Suomi-salaliitto elää Venäjän epäluuloissa – hurjia vihjailuja ”Suomalaisten kansojen vapautusliitosta” ja sukukansayhteistyöstä

Neuvostoliitto ”paljasti ja tuhosi” täysin tekaistun ”Suomalaisten kansojen vapautusliiton” eli Sofin-salaliiton 1930-luvun alussa. Lavastuksessa on monia yhtymäkohtia myös Venäjän nykyaikaan ja Venäjän mediassa esiintyviin Suomi-vihjailuihin.

Venäjällä kohistaan parhaillaan väitetystä nuorten miesten terrorijärjestöstä nimeltä Verkosto (Set’).

Seitsemälle järjestön jäsenelle langetettiin Penzassa 6–18 vuoden tuomiot aikeista kaataa Vladimir Putinin hallinto ja tehdä terrori-iskuja jalkapallon MM-kisoja vastaan Venäjällä kesällä 2018. Pietarissa on lisäksi meneillään oikeudenkäynti vielä kahta muuta Verkoston väitettyä jäsentä vastaan.

Puolustuksen mukaan useita Verkoston syytettyjä on kidutettu tunnustusten saamiseksi. Huomiota ovat herättäneet myös harvinaisen pitkät tuomiot. Viranomaisten onkin epäilty käyttävän tapausta hyväkseen Venäjän oppositiohenkisten nuorten pelotteluun.

Terroristijärjestöksi nimetyn Verkoston pitkät tuomiot ovat herättäneet tyrmistystä Venäjällä.

Venäjällä on kaiken lisäksi meneillään toinenkin oikeudenkäynti väitettyä vallankaappausjärjestöä vastaan.

Uusi suuruus (Novoje velitshie) -järjestön osalta on jopa olemassa todisteita siitä, että turvallisuuspalvelu FSB:n provokaattorit soluttautuivat nuorten keskustelukerhoon, loivat heille radikaalin ohjelman – ja ilmiantoivat sitten houkuttelemansa nuoret FSB:lle.

Salaliittojen etsiminen – ja jopa tyhjästä keksiminen – ei sinänsä ole uutta, sillä sitä harrastettiin jo Neuvostoliitossa.

Harva suomalainen kuitenkaan tietää, että yksi Neuvostoliiton ensimmäisistä suurista tekaistuista salaliittoväitteistä liittyi suoraan Suomeen. Kyseessä oli niin kutsuttu Sofin-juttu, joka kehiteltiin kokoon 1931–34.

Sofin-salaliitto oli kuin alkusoittoa Neuvostoliiton tuleville epäluuloille ja vainoille. Lyhenne tulee venäjänkielisistä sanoista ”Suomalaisten kansojen vapautusliitto”, joka oli väitteiden mukaan ”kansallismielinen vakoilu- ja vastavallankumousjärjestö”.

Järjestön väitettiin suunnitelleen Neuvostoliiton suomensukuisten kansojen yhdistämistä Suomen alaiseksi ”protektoraatiksi” aina Karjalasta Jeniseijoelle Siperiaan asti.

Sofin-lavastuksen nosti äskettäin esille tietokirjailija Ville Ropponen Oodissa järjestetyssä Gulag-seminaarissa. Ropponen esitteli seminaarissa myös organisaatiokaavion, jonka Neuvostoliiton turvallisuuspalvelun NKVD:n edeltäjä OGPU oli laatinut väitetystä järjestöstä.

Organisaatiokaaviossa silmiin pistävät laatikot, jotka on omistettu Suomen Moskovan-suurlähetystölle ja Viron lähetystölle. Suurlähetystöjen väitettiin koordinoivan toimintaa, jonka keskuspaikka oli silloisessa Udmurtian autonomisessa piirikunnassa Izhevskissä.

– Organisaatiokaaviossa olevista nimetyistä toimijoista vain osa on ollut olemassa oikeasti. Loput ovat täysin keksittyjä järjestöjä, Ropponen kuvaili.

– Kaikesta tästä on kehitelty kokoon salaliitto, jota ei ollut koskaan olemassakaan eikä Suomen ja Viron suurlähetystöillä ollut sen kanssa mitään tekemistä.

Ei ole tiedossa, tiesivätkö suomalaiset diplomaatitkaan vielä Neuvostoliiton pystyssä ollessa, mihin kaikkeen heidän väitettiin Sofin-jutun yhteydessä sotkeutuneen. Sofin-lavastusta koskevat asiakirjat tulivat osittain julkisiksi vasta Neuvostoliiton kaaduttua, eikä kaikkia taustoja tiedetä vieläkään.

Sofin-salaliitosta rangaistiin Neuvostoliiton suomensukuisten kansojen älymystön edustajia. Järjestön johtajaksi leimattiin udmurttikirjailija Kuzebai Gerd.

Sofin-salaliiton väitettiin suunnitelleen 1930-luvun alussa suomalais-ugrilaista valtiota aina Jeniseijoelle asti Siperiaan. Komsomolskaja Pravda-lehti julkaisi keväällä 2019 artikkelin, jossa vihjailtiin suomalais-ugrilaisten kansojen yhdistymishaaveiden olevan yhä nykyisin uhka Venäjälle.

Gerd murrettiin kuulusteluissa nopeasti. Hän päätyi tunnustamaan olleensa osana mitä mielikuvituksellisinta salaliittoa. Kuulustelupöytäkirjojen mukaan hän tunnusti syyllistyneensä seuraavaan:

”Suomen lähetystö...yllytti minua 1) yhdistämään kaikki suomalaiset kansat Baltiasta Jeniseille 2) erottamaan heidät Neuvostoliitosta 3) muodostamaan ”Suomalaisten kansojen liiton” 4) taistelemaan itäsuomalaisten kansojen venäläistämistä ja alistamista vastaan Neuvostoliitossa 5) muodostamaan kansallisella hengellä ja itsetunnolla varustettuja voimia sekä organisaatioita, jotka kasvattavat tällaisia henkilöstöjä 6) painottamaan kulttuurisessa, taloudellisessa ja poliittisessa kehityksessä suomalais-virolaista suuntausta 7) tavoittelemaan täyttä tasa-arvoa muiden suurten neuvostokansojen joukossa 8) tavoittelemaan samanlaista täyttä autonomiaa, joka oli Suomella, jotta eroaminen Venäjästä toteutuu jatkossa 9) taistelemaan omien oikeuksien puolesta aina aseelliseen järjestäytymiseen saakka 10) sodan alkaessa tukemaan Venäjän selustassa Suomea, sillä Suomi taistelee suomalaisten kansojen vapauttamiseksi Venäjän vallan alta.”

Udmurttikirjailija Kuzebai Gerd murrettiin kuulusteluissa nopeasti. Hän päätyi tunnustamaan olleensa osa mitä mielikuvituksellisinta salaliittoa.

Lista on hurjaa luettavaa, vaikka alkuepäluulot pohjaavatkin Suomen itsenäisyyden alkuaikojen Suur-Suomi-aatteeseen. Suomessa oli 1920-30-luvulla monia piirejä, jotka haaveilivat Itä-Karjalan ja Kuolan niemimaan liittämisestä Suomeen heimoveljeyden nimissä. Osa heistä elätteli sukukansojen yhdistämishaaveita jopa Uralille asti.

Sofin-salaliitossa väitettiin olleen kyse jostain paljon mahtipontisemmasta. Virallisen Suomen uskoteltiin kaavailleen marien, komien, udmurttien ja mordvalaisten asuinalueiden liittämisestä Suomen alaisuuteen aina syvälle Uralin taakse asti. Sukukansarakkauden sijaan motiivina oli väitetysti halu päästä käsiksi suomensukuisten kansojen asuinalueilla oleviin luonnonrikkauksiin.

Yksi hurjimmista epäilyistä oli, että Sofinin jäsenet olisivat aikoneet kaivaa Volgan suomalais-ugrilaisilta alueilta tunneleita Suomeen ja Viroon, jotta sukukansojen armeijat olisivat voineet edetä tunneleita pitkin Neuvostoliiton sydämeen. Tunneliväitteisiin on törmännyt muun muassa udmurttikirjallisuuteen erikoistunut Esa-Jussi Salminen. Voit lukea Salmisen kirjoituksen aiheesta tästä linkistä.

Ropposen mukaan väitteet Suomen ja Viron muodostamasta sotilaallisesta uhasta eivät olleet järin uskottavia edes Neuvostoliiton omissa elimissä, joten tarvittiin vielä jotain muuta. Niinpä tarinaan liitettiin Britannia.

– Sofin-salaliiton taustalla väitettiin lymyilevän Britannian, jonka kerrottiin luvanneen laskuvarjojoukkoja suomalais-ugrilaisten kapinan tueksi, Ropponen kuvailee.

Sofin-salaliiton päätekijäksi leimattu Kuzebai Gerd tuomittiin aluksi kuolemaan, mutta kertoman mukaan itse Maksim Gorki vetosi hänen henkensä puolesta ja tuomio muutettiin kymmenen vuoden vankeudeksi.

Gerd lähetettiin 1933 kärsimään rangaistustaan Solovetskin luostarisaaren vankileirille. Sieltä hän olisi saattanut selvitä jopa elossa, ellei Stalin olisi aloittanut 1937 laajamittaisia poliittisia vainojaan.

Gerd teloitettiin lopulta Itä-Karjalan Sandarmohissa yhdessä 1 110:n muun ”Solovetskin etapin” älymystövangin kanssa loka-marraskuussa 1937.

Sofin-salaliiton vuoksi vainottujen ihmisten kokonaismäärää on mahdotonta tietää. 1930-luvun alussa kuulusteltiin joka tapauksessa siihen liittyen satoja ihmisiä, vangittiin useita kymmeniä ja yli 30 henkilöä sai pitkät tuomiot.

Osa Sofin-salaliiton vuoksi alkujaan vangituista teloitettiin myöhemmin Stalinin vainoissa. Suuren terrorin aikana Sofin-salaliittoa käytettiin lisäksi yhtenä tuomion osaperusteena, joten tuolloin siihen yhdistettiin jopa tuhansia ihmisiä.

Pietarissa on parhaillaan meneillään oikeudenkäynti Viktor Filinkovia, 25, ja Juli Bojarshinovia, 28, vastaan. Heidän syytetään kuuluneen Verkosto-nimiseen terroristi- ja vallankaappausjärjestöön.

Entä näkyykö Sofin-juttu Venäjän nykyajassa muuten kuin turvallisuuspalvelujen pyrkimyksenä löytää ja tuhota epäiltyjä Putinin vastaisia salaliittoja? Näkyy.

Huhtikuussa 2019 Venäjän laajalevikkisimpiin lehtiin kuuluva Komsomolskaja Pravda julkaisi esimerkiksi pitkän artikkelin, jonka oli kirjoittanut toimittaja Galina Sapozhnikova. Artikkeli antaa ymmärtää Neuvostoliiton olleen Sofin-jutussa oikeilla jäljillä.

Sapozhnikova siteeraa Gerdin ”tunnustusta” ja päätyy johtopäätökseen, jonka mukaan siinä on kuvailtu Suomen ja Viron nykyisen sukukansayhteistyön pääpiirteet osuvasti.

– Yhdeksän kohtaa kymmenestä ovat juuri sitä, mitä ”kieliaktivisteille” yritetään nykyisinkin ujuttaa heidän kieli- ja verisukulaisten ”isoveljiensä” taholta. Vai eikö muka ole niin? hän kyselee.

Artikkelista ei käy kuitenkaan selväksi, mikä olisi Gerdiltä puristetussa tunnustuksessa se yksi kohta kymmenestä, johon suomalais-ugrilainen sukukansayhteistyö ei tänä päivänä mukamas syyllistyisi Venäjällä.

Sapozhnikova vaikuttaa myös epäilevän Gerdin motiiveja yhä, vaikka tämän syyttömyys tunnustettiin jo 1958.

– Epäselvää on: miksi Suomen ja Viron suurlähetystön edustajat tulivat hänen luokseen öiseen aikaan, kestitsivät viinillä ja kuljettivat jälkiään peitellen luokseen? Tuskin kuitenkaan siksi, että he halusivat pohtia suomalais-ugrilaisten kielten kieliopillisia erikoisuuksia, Sapozhnikova vihjailee.

Tekaistu suomalais-ugrilainen Sofin-salaliitto ja sen väitettyjen jäsenten vaino näyttää toimineen Josif Stalinin suurten vainojen alkusoittona.

Suomalais-ugrilaisten kansojen väitetty ”Sofin-salaliitto” oli jälkiviisaasti ajatellen yksi tapa, jolla Neuvostoliitto hioi Josif Stalinin toimeenpanemien suurten vainojen toimintatapoja.

Näin antaa ymmärtää tutkija Eva Toulouze artikkelissaan Long Great Ethnic Terror in the Volga Region (Pitkä suuri etninen terrori Volgan alueella).

Toulouzen mukaan neuvostovaltio salli vallankumouksen jälkeisinä alkuvuosina pienten kansojen kulttuuri-identiteetin kasvattamisen, sillä näitä kansoja tarvittiin neuvostovallan lujittamiseen 1920-luvulla.

– He saivat vapaat kädet kehittää omaa kulttuuriaan vastineeksi lojaalisuudelleen, Toulouze luonnehtii.

Suomalais-ugrilaisten kansojen joukosta nousikin monia kulttuuripersoonia. Yksi heistä oli juuri udmurttikirjailija Kuzebai Gerd, jota väitettiin sittemmin Sofin-salaliiton johtajaksi.

1930-luvulla Neuvostovalta oli kuitenkin jo vahvistanut asemansa, jolloin pienten kansojen älymystö alettiin nähdä potentiaalisena uhkana järjestelmälle. Gerdin ”synniksi” katsottiin esimerkiksi se, että hän oli ollut yhteydessä Suomen suurlähetystöön ja tutkija Yrjö Wichmanniin, joka oli kerännyt udmurttien suullista runoperinnettä.

– Hänen (Gerdin) motiiveissa ei ollut mitään uhkaavaa Neuvosto-Venäjän politiikkaa kohtaan. Mutta se tulkittiin toisin, Toulouze kirjoittaa.

Sofin-salaliitto ”paljastettiin” jo vuosina 1932–33 ja Stalinin suuret vainot toimeenpantiin vasta 1937–38. Neuvostoliiton salainen poliisi näytti siis harjoitelleen tulevia metodejaan Sofin-lavastuksen avulla.

– Suuri terrori ei tuonut enää mitään muuta täysin uutta (Sofinin vainoon verrattuna) kuin laajan mittakaavansa, Toulouze summaa.

Lähteet: Kuzma Kulikov: Delo Sofin (Ran 1997), Ville Ropponen: Uralilainen ikkuna (Savukeidas 2012)

Helsingissä järjestettiin 25. helmikuuta mielenosoitus Verkoston väitettyjen jäsenten puolesta Venäjän suurlähetystön edustalla.

Näin Suomi-uhkia maalaillaan Venäjällä

Suomen harjoittama sukukansayhteistyö on joutunut presidentti Vladimir Putinin aikana toistuvien epäluulojen kohteeksi Venäjällä. Putin ei ole myöskään osallistunut suomalais-ugrilaiseen maailmankongressiin, joka pidetään joka neljäs vuosi.

Kesäkuussa (17.–19.6.2020) järjestetään kahdeksas suomalais-ugrilaisten kansojen maailmankongressi, tällä kertaa Viron Tartossa. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on jo vahvistanut osallistumisensa, ja Virossa elätellään toiveita myös Putinin tulosta.

Keskeiset Venäjällä maalaillut Suomi-uhkakuvat ovat:

1. Suomen sukukansayhteistyön taustalla on juoni päästä käsiksi Venäjän suomalais-ugrilaisilla alueilla oleviin öljy-, kaasu- ja mineraalivaroihin. Näin esitti jo 2005 silloinen varapääministeri Vladislav Surkov ja epäily toistuu edelleen Venäjän mediassa.

2. Suomi, Viro ja Unkari haaveilevat Suurfennougriasta. Tavoitteena olisi Venäjän alueellinen pirstominen ja suomalais-ugrilaisten alueiden yhdistäminen.

3. Salaliittoteorioihin on sotkettu myös Fortum, jolla on voimaloita Siperiassa. Fortumin on vihjailtu juonivan Suur-Suomea Uralille ja kontrolloivan Venäjän ydinasekaupunkeja Naton apurina.

4. Viron ja Suomen vihjaillaan rahoittavan venäläisiä järjestöjä, jotka haaveilevat ”Inkerin valtion” luomisesta Leningradin alueelle ja Pietariin.

5. EU:n harjoittamaa pohjoisen ulottuvuuden politiikkaa vihjaillaan peitetoimeksi, jolla Suomi pyrkii liittämään itseensä joko Karjalan luovutetut alueet tai koko Venäjän Karjalan.

