Yhdysvalloissa San Franciscon edustalle pysäytetyllä risteilyaluksella yli 20 koronavirustatuntaa

Maassa todettujen tartuntojen määrä lähenee kolmeasataa.

Yhdysvaltojen länsirannikolla San Franciscon edustalle pysäytetyllä risteilyaluksella on todettu 21 koronavirustartuntaa, kertoo maan varapresidentti Mike Pence.

Havaijilta tulossa ollut Grand Princess -risteilijä pysäytettiin Kalifornian edustalla keskiviikkona sen jälkeen kun kävi ilmi, että kaksi aluksen edellisellä matkalla ollut ihmistä oli sairastunut. Uutiskanava CNN:n mukaan edellisellä risteilyllä mukana olleiden joukosta on löytynyt jo kuusi tartunnan saanutta.

Pencen mukaan nyt todetuista tartunnoista 19 on löydetty miehistön jäseniltä ja kaksi matkustajilta. Yhteensä laivalla on yli 3 500 ihmistä.

Uuden koronaviruksen torjuntatoimista vastuuseen määrätyn varapresidentin mukaan alus on määrä ohjata tänä viikonloppuna satamaan. Kaikki laivalla olijat testataan viruksen varalta.

Grand Princess -alus kuuluu samalle Princess Cruises -yhtiölle kuin Diamond Princess -alus, joka oli pitkään karanteenissa Japanissa. Yli 700 Diamond Princess -aluksen matkustajaa sai virustartunnan ja ainakin kuusi kuoli.

Yhdysvalloissa oli varhain lauantaina todettu yhteensä 282 koronavirustartuntaa, kertoi CNN tuoreessa päivityksessään. Tartuntoja on todettu yli 20 osavaltiossa. New York Timesin mukaan tartuntoja on eniten Kalifornian ja Washingtonin osavaltioissa.

Texas perui suuren festivaalin

Presidentti Donald Trump on toistuvasti todennut, ettei usko koronaviruksen leviävän maassa niin mittavasti, kuin terveydenhuollon asiantuntijat ovat arvioineet.

Huolet viruksen leviämisestä ovat kuitenkin johtaneet esimerkiksi yleisötapahtumien perumiseen. Texasin osavaltio ilmoitti varhain lauantaina Suomen aikaa, että tunnettu South by Southwest -festivaali (SXSW) perutaan. Musiikki-, elokuva- ja teknologia-alan tapahtuma on järjestetty Austinissa maaliskuussa.

New York Timesin mukaan kyseessä saattaa olla suurin koronaviruksen takia peruttu kulttuuritapahtuma tähän mennessä. Viime vuonna SXSW kertoi kävijämääräkseen 417 000 ihmistä.

SXSW:n peruminen herätti huolta myös muiden lähikuukausien suurten festivaalien kohtalosta. Kaliforniassa huhtikuussa järjestettävän Coachellan edustajat eivät toistaiseksi kommentoineen festivaalin tilannetta uutistoimisto AFP:lle.

Maailmanlaajuisesti koronavirustartuntojen määrä on reilussa kahdessa kuukaudessa noussut jo yli 100 000:n. Noin 3 500 ihmistä on kuollut viruksen seurauksena. Kymmenien tuhansien kerrotaan myös parantuneen viruksen aiheuttamasta taudista.