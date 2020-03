Turkin ja Kreikan rajalle juuttuneet siirtolaiset syyttävät Erdogania – ”Meidät on jätetty koirille”

Tuhannet siirtolaiset suuntasivat Turkin ja Kreikan väliselle rajalle sen jälkeen, kun Turkki ilmoitti avaavansa rajansa viime viikolla. He kokevat joutuneensa pelinappuloiksi, mutta toivo rajan yli pääsemisestä elää vielä.

Kreikan ja Turkin välisellä rajalla käynnissä oleva siirtolaiskriisi sai alkunsa viime viikolla, kun Turkki ilmoitti, ettei se aio enää pitää kiinni EU:n kanssa solmimastaan sopimuksesta, jonka myötä se esti siirtolaisten etenemisen unionin rajojen sisäpuolelle.

Turkissa on 3,6 miljoonaa syyrialaispakolaista sekä muista maista EU:n alueelle pyrkiviä siirtolaisia. Kun Turkki ilmoitti avaavansa rajansa, monet heistä suuntasivat kohti rajaa, jonka he uskoivat ja toivoivat pääsevänsä ylittämään.

Toisin kuitenkin kävi, sillä Kreikan rajaviranomaiset ovat estäneet siirtolaisia ylittämästä rajaa. Maailmalla Turkin presidenttiä Recep Tayyip Erdogania on syytetty siirtolaisten käyttämisestä poliittisina pelinappuloina, joiden avulla hän pyrkii painostamaan EU:ta.

Yksi rajalle lähteistä on syyrialainen Sawsan al-Musawa, jota Reuters haastatteli Edirnen rajakaupungin bussiasemalla. Turhautunut ja vihainen nainen oli leiriytynyt asemalle kahden cp-vammaisen poikansa sekä kahden muun lapsensa kanssa.

– Miksi hän (Erdogan) käski meitä tekemään tämän, jos hän tiesi, että Kreikka ei päästä meitä rajan yli? al-Musawa kysyi.

Samalla hän pyysi rajalle saapumisessa avustaneelta serkultaan Taherilta, jotta tämä ajaisi pois koirat, jotka yrittivät päästä käsiksi perheen ateriaan eli keksipaketteihin.

– Meidät on jätetty koirille, nainen sanoi.

Hän kertoi käyttäneensä kaikki säästönsä kulkeakseen lapsineen 1 300 kilometrin matkan Kaakkois-Turkissa Gaziantepin kaupungissa sijaitsevalta pakolaisleiriltä Edirneen. Myös muualla Turkissa siirtolaiset pakkautuivat busseihin, jättäen taakseen kaiken sen elämän, jota olivat ehtineet maassa rakentamaan.

Pakolaiset pyrkivät Kreikkaan muun muassa ylittämällä Martisa-joen.

”Meillä ei ole vaihtoehtoa”

Nyt tuhansia siirtolaisia on leiriytyneenä Turkkia ja Kreikkaa erottavan Maritsa-joen varrelle ja monet heistä ovat hämmentyneitä siitä, mitä heidän tulisi tehdä. Paluu syvemmälle Turkkiin ei näytä myöskään enää onnistuvan, sillä torstaina Turkki kertoi lähettävänsä rajalle 1 000 sotilaspoliisia estämään Kreikan viranomaisia ”työntämästä” siirtolaisia takaisin.

Turkin poliisi on sulkenut siirtolaisilta ja tilannetta paikan päällä seuraavilta toimittajilta sillan, joka johtaa Edirnestä Kreikan puolelle. Sille on pääsy ainoastaan paikallisilla asukkailla.

– Erdogan käyttää meitä painostaakseen EU:lta rahaa. Mutta meidän on yritettävä. Meillä ei ole vaihtoehtoa. Meillä ei ole tulevaisuutta Turkissa, Syyrian Alepposta kotoisin oleva Tamam Srmini, 21, kertoi.

Juuri saapuneita turvapaikanhakijoita Lesboksen saarella torstaina.

Kuuden muun siirtolaisen kanssa hän etsi rajan tuntumasta paikkaa, josta ylittää joki Kreikan puolelle. Samaan aikaan minibussit ottivat lähellä kyytiinsä afrikkalaissiirtolaisia, kuljettaakseen heitä rajan läheisyyteen.

– He ovat ihmissalakuljettajia. He ottavat 50 Turkin liiraa (noin 7,30 euroa) jokaiselta, ikään kuin se ei riittäisi, että Turkin hallitus käyttää meitä pelinappuloina. Naiset ja lapset eivät voi kävellä sinne, joten he käyttävät tilanteen hyödykseen, sudanilainen Mohammed Shmbati kertoi.

Turkki on kiistänyt käskeneensä syyrialaispakolaisia lähtemään.

– Jos he valitsevat jäämisen, he voivat tehdä niin. Jos he valitsevat lähtemisen, he voivat tehdä niin, Erdoganin tiedotuspäällikkö Fahrettin Altun sanoi.