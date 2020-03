Kaksi kerrostaloa eristetty koronaviruksen vuoksi Etelä-Koreassa – suuri osa asukkaista uskonnollisen kultin jäseniä

Valtaosa eristettyjen kerrostalojen asukkaista kuuluu viruksen levittämisestä syytettyyn kulttiin.

Kaksi kerrostaloa eristettiin koronaviruksen vuoksi Daegun kaupungissa Etelä-Koreassa, kun 46 asukkaalla oli todettu koronavirustartunta, viranomaislähteet kertoivat lauantaina.

Kahdessa talossa asuu ainakin 140 asukasta. Heistä 94 on jäseniä Shincheonjin uskonnollisessa yhteisössä, jota syytetään koronaviruksen leviämisestä maassa. Rakennukset ovat Daegun kaupungin omistuksessa ja niissä asuminen on sallittu korkeintaan 35-vuotiaille naimattomille naisille.

Eristetyt kerrostalot ilmakuvassa.

Virus on levinnyt juuri Daegun kaupungista muualle Etelä-Koreaan. Kaupungin pormestari on kehottanut Shincheonjin yhteisön jäseniä hakeutumaan testattavaksi koronaviruksen varalta.

Etelä-Korea ilmoitti lauantaina uusista tartunnoista, mikä nostaa maassa todettujen tapausten määrän jo yli 7 000:aan. Ainakin 4 200 tartunnan saanutta kuuluu Shincheonjin yhteisöön. Yhteisön johtaja on aikaisemmin pyytänyt anteeksi eteläkorealaisilta koronaviruksen leviämistä.

Etelä-Koreassa on todettu toiseksi eniten koronatartuntoja eli määrä on suurin Kiinan jälkeen. Maassa kaikkiaan 46 ihmistä on kuollut viruksen vuoksi.