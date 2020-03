Vain viidessä Euroopan maassa ei ole todettu koronaa

Bulgaria on yksi harvoista maista Euroopassa ja sen lähialueilla, jossa koronavirusta ei vielä ole löydetty.

Koronavirus on levinnyt nopeasti erityisesti Aasian ja Euroopan valtioissa. Valtaosa tautitapauksista on edelleen Manner-Kiinassa, mutta myös Etelä-Koreassa ja Italiassa on löydetty tuhansia tautiin sairastuneista. Lähi-Idässä suurimmissa vaikeuksissa on Iran, jossa viruspotilaita on kerrottu olevan jo yli 4 700.

Euroopan valtioista ainoastaan Bulgaria, Kypros, Albania, Moldova ja Montenegro olivat perjantai-iltana ilman yhtään todettua koronavirustartuntaa, koronavirustapauksia kartoittava John Hopkins -yliopiston tiedot kertovat.

Myös EU:n suuri rajanaapuri Turkki ei ole toistaiseksi kertonut yhdestäkään koronatartunnasta.

Koronaepidemian levitessä EU:n köyhin valtio Bulgaria taistelee kuitenkin tavallisen flunssan aiheuttamaa sairastumisaaltoa vastaan. Uutistoimisto AFP:n mukaan maa on sulkenut kaikki koulut perjantaista alkaen ja määrännyt sairaalat siirtämään suunnitellut leikkaukset tulevaisuuteen pahan influenssaepidemian vuoksi.

Koronaviruksen leviämisen varalle perustettu virkamiesten työryhmä on varoittanut, että sairaaloiden ollessa jo täynnä influenssapotilaita koronavirustapausten hoitaminen voi olla vaikeaa. Hengityssuojat ovat jo loppuneet Bulgarian apteekeista ihmisten varautuessa mahdolliseen koronaepidemiaan.

– Terveydenhuoltojärjestelmä on jo ylikuormittunut ennen kuin ensimmäistä koronavirustapausta on löydetty, toteaa maan terveysministeriön työntekijä Angel Kunchev AFP:lle.

Lääkärien mukaan epidemia johtuu B-tyypin influenssan epätavallisen nopeasta leviämisestä 7 miljoonan ihmisen maassa. Viranomaisten mukaan tautiin sairastui pelkästään helmikuun viimeisellä viikolla lähes 5 000 ihmistä.

Bulgarian terveysministeriön mukaan koulut pysyvät suljettuina maaliskuun 11. päivään saakka. Myös yliopistoja on kehotettu perumaan luentonsa influenssan leviämisen estämiseksi. Paikallisia viranomaisia on pyydetty perumaan urheilu- ja kulttuuritapahtumat joihin odotetaan paljon yleisöä.