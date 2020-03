Etelä-Korea suivaantui Japanin koronakaranteenista

Etelä-Korea kutsui Japanin suurlähettilään puhutteluun.

Etelä-Korea uhkasi perjantaina vastaavansa Japanin toimiin sen jälkeen kun Japani ilmoitti laajasta karanteenista maahan tuleville eteläkorealaisille. Japanin pääministeri Shinzo Abe sanoi torstaina, että Etelä-Koreasta ja Kiinasta tulevat tai näissä maissa käyneet joutuvat 14 päiväksi karanteeniin Japanissa.

Etelä-Korean ulkoministeriö kutsui Japanin suurlähettilään puhutteluun karanteenin vuoksi. Etelä-Korea vihjaili niin ikään, että Japanilla saattaa olla karanteenimääräystensä takana muita motiiveja kuin pelkkä koronavirustartunta.

Etelä-Korean mukaan Japanin toimet ovat ”hämäriä ja passiivisia”, kun taas Etelä-Korean suhtautuminen uuteen koronavirukseen on ”tieteellistä ja läpinäkyvää”.

Etelä-Koreassa on todettu jo yli 6 000 koronavirustartuntaa, mikä on eniten Kiinan ulkopuolella. Yhteensä 42 viruksen saanutta on kuollut. Japanissa tartuntoja on 360 ja kuolleita kuusi.

Japanin ja Etelä-Korean suhteita varjostaa edelleen Japanin julma siirtomaahallinto Korean niemimaalla vuosina 1910–1945.