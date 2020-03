Italia eristää maan pohjoisosat koronan vuoksi, alueella 15 miljoonaa ihmistä – tätä se tarkoittaa käytännössä

Italian rajoitukset koskevat suurta osaa koko Italian väestöstä. Koulut, yliopistot, museot, uimahallit ja hiihtokeskukset on suljettu.

Italian hallitus päätti mittavista toimista koronavirusta vastaan lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Pääministeri Giuseppe Conte allekirjoitti päätöksen, jolla ihmisten liikkuvuutta rajoitetaan 3. huhtikuuta asti Lombardiassa, Piemontessa ja Emilia-Romagnan hallintoalueilla.

Milanossa ilmestyvä Corriere della Sera kertoo, mistä rajoituksissa on kyse. Näille alueille saapuminen ja sieltä poistuminen on sallittu vain vakavista ja todistetuista syistä. Näihin syihin kuuluvat työn tekeminen ja oman perheen tapaaminen.

Alueella asuvat voivat lehden mukaan palata kotiin, mutta sen jälkeen liikkumista rajoitetaan. Karanteenissa olevat altistuneet eivät lehden mukaan pääse liikkumaan pois kotoaan.

Matkustajat poseeraavat Lappeenrannassa kuvaajalle ennen lentoaan Italian Lombardiaan.

Toimenpiteet vaikuttavat alueelle, jolla asuu yli neljännes Italian väestöstä. Italiassa on noin 60 miljoonaa asukasta eli karanteeniin joutuu päätösten perusteella 15 miljoonaa ihmistä.

Karanteenialueisiin kuuluvat muun muassa Parma, Piacenza, Rimini, Reggio Emilia, Modena, Pesaro ja Urbino, Venetsia, Padova, Treviso, Alessandria, Verbano-Cusio-Ossola, Novara, Vercelli ja Asti.

Koulut, kuntosalit ja museot suljettuina

Toimenpiteillä luodaan turvavyöhyke, jolla vallitsevat erittäin tiukat rajoitukset. Kaikki koulut ja yliopistot on suljettu. Hiihtokeskusten toiminta on lopetettu ja julkisten tapahtumat on keskeytetty. Myös museot, kuntosalit, uimahallit, teatterit ja kaikki kulttuurikeskukset ovat kiinni. Yleisötilaisuuksien paikkoja suljetaan myös maanlaajuisesti.

Baarit ja ravintolat saavat olla avoinna vain kello 6–18. Urheilutapahtumia ei järjestetä.

Mistä kaikki alkoi?

Italian mediassa pohditaan lisäksi kiivaasti, miksi maasta tuli Euroopan pahin uuden koronaviruksen pesäke. Milanossa ilmestyvä Corriere della Sera otsikoi lauantaina juttunsa näin: Koronavirus, miksi Italiassa on paljon enemmän tapauksia kuin muissa Euroopan maissa?

Uusi koronavirus Covid-19 jyllää Pohjois-Italiassa Veneton, Lombardian, Piemonten ja Emilia-Romagnan alueilla, mutta myös muilla alueilla on todettu tartuntatapauksia.

Lehti pui asiaa kolmea asiantuntijaa haastattelemalla, mutta kenelläkään heistä ei ole varmaa vastausta. Lehti kysyy, miksei mikään muu EU-maa ole saavuttanut kolmen nollan lukumäärää.

– Epidemiologisten tietojen perusteella voimme sanoa, että virus alkoi levitä Italiassa tammikuun lopussa ja se on laajalle levinnyt, Milanon yliopiston tartuntatautien professori Massimo Galli kertoo lehdessä.

Supertartuttajan olinpaikka ehkä Lodi?

Hän pohtii myös sitä, kuka oli niin sanottu potilas nolla eli ensimmäinen virusta kantanut henkilö.

– Potilas, joka alkoi levittää tautia, ei välttämättä itse tiennyt mitään sairastumisestaan, hän arvioi.

Toinen asiantuntija on samoilla linjoilla.

– Emme tiedä, miksi juuri Italiasta tuli uuden koronavirustapausten pahin maa, Firenzen yliopiston professori Paolo Bonanni sanoo.

Hänen mukaansa Italia myöhästyi tartunnan saapumisen vaiheiden tutkimisessa. Italia tutki aluksi niitä ihmisiä, jotka olivat saapuneet Kiinasta, mutta tartuntaketjujen reitit eivät ole vielä tiedossa. Yksi Italian seutu kuitenkin painottui alussa.

– Tammikuun puolivälistä lähtien Lodissa esiintyi useita vaikeita keuhkokuumetapauksia, jotka johtuivat uudesta viruksesta, Bonanni kertoo.

Hän ei sulje pois sitä mahdollisuutta, että supertartuttaja olisi ollut Lodissa.

Lodi sijaitsee Pohjois-Italiassa, Lombardian alueella. Kaupungin asukasluku on noin 45 000.

Erilainen tilastointitapa lukujen osasyy?

Milanon yliopiston virologi Fabrizio Pregliasco puolestaan arvioi, että Italian synkät koronvirusluvut voisivat johtua osaksi erilaisesta tilastointitavasta.

Hänen mukaansa Italia myöhästyi testien aloittamisessa.

– Aloitimme testit vasta, kun ensimmäinen vakava tapaus ilmeni. Sen jälkeen testasimme paljon herkemmin kaikki altistuneet henkilöt ja kirjasimme sen vuoksi sairastuneiksi myös oireettomat viruksen saaneet, hän arvioi.

Hänen mukaansa Italian tilannetta pahensi se, että juuri samaan aikaan maassa podettiin kausi-influenssaa. Pian Italian viranomaiset käänsivät kurssia ja ottivat käyttöön liikkumista rajoittavat erityistoimet. Tapahtumia on peruutettu ja julkisia kokoontumisia kehotetaan välttämään. Halailulle ja poskisuudelmille tuli tyly loppu.