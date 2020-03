Lista 22 koronavirukseen kuolleesta: tällaisia sairauksia ja oireita uhreilla oli

Koronavirukseen on kuollut maailmanlaajuisesti jo yli 3 300 ihmistä. IS listasi tietoja viruksen uhreista.

Koronavirustapauksia on todettu maailmanlaajuisesti jo yli satatuhatta ja tautiin on kuollut yli 3 300 ihmistä, kertoo viruksen leviämistä seuraava John Hopkins -yliopisto verkkosivullaan. Virus on tähän saakka ollut erityisen vaarallinen vanhemmille ihmisille ja muista sairauksista kärsiville.

Pelkästään Kiinassa koronaviruksen on saanut yli 80 000 ihmistä. Heistä yli 3 000 on kuollut. Kiinan ulkopuolella runsaasti virustartuntoja on Etelä-Koreassa, jossa sairastuneita on yli 6 500 ja kuolleita 42 sekä Iranissa, jossa yli 4 700 sairastuneensa on kuollut 124.

Euroopassa eniten koronavirustapauksia on ollut Italiassa, jossa virukseen kuolleiden määrä nousi perjantaina jälleen 49:llä. Koronavirus oli todettu Italiassa nyt 4 636 ihmisellä ja sairauteen oli kuollut maassa jo 197 ihmistä.

Italian hallitus on päättänyt siirtää 7,5 miljardia euroa koronavirustilanteen hoitamiseen. Valtiovarainministeri Roberto Gualtierin mukaan summa on tarkoitus käyttää lähinnä terveyspalveluiden, väestönsuojelun ja lainvalvonnan resurssien lisäämiseen.

Amerikkalainen Mike Weatherill piteli kuvaansa äidistään Louisesta joka menehtyi koronavirukseen Life Care -palvelutalossa keskiviikkona.

Yhdysvalloissa koronavirukseen sairastuneita on toistaiseksi löydetty 234 ja sairauteen on kuollut maassa 12 ihmistä. Sairaustapauksista ainakin 70 ja kuolemista ainakin 11 on todettu Washingtonin osavaltiossa sijaitsevan King Countyn alueelta. Siellä tartunnat liittyvät taudin puhkeamiseen Life Care -hoitokodissa Kirklandissa Seattlen kaupungin lähellä.

Monen maan viranomaiset ovat julkaisseet sairastuneista ja virukseen kuolleista vain vähän tietoja. Paikalliset tiedotusvälineet ovat kuitenkin keränneet tietoja tartunnoista ja sairauteen menehtyneistä. IS listasi tietoja koronavirukseen kuolleista Italiassa ja Yhdysvalloissa.

Italia

21.2.

78-vuotias mies, Vo’ Euganeo, Padova. Italian ensimmäinen koronaviruskuolema. Oli ollut jo useita päiviä sairaalahoidossa Schiavoniassa. Diagnoosina keuhkokuume. Oli käynyt säännöllisesti kotipaikkakuntansa kahvila-baarissa ystävänsä kanssa. Myöhemmin tälläkin todettiin koronavirustartunta.

Ensihoitaja työskenteli Brescia Civilians -sairaalan ulkopuolelle pystytetyssä teltassa Italian Bresciassa 3. maaliskuuta.

22.2.

75-vuotias mies, Casalpusterlengo, Lodi. Paikkakunta sijaitsee punaisella alueella eli kriittisimmäksi määritellyllä seudulla. Menehtyi kotiinsa. Sai tartunnan todennäköisesti läheisen Codognon kaupungin sairaalasta, jossa oli aiemmin käynyt ensiavussa. Koronavirus löydettiin vasta kuoleman jälkeen.

23.2.

68-vuotias nainen, Trescore Cremasco, Cremona. Kuoli läheisen Creman kaupungin sairaalassa, missä oli jo syöpähoidossa ja saanut sydänkohtauksen. Kärsi pahoista hengitysvaikeuksista, minkä jälkeen koronavirus löydettiin.

24.2.

84-vuotias mies, Villa di Serio, Bergamo. Kuoli bergamolaisessa Papa Giovannin sairaalassa, mihin hänet oli siirretty Alzano Lombardon kunnan sairaalasta, jossa diagnoosi oli jo tehty.

88-vuotias mies, Codogno, Lodi. Punaisella alueella. Oli syntynyt läheisessä Caselle Landissa. Italian viides koronavirusuhri.

80-vuotias mies, Castiglione d’Adda, Lodi. Punaisella alueella. Kuoli milanolaisessa Saccon sairaalassa. Oli neljä päivää aiemmin viety infarktin takia lodilaiseen sairaalaan. Oli jo toipumassa, kunnes koronavirus todettiin, ja potilas siirrettiin Milanoon.

62-vuotias mies, Castiglione d’Adda, Lodi. Kuoli comolaisessa sairaalassa. Oli jo kärsinyt sydänvaivoista ja saanut dialyysihoitoa.

Italian armeijan työntekijä tarkasti sairaalahuonetta Baggion sotilassairaalassa.

25.2.

84-vuotias mies, Nembro, Bergamo.

91-vuotias mies, San Fiorano, Lodi. Punaisella alueella.

83-vuotias nainen, Codogno, Lodi.

76-vuotias nainen, Treviso. Kuoli trevisolaisessa sairaalassa, mihin oli hakeutunut hengitysvaikeuksien takia. Koronavirus löydettiin myöhemmin.

1.3.

67-vuotias mies, Venetsia. Kuoli padovalaisen sairaalan teho-osastolla oltuaan koronaviruksen takia sairaalahoidossa yhdeksän päivää. Virallinen kuolinsyy oli aivoverenvuoto. Oli alun perin mennyt sairaalahoitoon jo 13. helmikuuta yskän ja korkean kuumeen takia, mutta palannut kotiin. Koska hengitysvaikeudet olivat jatkuneet, hakeutui takaisin sairaalaan 17. helmikuuta.

2.3.

88-vuotias mies. Kuoli Santa Crocen sairaalassa Fanossa, joka sijaitsee Pesaro ja Urbinon maakunnassa. Ensimmäinen koronavirukseen kuollut henkilö Marchen alueella. Oli saapunut sairaalahoitoon korkean kuumeen ja hengitysvaikeuksien takia 24. helmikuuta, minkä jälkeen virustartunta todettiin.

Yhdysvallat

26.2.

Noin 80-vuotias nainen joka asui Life Care -palvelutalossa. Ei toimitettu sairaalaan. Kuoli 26. helmikuuta.

Noin 50-vuotias mies, Life Care -palvelutalon asukas. Tuotiin Harborview Medical Center -sairaalaan Seattlessa. Kuoli 26. helmikuuta.

28.2.

Noin 50-vuotias mies tuotiin Evergreen Heath -sairaalaan ja menehtyi 28. helmikuuta.

29.2.

Noin 70-vuotias mies joka kärsi aiemmista terveysongelmista. Tuotiin Evergreen Health -sairaalaan ja kuoli 29. helmikuuta.

1.3.

Noin 70-vuotias mies joka kärsi aiemmista terveysongelmista. Asui Life Care -palvelukeskuksessa. Tuotiin Evergreen Health -sairaalaan. Kuoli 1. maaliskuuta.

Potilasta kuljetettiin Life Care -palvelukeskuksessa johon suurin osa Yhdysvaltojen koronaviruskuolemista liittyy.

Noin 70-vuotias nainen joka asui Life Care -palvelutalossa. Tuotiin Evergreen Health -sairaalaan Kirklandissa. Aiemmista terveysongelmista kärsinyt nainen menehtyi 1. maaliskuuta.

Noin 80-vuotias nainen tuotiin Evergreen Health -sairaalaan. Kuoli 1. maaliskuuta.

2.3.

Noin 70-vuotias nainen joka asui Life Care -palvelutalossa. Kuoli sairaalassa 2. maaliskuuta.

3.3.

Yli 90-vuotias nainen joka asui Life Care -palvelutalossa. Toimitettiin sairaalaan ja kuoli 3. maaliskuuta.