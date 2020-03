Koronavirukselle altistunut suomalaisnainen on nyt yksin eristetyssä sairaalahuoneessa.

Tanskassa asuva suomalainen Karoliina Kantola kertoi perjantaina Aito Iskelmän päivälähetyksessä, kuinka hän joutui lennolta suoraan sairaalaan koronakaranteeniin.

Australiassa parin viikon lomalla ollut Kantola altistui koronavirukselle jo menomatkalla lennolla Dohasta Sydneyyn, kun hänen lähellään istui virusta kantava henkilö. Asia tuli Tanskan viranomaisten ja Kantolan tietoon vasta tämän viikon keskiviikkona.

– Laskeuduttuani takaisin Kööpenhaminaan soitin heille. He sanoivat, että tällainen tilanne on käynyt ja sinun pitäisi välttää kaikkia ihmiskontakteja. Kun en asu yksin täällä, niin en voinut mennä kotiin, vaan minulle järjestettiin sairaalahotellihuone. Ensin poliisipartio eristi minut odottamaan ambulanssia, joka tuli sitten minut hakemaan tänne hotelliin, Kantola sanoi lähetyksessä.

– Kun tämä lentokentän poliisipartio tavallaan eristi sen pienen alueen, jäin pihalle odottamaan ambulanssia. Sitten lentokentän ensihoitopalvelu tuli tuomaan minulle maskin. Se kasvoillani odotin sitä ambulanssia. Kun ambulanssi tuli, he käskivät vain minun mennä sisätiloihin takaosaan ja pyrkiä tietenkin olemaan koskematta mihinkään.

Kantola istui muovipussilla vuoratulle penkille ambulanssissa, johon oli tehty folioeriste.

– Täällä sairaalassa minua oli vastassa henkilö, joka ohjasi minut oikeaan huoneeseen. Siitä lähtien en ole juurikaan ihmiskontaktissa ollut. Näen toki sairaanhoitajia, jotka tuovat minulle ruoan oven eteen. Tervehdimme ja kiitämme siinä, mutta se on se kontakti tässä vaiheessa.

Kenelläkään matkaseurueesta ei ole ilmennyt minkäänlaisia flunssan oireita, eikä Kantolaakaan ole testattu koronaviruksen varalta. Hän joutuu näillä näkymin olemaan sairaalassa sunnuntaihin tai maanantaihin asti.

Sairaalahuonetta Kantola kuvaili siistiksi, opiskelijayksiötä muistuttavaksi tilaksi. Hänellä on käytössään oma suihku ja vessa, ja ikkunan saa auki. Tunnelma on ollut itkun ja naurun sekainen.

– Lomalta paluu arkeenkin on välillä ihan mukavaa, vaikka loma olikin onnistunut, mutta ei tämä ihan mennytkään suunnitelmien mukaan. On kuitenkin ilo siitä, että sain sen loman autuaan tietämättömänä tästä kaikesta, eivätkä kanssani olleet muut henkilöt ole kokeneet minkäänlaisia oireita. Lisäksi olen pystynyt tekemään täältä etätöitä, ja tavallaan eilenkin päivä meni pitkälti nopeasti.

Kantola muistutti, ettei kyse ole kuitenkaan naurun asiasta.

– Oireettomiakin tapauksia on todettu, niin kyllä sitä vähän rupesi lukemaan vielä uudestaan näitä Tanskan tapauksia ja kaikkia muita taustoittavia juttuja. On isosta jutusta kyse, mutta sitä vaan ehkä toivoo, että kyse on tässä vaiheessa omalla kohdalla säikähdyksestä ja suojatoimenpiteistä.