Amerikkalaiset äänestivät Helsingissä demokraattien esivaalissa – Olivian valinta oli ehdoton: ”Suomi sai näkemykseni kirjaimellisesti päälaelleen”

IS selvitti, että moni Suomessa asuva nuori demokraattikannattaja pitää äänestämistä tärkeänä ja on erityisen huolissaan nuorista, jotka eivät äänestä.

Helsingin Oodi-kirjastossa on ollut meluisa lauantai. Kirjasto on täynnä vierailijoita, mutta harva tietää, että samassa rakennuksessa on menossa parhaillaan vaalit, joiden tulos vaikuttaa Yhdysvaltain presidenttivaalien demokraattiehdokkaan valintaan.

Toisen kerroksen pikkuruinen huone on koristeltu Yhdysvaltain lipun väreillä. Täällä ensi kertaa historiassa amerikkalaiset demokraattien kannattajat pääsevät äänestämään puolueen esivaaleissa paikan päällä Suomessa.

Democrats Abroad- järjestö edustaa lähes yhdeksää miljoonaa ulkomailla asuvaa amerikkalaista ja järjestää äänestyksiä noin 45 maassa.

Ensimmäinen äänestyspäivä oli tiistaina ja toinen lauantaina.

IS kävi haastattelemassa nuoria vaaliuurnilla. Moni ilmoittautuu jyrkemmän vasemman laidan kannattajiksi.

Olivia Convay ja Tyler Dennei sanovat kannattavansa demokraattipuolueen ajamia arvoja.

Alunperin Floridan pohjoisosista rajalta oleva Olivia Convay, 27, kertoo olevan Bernie Sandersin ehdoton kannattaja.

Hän on asunut Helsingissä kaksi vuotta ja sanoo, että elämä Suomessa on vaikuttanut hänen poliittisiin näkemyksiinsä.

– Ennen kuin muutin Suomeen en uskonut, että sosiaalietuudet voisivat toimia.

Hänen kotiseudullaan Alabaman ja Georgian osavaltion rajalla ilmapiiri on hyvin konservatiivinen ja ihmiset pitävät kiinni siitä, mihin ovat tottuneet.

Siksi suomalainen järjestelmä, jossa pidetään huolta köyhistä ja kodittomista, sai hänet häkeltymään.

– Suomi sai näkemykseni kirjaimellisesti päälaelleen, hän sanoo.

Laura Vartio kävi äänestämässä demokraattien esivaaleissa Oodissa lauantaina.

Sanders on luvannut vaalikampanjassa muiden muassa maksutonta terveydenhuoltoa ja korkeakoulutusta.

– Tämä on se muutos, jota maamme tarvitsee. Maailmassa on niin monta valtiota, joissa on julkinen terveydenhuolto, kuten Suomi. Se toimii täällä fantastisesti ja jokaisella on oikeus siihen. Sitä mekin tarvitsemme juuri nyt, hän sanoo.

Convay ei ole palaamassa Yhdysvaltoihin lähiaikoina, mutta hän toivoo, että siihen mennessä kun hänen on aika palata kotiin Yhdysvallat olisi erilainen paikka.

Eripuraisuus askarruttaa

Moni IS:n haastattelemista nuorista on huolissaan demokraattipuolueen sisäisestä jakautuneisuudesta. Moni kertoi sen olevan heikkous, joka voi kostautua presidenttikisassa.

– Nämä vaalit ovat maan tärkeimmät moneen vuoteen. Nyt jos koskaan meidän pitäisi lyöttäytyä yhteen, Convay sanoo.

Viime viikolla moni demokraattiehdokas jättäytyi kisasta. Esimerkiksi Michael Bloomgerg, Pete Buttigieg ja Amy Globuchar ilmoittivat supertiistaina asettuvansa tukemaan entistä varapresidenttiä maltillisempana ehdokkaana pidettyä Joe Bideniä. Näin he pyrkivät estämään sen, että radikaalina pidetty Sanders nousisi puolueen ehdokkaaksi.

– Uskon, että moni saattaa äänestää Bideniä, vaikka ei haluaisi, vain sen takia, että hänen sanotaan olevan ainoa, joka voisi voittaa Donald Trumpin presidenttikisassa, pohtii Convay.

30-vuotias Kaitlyn Hamilton on eri mieltä. Hän äänesti Sandersia.

– Nyt pitää mennä turvallisen alueen ulkopuolelle. Vain yhdessä vaatimalla muutosta voimme saada sen, hän perustelee.

Kaitlyn Hamilton sanoo olevansa onnekas, koska pystyi muuttamaan Suomeen.

Hän myös toteaa, että Sandersin näkemykset edustavat osittain hänen omia arvojaan sosiaaliturva­politiikasta ja tasa-arvosta, joten valinta oli selkeä.

Hamilton kertoo, että hän esimerkiksi keskeytti korkeakouluopintonsa New Yorkissa, kun hänen stipendinsä loppui. Hamilton päätti, ettei halua ottaa 30 000 dollarin lainaa kattaakseen lukuvuosimaksuja. Nyt hän on asunut kolme vuotta Helsingissä ja työskentelee toimittajana.

– Sanders puhuu esimerkiksi luokkayhteiskunnasta, jota on mielestäni käsitelty hyvin vähän Yhdysvalloissa.

Erityisen huolissaan Hamilton on Yhdysvalloissa vaikuttavasta valtavasta kuilusta hyvin- ja huonovoivien välillä, joka Trumpin kaudella on syventynyt.

– Viimeinen niitti oli vuoden 2016 presidentinvaalit. Silloin heräsin tosissaan miettimään tulevaisuuttani.

New Yorkissa syntynyt helsinkiläinen 31-vuotias Laura Vartio puntaroi Elizabeth Warrenin ja Sandersin välillä ja päätyi äänestämään Sandersia. Hän on demokraattien kannattaja niin kuin moni muukin newyorkilainen nuori ja hänen mielestään Sanders on paras vaihtoehto tällä hetkellä.

Laura Vartio antoi äänensä lauantaina.

– Kyllä siellä näkyy katukuvassa, kuinka paljon Trumpia vihataan. Trump Towerin ympärillä on aidat ja tunnelma on kiristynyt koko ajan, hän kuvailee tilannetta New Yorkin osavaltiossa.

Hän kertoo myös, että New Yorkissa nuoret käyvät äänestämässä ja ovat hyvin kiinnostuneita politiikasta.

Näin ei kuitenkaan ole kaikissa osavaltioissa

Helsingissä asuva ja työskentelevä Taylor Dennei, 27, on huolissaan siitä, että Yhdysvalloissa erityisesti nuoret eivät vaivaudu vaaliuurnille. Dennei kertoo, että hänen vanhempansa ja isovanhempansa äänestävät aina, mutta hänen ystävänsä käyvät vaaliuurnilla harvakseltaan.

– Äänestämättä jättäminen on iso ongelma nuoremmassa sukupolvessa. Vanhempi sukupolvi äänestää aina ja yleensä konservatiivisia ehdokkaita, Dennei pohtii.

Hän sanoo, että Trumpin voittamiseksi demokraattikannattajien on tehtävä yksi asia.

– Pitää mennä ja äänestää.

Democrats Abroad- järjestön Suomen osan puheenjohtaja Dana Freling kertoo, että lauantaina tiistaina 64 demokraattiäänestäjää kävi antamassa äänensä. Suomessa noin 400 yhdysvaltain kansalaista on rekisteröitynyt demokraattiäänestäjiksi.

17-vuotias Alex Liedtka äänesti ensi kertaa elämässään tiistaina. Lain mukaan 17-vuotiaat voivat äänestää ennakkoon, jos he ovat 18-vuotiaita vaalien aikaan.

Hän kertoo antaneensa äänensä Warrenille, joka luopui presidenttiehdokkuudesta torstaina.

– Se oli aikalailla pettymys, hän sanoo ja kertoo olevansa samaa mieltä monien Warrenin näkemysten kanssa.

– Warren olisi ollut mahtava presidenttiehdokas.

Alex Liedtka tuli lauantaina vapaaehtoiseksi äänestyspaikalle, siksi hänellä on myös niin näyttävä hattu.

Kaliforniasta kotoisin oleva Liedtka on asunut Suomessa viisi vuotta ja opiskelee parhaillaan Ressun lukion kansainvälisellä linjalla. Poliittinen osallistuminen on nuorelle miehelle tärkeää. Lauantaina hän tuli vapaatehoiseksi äänestyspaikalle. Hänen vanhempansa ovat demokraatteja ja myös he kannustivat nuorta osallistumaan vaaleihin.

IS:n haastattelemat nuoret kertovat, että Yhdysvalloissa moni 18–30-vuotias ei äänestä, koska ei ymmärrä, miten järjestelmä toimii.

Republikaanisessa Tennesseen osavaltiossa varttuneen Kaitlyn Hamiltonin mukaan koulujärjestelmät eroavat kaupunkien ja osavaltioiden välillä, ja koulutuksen laatu vaikuttaa äänestysaktiivisuuteen.

– Itse kasvoin hyvin köyhällä alueella, jossa koulujärjestelmä ei ollut huipputasoa. En muista, että koulussa olisi oikeastaan koskaan käyty läpi vaaleja, äänestämistä tai politiikkaa, tai jos käytiin niin se ei ollut kovin objektiivista.

Olivia Convaylla on oma näkemys siihen, miksi nuoret eivät äänestä. Hän kertoo, että verkossa liikkuu paljon meemejä, joissa nuoria taivutellaan jättämään äänestämättä.

– Vaikka nuorella olisi ehdokas mielessä, hänelle uskotellaan, että järjestelmä on rikki eikä äänestämällä voi vaikuttaa.