunnasta 70:llä on koronavirukseen viittaavia oireita, kun kaikkiaan henkilökuntaa on 180. Asiasta kertoo muun muassa New York Times.

Virus on myös tartuttanut laajalti hoitokodin asukkaita ja vierailijoita. 13 asukkaan ja yhden vierailijan vahvistetaan kuolleen koronavirukseen. Kaikkiaan hoitokoti on liitetty ainakin 44 tartuntaan.

Seattlen lähellä sijaitsevaa noin 90 000 asukkaan Kirklandia on pidetty yhtenä viruksen leviämisen keskuksista Yhdysvalloissa. Koronaviruksen leviäminen hoitokodissa huomattiin noin viikko sitten.

Yli 50 asukasta siirretty sairaaloihin

Koronaviruksen leviäminen hoitokodissa todettiin noin viikko sitten. Ensimmäinen sairastunut ja myöhemmin koronapotilaaksi vahvistettu asukas siirrettiin hoitokodista sairaalaan jo reilut kaksi viikkoa sitten.

Tämän jälkeen 120 asukkaasta yli 50 on siirretty sairaaloihin. Jäljelle jääneistä 63:sta kuudella kerrotaan olevan koronaa muistuttavia oireita. Hoitokodin tiedottajan mukaan heille ei pyynnöistä huolimatta ole löytynyt sairaalapaikkoja, kertoo NBC News.

Hoitokotiin saapui lauantaina avuksi lääkäreitä ja hoitajia. Koronaviruksen tunnistamiseen tarkoitettuja testipakkauksia sinne kuitenkin toimitettiin vain 45 kappaletta, vaikka tarvetta olisi kymmenille pakkauksille enemmän.