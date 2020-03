Ruotsidemokraattien johtaja karkotettiin Turkista – jakoi lentolehtisiä pakolaisille ilman lupaa

Ruotsin yleisradion mukaan Jimmie Åkesson otettiin kiinni ja lähetettiin kotiin Turkista.

Ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jimmie Åkesson on otettu kiinni ja lähetetty takaisin Ruotsiin Turkista, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT. Åkessonin on kerrottu olleen Turkissa jakamassa lentolehtisiä Kreikkaan pyrkiville pakolaisille rajan tuntumassa sijaitsevassa Erdinessä.

SVT:n mukaan Turkin poliisi otti Åkessonin kiinni koska hänellä ei ollut viranomaisten lupaa materiaalin jakamiseen. Ruotsalaismedian mukaan englanninkielissä lehtisissä on kerrottu Ruotsin olevan täynnä ja että maahan ei mahdu enää lisää pakolaisia.

CNN Türk -kanava kertoo että Åkesson on lennätetty takaisin Ruotsiin Istanbulin lentokentältä. Kanavan mukaan poliisi olisi myös takavarikoinut hänen matkapuhelimensa.

Maahanmuuttovastaista ruotsidemokraatteja johtavan Åkessonin Turkin-matkasta on jo ehtinyt nousta Ruotsissa iso kohu. Hänen jakamissaan lentolehtisissä allekirjoittajaksi on merkitty Ruotsin kansa. Tämä on saanut sekä monet poliitikot että tavalliset kansalaiset irtisanoutumaan Åkessonin toiminnasta.

– Tämä ei ole ruotsalaiselle puoluejohtajalle sopivaa toimintaa. Olen järkyttynyt siitä kuinka Jimmie Åkesson ja ruotsidemokraatit käyttävät haavoittuvaisia ihmisiä poliittisessa pelissä, sanoo Ruotsin keskustapuoleen väliaikainen johtaja Anders W Jonsson uutistoimisto TT:lle.

Vasemmistopuolueen johtaja Jonas Sjöstedt kutsuu Åkessonin tekoa säälittäväksi.

– Pakolaiset kohtaavat väkivaltaa ja heiltä jopa kielletään turvapaikan hakeminen. Sitten SD ajattelee että on aika kerätä vähän poliittisia pisteitä puolueelle. Kuinka ihanaa, hän kirjoittaa Twitterissä.