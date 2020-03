Mies alkoi heiluttaa natsilippua kesken Bernie Sandersin puheen – ”On enemmän kuin vastenmielistä nähdä tuollaista Yhdysvalloissa”

Sanders järkyttyi kuultuaan asiasta jälkikäteen.

Ikävä välikohtaus varjosti demokraattien presidenttiehdokkuutta tavoittelevan Bernie Sandersin kampanjatilaisuutta torstai-iltana Arizonassa, kertoo CNN verkkosivuillaan.

Katsomosta poistettiin mies, joka heilutti natsien hakaristilippua kesken Sandersin puheen.

– Voimme kiistellä siitä, kenen pitäisi saada demokraattien ehdokkuus, mutta antisemitistisillä teoilla ei ole paikkaa tässä maailmassa. Tämä on täysin vastenmielistä, Maricopan piirikunnan demokraattien puheenjohtaja Steven Slugocki kommentoi Twitterissä.

Yleisö alkoi välittömästi buuata miehelle tämän nostettua lipun esiin. Lippu revittiin nopeasti pois, ja turvahenkilöstö poisti miehen katsomosta.

Vermontin senaattori Sanders reagoi buuauksiin toteamalla, että ”kuka sitten olikaan” häiriön takana, hän ”on tänä iltana hieman alakynnessä”.

– Ja mikä tärkeämpää, hän tulee olemaan alakynnessä marraskuussa.

Sandersin viestintäpäällikkö Mike Casca kertoi CNN:lle, ettei ehdokas itse nähnyt lippua.

– Hän ei nähnyt sitä, mutta hänelle kerrottiin siitä jälkikäteen, ja hän oli järkyttynyt.

Sanders kommentoi välikohtausta perjantaina medialle.

– Aion vain sanoa tämän, enkä puhu ainoastaan amerikanjuutalaisena, vaan luulen voivani puhua taistelussa natsismia ja fasismia vastaan kuolleiden 400 000 amerikkalaissotilaan perheiden puolesta. Se on hirvittävää. On enemmän kuin vastenmielistä nähdä tuollaista Yhdysvalloissa. On ihmisiä, jotka esittelevät Hitlerin ja natsismin symbolia.

Myös Sandersin kilpakumppani Joe Biden tuomitsi tapahtuneen Twitterissä.

– En välitä siitä, ketä te kannatatte. Tällaiset hyökkäykset miestä vastaan, josta voi tulla ensimmäinen juutalainen presidentti, ovat vastenmielisiä ja aivan sopimattomia. Vihalla ja kiihkoilulla ei ole sijaa Amerikassa, hän kirjoitti.