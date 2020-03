Koronavirus leviää nopeasti hoitokodissa Yhdysvaltain Kirklandissa – asukkaista 13 jo kuollut, henkilökunta oireilee

Henkilökunnasta 70:llä on koronavirukseen viittaavia oireita.

Koronavirus leviää hoitokodissa Yhdysvalloissa Seattlen lähellä niin henkilökunnan kuin asukkaiden keskuudessa.

Kirklandissa sijaitsevan Life Care Center -hoitokodin tiedottajan mukaan henkilökunnasta 70:llä on koronavirukseen viittaavia oireita, kun kaikkiaan henkilökuntaa on 180. Asiasta kertoo muun muassa New York Times.

Virus on myös tartuttanut laajalti hoitokodin asukkaita ja vierailijoita. 13 asukkaan ja yhden vierailijan vahvistetaan kuolleen koronavirukseen. Kaikkiaan hoitokoti on liitetty ainakin 44 tartuntaan.

Seattlen lähellä sijaitsevaa noin 90 000 asukkaan Kirklandia on pidetty yhtenä viruksen leviämisen keskuksista Yhdysvalloissa. Koronaviruksen leviäminen hoitokodissa huomattiin noin viikko sitten.