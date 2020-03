Iranin entinen apulaisulkoministeri kuoli koronavirukseen

Hossein Sheikholeslam oli opiskelijana mukana hyökkäämässä Yhdysvaltain Teheranin-suurlähetystöön vuonna 1979.

Iranin ulkoministeriön neuvonantaja ja maan entinen apulaisulkoministeri on kuollut koronavirukseen, kertoi Iranin valtiollinen uutistoimisto Irna perjantaina. Ex-apulaisulkoministeri Hossein Sheikholeslam, 68, kuoli myöhään torstaina.

Sheikholeslam toimi apulaisulkoministerinä ja neuvonantajana vuosina 1981–1997. Hän kuului myös niihin opiskelijoihin, jotka hyökkäsivät vuonna 1979 Yhdysvaltain Teheranin-suurlähetystöön ja ottivat 52 amerikkalaista panttivangeiksi. Panttivankikriisi kesti lopulta tammikuuhun 1981 saakka, jolloin pattivangit saatiin vihdoin vapaaksi.

Uuden koronaviruksen on saanut Iranissa yli 3 500 ihmistä, ja siihen on kuollut toista sataa sairastuneista. Maan virallisesti esittämiä tietoja on kuitenkin epäilty, ja todellisten tapausten määrän uskotaan olevan huomattavasti korkeampi.

Virus on levinnyt myös maan parlamenttiin, missä noin kahdeksan prosenttia kansanedustajista on sairastunut. Heidän joukossaan ovat muun muassa maan apulaisterveysministeri ja yksi parlamentin varapuhemiehistä, kertoi Radio Farda.

Iran on sulkenut koulut ja yliopistot viruksen vuoksi, lyhentänyt työaikaa ja peruuttanut kaikki suuret urheilu- ja kulttuuritapahtumat estääkseen viruksen leviämisen.