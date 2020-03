Italiassa hallitus asettaa miljoonia ihmisiä karanteeniin maan pohjoisosassa – ”Meillä on käsissämme hätätila”

Liikkumista rajoitetaan muun muassa Milanossa ja Venetsiassa.

Italian hallitus on hyväksynyt suunnitelman asettaa miljoonia ihmisiä karanteeniin maan pohjoisosassa. Hallituksen tarkoituksena on rajoittaa koronavirustartuntojen leviämistä. Ihmisten liikkumista rajoitetaan laajoilla alueilla, joihin kuuluvat esimerkiksi Milano ja Venetsia.

Corriere della Sera -lehti kertoi myöhään lauantaina, että Italian hallitus suunnittelee eristävänsä koko Lombardian alueen Milanon ympärillä sekä ainakin osia Venetsian, Parman ja Riminin seuduista koronaviruksen vuoksi. Alustavan suunnitelman mukaan ihmisten liikkumista alueilla rajoitettaisiin ankarasti 3. huhtikuuta saakka.

Koronavirus on koetellut Euroopan maista kovimmin juuri Italiaa. Maa on kertonut 233 ihmisen kuolleen virukseen ja 5 883 saaneen tartunnan viimeisen kahden viikon aikana.

Milano on Italian talouskeskus, ja siellä asuu noin 1,4 miljoonaa ihmistä. Koko Lombardian alueen väkiluku on 10 miljoonaa. Venetsian, Parman ja Riminin yhteenlaskettu väkiluku on puolestaan noin 540 000.

New York Timesin (NYT) mukaan Italian toimet ovat järeimpiä koronaviruksen torjumiseksi asetettuja rajoituksia Kiinan ulkopuolella. Liikkumisrajoitukset kohdistuisivat lehden mukaan noin 16 miljoonaan ihmiseen eli neljännekseen Italian väestöstä.

– Meillä on käsissämme hätätila, kansallinen hätätila, pääministeri Giuseppe Conte sanoi lehden mukaan medialle aamuyöllä.

NYT:n mukaan Italia on valmis uhraamaan maan taloudellisesti tärkeän pohjoisen lyhytaikaisesti, jotta alueella olisi mahdollisuus säästyä viruksen pitkäaikaisilta vaikutuksilta.

Kiina kertoi alhaisimmasta uusien tartuntojen luvusta sitten tammikuun

Kiinassa uusien koronavirustartuntojen määrä näyttää laskevan. Varhain sunnuntaina maa kertoi alhaisimmasta uusien tartuntojen luvusta sitten tammikuun. Uusia tartuntoja on todettu Kiinan mukaan lauantain jälkeen 44, lähes kaikki niistä viruskriisin alkulähteellä Wuhanin miljoonakaupungissa.

Uusia kuolemantapauksia Kiina raportoi 27. Maassa on nyt kuollut koronaviruksen seurauksena yhteensä lähes 3 100 ihmistä.

Wuhania ympäröivässä Hubein maakunnassa viranomaisten ilmoittamien päivittäisten uusien tartuntojen määrä on ollut laskussa jo jonkin aikaa. Koko maakunta asetettiin eristykseen tammikuun lopussa viruksen leviämisen estämiseksi. Toimet ovat vaikuttaneet noin 56 miljoonan ihmisen päivittäiseen elämään.

Perjantaina maan viranomaiset vihjasivat, että eristys saattaa olla lähiaikoina päättymässä.

Uuden koronaviruksen tartunnat ovat viime viikkoina olleet nousussa monissa maissa Kiinan ulkopuolella. Tartuntoja on maailmanlaajuisesti todettu yhteensä ainakin yli 105 000, joista yli li 80 000 Kiinassa, kertoo muun muassa uutiskanava CNN.