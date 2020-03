Suomalaisia mukana Kreikan rajaoperaatioissa – Frontex kertoo, mitä heidän tehtäviinsä kuuluu

Suomen rajavartiosto lähettää ensi viikolla henkilöstöä Kreikan maarajalla käynnistyvään maarajaoperaatioon. Merellä käynnissä operaatiossa suomalaisia on ollut mukana jo jonkin aikaa.

Suomen rajavartiolaitos kertoi keskiviikkona saaneensa Euroopan raja- ja merivartiostolta Frontexilta tiedon päätöksestä käynnistää nopea rajainterventio myös Kreikan maarajalla. Syynä operaatioon on rajalla viime viikolla käynnistynyt siirtolaiskriisi.

Kriisi sai alkunsa, kun tuhannet Turkissa olevat siirtolaiset hakeutuivat rajalle Turkin ilmoitettua, ettei se enää estä heidän liikkumistaan rajan yli EU:n puolelle. Siirtolaiset ovat kuitenkin enimmäkseen juuttuneet rajalle, sillä Kreikan viranomaiset ovat estäneet heidän pääsynsä sen yli.

Kreikan ja Turkin maarajalle on leiriytynyt tuhansia siirtolaisia, jotka toivovat pääsevänsä EU:n puolelle.

Rajavartiolaitos valmistelee parhaillaan operaatioon osallistumista sekä kartoittaa aikataulua ja Kreikkaan lähtevien henkilöiden määrää. Kreikkaan on Suomesta lähtenyt jo aiemmin rajavartiolaitoksen alus, joka osallistuu merellä käynnissä olevaan operaatio Poseidoniin.

– Operaation tavoitteena on antaa teknistä ja operatiivista tukea kohtuuttoman laittoman maahantulopaineen alla olevalle jäsenmaalle. Partiovene miehistöineen osallistuu laittoman maahantulon hallintaan, rajat ylittävän rikollisuuden torjuntaan ja tarvittaessa meripelastukseen, rajavartiolaitos kertoi tiedotteessaan tammikuun lopulla.

Edellisenä päivänä Turkista Kreikkaan veneellä päässyt siirtolainen kuivatteli vaatteitaan Lesboksen saarella sijaitsevassa Skala Sikamiasin kylässä perjantaina.

Kreikan viranomaisia on syytetty kovista otteista merellä. Turkin viranomaiset ovat levittäneet esimerkiksi videota, jolla kreikkalaisten väitetään yrittävän upottaa siirtolaisten käyttämää kumivenettä.

Tämä on herättänyt Suomessa kysymyksiä siitä, mitä Kreikan rajaoperaatioihin lähtevien suomalaisviranomaisten tehtävät pitävät käytännössä sisällään.

– Meillä on Suomen rannikkovartioston alus, joka on tällä hetkellä Samoksen saarella, jos oikein muistan, Frontexin tiedottaja Chris Borowski kertoi IS:lle perjantaina.

Borowskin käsityksen mukaan rajavesillä partioivan aluksen miehistöön kuuluu suomalaisten lisäksi myös kolme Viron rannikkovartioston työntekijää.

Kreikan viranomaisten on kerrottu estävän siirtolaisveneiden pääsyä maahan. Osallistuvatko suomalaiset vastaavaan toimintaan?

– Noudatamme operaatioissamme korkeita standardeja ja noudatamme lakia. Perusoikeudet ovat aina mukana operationaalisissa suunnitelmissamme, joten viranomaisemme toimivat aina lakien mukaisesti. He ovat siellä tukemassa kreikkalaisia ja auttamassa heitä partioimaan rajoilla.

Mitä tukeminen tarkoittaa käytännössä?

– He auttavat tarkkailemaan merellä liikkuvia aluksia ja varoittavat niistä Kreikan viranomaisia, jotta he tietävät, mitä tapahtuu. Kyse on suurimmaksi osaksi tarkkailemisesta. Jos on tarve pelastaa hätään joutuneita ihmisiä, he tulevat apuun. Se velvollisuus on kaikilla aluksilla, jotka alueella liikkuvat.

Suomalaiset eivät siis suoraan pyri estämään siirtolaisveneiden pääsyä Kreikkaan?

– Eivät. He toimivat linjassa kaikkien kansainvälisten lakien kanssa.

Miten suomalaisten odotetaan reagoivan, jos kreikkalaiset tekevät näin?

– Meillä on järjestelmä, jonka kautta on mahdollista raportoida kaikista ihmisoikeuksiin kohdistuvista rikkomuksista. En halua spekuloida tällä liikaa, mutta heidät on koulutettu siihen, että perusoikeudet ovat toimintamme ytimessä.

– On kuitenkin myös muistettava, että puhumme auttamisesta Euroopan rajojen suojelemisessa. Kyseessä ovat Kreikan rajat, mutta samalla myös koko EU:n yhteiset rajat. Suomalaiset auttavat kreikkalaisia varmistamaan, että meillä on hyvin toimiva raja.

Tulevasta maarajaoperaatiosta Borowski ei osannut vielä kertoa tarkemmin, sillä sen yksityiskohdat ovat vielä pitkälti työn alla. EU:n jäsenvaltioilta on saatu sitoumukset operaatioon osallistumisesta, mutta lopulliset suunnitelmat ovat vielä kesken.

– Tämä vaatii paljon kokouksia ja valmistelua. Suunnitelmana on päästä aloittamaan operaatio ensi viikolla, hän sanoo.

Borowskin mukaan maarajaoperaatio kestää näillä näkymin muutaman kuukauden. Sitä voidaan kuitenkin tarvittaessa jatkaa pidemmälle.