Tältä näyttää nyt Morian leirillä, jota kutsutaan helvetiksi

IS vieraili Kreikan pakolaisleirillä, johon on pakkautunut 18 000 asukasta. He toivovat pääsevänsä pian muualle Eurooppaan.

Oliivipuulehdossa avustusjärjestöjen logoin varusteltujen valkoisten ja sinisten muovien päällystämät majat sijaitsevat vieri vieressä. Kyhäelmien päällä kulkee sähköjohtoja osaan rakennelmista. Vaikka ollaan ulkona, ilma on tunkkainen ja hakematta olevien roskapussien läheisyydessä pyörii kärpäsiä.

Lesboksen pääkaupungista Mytilinistä reilun kahdeksan kilometrin päässä sijaitsevaa Moria-leiriä on kutsuttu helvetiksi. Alun perin alle 3 000 ihmiselle tarkoitetussa leirissä asuu tällä hetkellä UNHCR:n mukaan yli 18 000 ihmistä. Kun alkuperäinen leiri täyttyi, ihmiset asettuivat oliivipuulehtoon leirin ympärillä.

Kuvassa alkuperäinen Moria-leiri ja sen ympärille kohonnut telttaleiri.

Suomi on sanonut ottavansa enintään 175 turvapaikanhakijaa Välimeren maista sen mukaan, missä heidän tilanteensa on vakavin. Moria-leiri on yksi mahdollinen paikka, josta turvapaikanhakijoita saattaa tulla. Suomen hallitus ei ole kuitenkaan vahvistanut, mistä siirtolaisia lopulta tuodaan.

Afganistanilainen Nassir Rahimi kannattallee vuoden ikäistä Maria-tytärtään. Rahimi haluaa perheensä kanssa Saksaan.

Moriassa Suomi on joka tapauksessa kaukainen asia. IS:n jututtamat turvapaikanhakijat kertovat leirin karuista olosuhteista kuten sähkön ja lämpimän veden puutteesta, turvattomuudesta ja halusta päästä vain jonnekin Eurooppaan.

– Hello, punaiseen takkiin pukeutunut nuori poika tervehtii reippaasti.

Mohammad puhuu sujuvaa englantia, sillä on oppinut kieltä leirillä. Hän kertoo saapuneensa Moriaan jo puoli vuotta sitten yhdessä vanhempiensa ja veljensä Abolfazlin kanssa.

– Täällä on paljon ongelmia. Ei ole lämmintä vettä peseytymistä varten ja yöllä ei ole turvallista. Täällä oli puukotus. Isoin ongelma on, ettei ole sähköä ja lämpimän veden puute, poika puhuu.

Mohammad ja Abolfazl haaveilevat pääsevänsä Eurooppaan perheensä kanssa.

Perhe asuu teltassa. Kengät laitetaan siististi sivuun eteisen virkaa toimittavalla puulavalla ennen kuin kömmitään sisään. Perheen isä Abdul Habib toivottaa hymyillen tervetulleeksi. Hän pahoittelee, ettei voi tarjota teetä, sillä sähköä ei sillä hetkellä ole.

Abdul Habib kertoo poikana tavoin leirin ja lähiympäristön turvattomuudesta. Hän ei puhu kunnolla englantia, joten pojat toimivat tulkkeina.

– Jotkut paikallisista ovat fasisteja ja he voivat hyökätä, jos näkevät siirtolaisia. Täällä on myös ihmisiä, joilla ei ole ruokaa eikä rahaa ja siksi he varastelevat.

Afganistanilaiset Mohammad (vas.), Abdul Habib ja Abolfazl kuvailevat Moriaa turvattomaksi. He haluaisivat päästä mihin tahansa Euroopan maahan, jossa he voisivat olla turvassa.

Perhe on kotoisin Afganistanista, mutta muiden haastateltavien kanssa asui Iranissa ennen kuin saapui Turkin kautta Kreikkaan. Abdul Habib myöntää poikansa tulkkaamana olevansa huolissaan siitä, että lapset joutuvat olemaan leiriolosuhteissa.

– Meillä ei ollut vaihtoehtoa. Afganistanissa on niin vaarallista, isä sanoo.

Perhe on kuitenkin toiveikas tulevaisuuden suhteen. Abdul Habib kertoo perheen olevan valmis lähtemään mihin tahansa maahan, joka heidät vain ottaisi vastaan. Hän haluaisi päästä jatkamaan töitään räätälinä ja, että hänen poikansa pääsisivät kouluun.

– Rakennusinsinööriksi, Abolfazl vastaa hetkeäkään aikailematta, kun pojalta kysyy, miksi hän haluaa isona.

Mohammad haluaa lääkäriksi.

– Täällä Morialla hän on nähnyt paljon sairaita ihmisiä, Abolfazl toteaa.

Miehet asensivat sähköjä telttoihin. Ne turvapaikanhakijat, joilla on jo sähkö teltassaan, kertovat kuitenkin, ettei sähköä tule koko aikaa.

Iranissa syntynyt Homeyra Bahadari on matkalla Morian viralliselle leirille ystävänsä Shokufen kanssa. Tyttö sanoo asuneensa leirissä neljä kuukautta.

Bahadari kertoo, että hänen sukunsa on kotoisin Afganistanista, mutta tytön perhe asui vuosia Iranissa. Elämä Iranissa alkoi tytön mukaan käydä kuitenkin vaikeaksi.

– Emme pystyneet elämään Iranissa, koska meitä ei hyväksytä kansalaisiksi.

Homeyra Bahadari (oik.) kertoo olleensa Kreikassa neljä kuukautta. Kuvassa myös hänen ystävänsä, Afganistanista lähtenyt Shokufe.

Hän toivoo, että pääsisi mahdollisimman pian pois Morialta.

– Täällä ei ole turvallista etenkään tytöille ja naisille. Me elämme viidakossa, Bahadari sanoo viitaten yhteen Moria-leirin osaan.

Morian virallisen leirin ja oliivipuulehdon välisellä tiellä parturista tullut Mohammad Hamed Tanesh lohduttaa pientä Imrania, jolla on tullut riitaa leikkitoverinsa kanssa. Tanesh on saapunut Moriaan poikansa ja vaimonsa kanssa kaksi kuukautta sitten. Mies kertoo perheen olevan kotoisin Afganistanista, kuten suurin osa Morian muista asukkaista.

– Tilanne täällä ei ole hyvä. Perheille tämä on hyvin vaarallista. On tappeluita ja puukotuksia. Lapset eivät pääse täynnä oleviin kouluihin, Tanesh listaa puutteita.

Nelivuotiasta Imrania harmitti.

Hän kertoo turvapaikanhakijoiden saavan ruokaa, mutta sitä varten on jonotettava usein jopa pari tuntia. Lisäksi hygieniasta huolehtiminen on leirillä vaikeaa: vessoja vain muutama jopa yli sataa henkilöä kohden ja suihkusta ei tule lämmintä vettä. Monella ei myöskään ole sähköjä eikä lämmitystä.

Tanesh esittelee perheen uutta kotia, joka sijaitsee oliivipuulehtoa reunustavan kiviaidan päällä. Rakennelmaan vie alle puoli metriä leveä polku telttojen ja aidan välissä. Majaan päästäkseen on astuttava tarkkaan rappusten virkaa toimittavien kivien päälle.

Mohammad Hamed Tanesh esittelee perheensä uutta kotia Moria-leirillä.

Katosta roikkuu pieni lamppu ja seinää vasten on pieni patteri. Koska sähköä saa enintään muutaman tunnin päivässä, talvi oli kylmä.

– Me tärisimme kylmästä.

Tanesh on myös tietoinen siitä, että turvapaikanhakijoihin ei Lesboksella suhtauduta tällä hetkellä lämmöllä. Hän kertoo kohdanneensa vihamielisyyttä, kun hän oli kävelemässä kaupunkiin.

– Paikalliset tulivat eteemme ja heillä oli kiviä. Kun näimme heidät, me juoksimme pakoon.

Mohammad Hamed Tanesh asuu täällä vaimonsa ja poikansa kanssa.

Tanesh kertoo perheen lähteneen Afganistanista, koska he pelkäsivät talibaneja. Mies sanoo työskennelleensä kansainvälisten järjestöjen kanssa.

– Talibaneilla on huono ideologia. Heidän mielestään ulkomaalaisten kanssa työskentelevä on kafir, vääräuskoinen. He sanovat pääsevänsä taivaaseen, jos tappavat kafireita.

Mies toivoo, että hän saisi nopeasti turvapaikan, pääsisi töihin ja hänen vaimo voisi jatkaa yliopisto-opintojaan.

– Toivon, että EU auttaisi meitä ja ratkaisi tilanteemme nopeasti. Tämä ei ole paikka elää.

Leirillä myydään myös ruokaa ja hedelmiä. Lisäksi siellä toimii parturi. Mohammad Hamed Taneshin mukaan hiustenleikkuu maksaa pari kolme euroa.

Moria-leirillä on kaikenikäisiä.

Vasemmalla olevaan alkuperäiseen Moria-leiriin ei voitu ottaa vierailijoita johtuen Lesboksen nykytilanteesta.

Lapsia on Moria-leirillä paljon.