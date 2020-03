Suomessa todetut koronavirustartunnat kytkeytyvät toistaiseksi matkailuun.

THL kertoi lauantaina, että Suomessa on todettu neljä uutta koronavirustartuntaa. Kaksi uusista tartunnoista todettiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Husissa ja kaksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä.

Kaikki uudet todetut tartunnat kytkeytyvät Pohjois-Italiaan. Kaikki potilaat ovat miehiä. He ovat kaikki hyväkuntoisia, joskin Pirkanmaan tartunnan saaneiden kerrotaan olevan flunssaisia.

Pirkanmaalla tartunnan saaneet miehet ovat aikuisia, ja he olivat samaa matkaseuruetta aiemmin Suomessa todettujen tartunnan saaneiden kanssa. Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) infektiolääkärin Pertti Arvolan mukaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirillä on tiedossa noin 20 ihmistä, jotka ovat altistuneet nyt todetuille uusille tartunnoille.

Husin mukaan uudet tartunnat on todettu työikäisellä ja eläkeikäisellä miehellä. Husin mukaan altistuneet ovat tiedossa ja heihin on oltu yhteydessä.

Eristys-kyltti HUS Meilahden sairaala-alueella Helsingissä.

Tartunnat kytkeytyvät toistaiseksi matkailuun

Tartuntoja on Suomessa yhteensä 19, joista valtaosa eli 12 on Husin alueella. THL:n mukaan Suomessa oli perjantaihin mennessä tutkittu noin 420 näytteenottokriteerit täyttävän potilaan näytteet.

Tartuntoja on toistaiseksi havaittu ihmisillä, jotka ovat olleet koronaepidemia-alueilla tai näiden ihmisten lähipiirin kuuluvilla.

– Mitään pidemmälle ulottuvia tartuntaketjuja ei ole Suomessa toistaiseksi tiedossa. Jos nämä tartuntaketjut alkavat pidentymään, tapausten määrä alkaa lisääntyä. (Siinä tilanteessahan) Silloin ollaan lähellä sitä, että tätä ruvetaan Suomessakin kutsumaan epidemiaksi – jos siis alkaa olla sellaisia tartuntoja, joille ei löydy mitään ulkomaan linkkiä, Taysin Arvola sanoo.

Suurin osa Suomen tartunnoista on peräisin epidemia-alueeksi luetusta Pohjois-Italiasta.

Arvola pelkää, ettei kaikkia Italiasta peräisin olevia tartuntoja ole välttämättä saatu kartoitettua.

– Pohjois-Italiassa on mitä ilmeisimmin ollut paljon suomalaisia hiihtolomilla. Kuinka hyvin joka ikinen heistä flunssataudin tullessa pintaan ottaa yhteyttä? Voi vain kuvitella, että kaikki eivät suinkaan, sanoo Arvola.

Hänen mukaansa osa oireita saaneista ehkä ajattelee, että heillä ei työn vuoksi tai jostain muusta syystä ole varaa kahden viikon karanteeniin.

– On mahdollista, että meillä on jo Suomessa ihmisiä, joilla jo tietämättään on tämä tauti, Arvola arvioi.

Infektiolääkärin mukaan ei ole poissuljettua, että koronavirustartuntoja saadaan myös alueilta, joita ei vielä lueta epidemia-alueeksi. Hänen mukaansa esimerkiksi Saksassa ja Ranskassa tapausten määrä on noussut huolestuttavasti.

Perheitä ei eroteta tartuntatapauksissa

Viimeisetkin tartunnan saaneet on lähetetty kotiin, missä he pysyvät eristyksissä. Jos ihminen on perheellinen, ei häntä eroteta perheestään. Arvolan mukaan ajatus on se, että perheenjäsenet ovat jo muutoinkin altistuneet.

– Perheen sisäistä erottelua ei ole yksinkertaista tehdä, eikä se ole käytännössä toteutettavissakaan. (Käytännössähän) Meillä ei Suomessa ole mitään systeemiä, mihin ihmiset pistetään, jollei (ihmisillä) heillä itsellään ole kakkoskämppiä, Arvola sanoo.

– Toki me informoimme näitä ihmisiä, että jos sattuisi olemaan tällainen vaihtoehto, niin sitä voi harkita. Mutta se jätetään heidän harkintaansa, hän jatkaa.