Demokraattien pääehdokkaat ovat 77- ja 78-vuotiaat miehet, joihin verrattuna Trump on nuorikko – mistä ikämiesten voittokulku kertoo?

Pohjois-Amerikan tutkimuksen professorin Mikko Saikun mukaan demokraattipuolueen on taivuttava vaikeisiin kompromisseihin, mikäli se aikoo lyödä presidentinvaaleissa istuvan presidentin Donald Trumpin.

Yhdysvaltain demokraattien esivaalien supertiistain jälkeen näyttää yhä todennäköisemmältä, että lopullinen kamppailu puolueen presidenttiehdokkuudesta tullaan käymään ex-varapresidentti Joe Bidenin, 77, ja Vermontin senaattorin Bernie Sandersin, 78, välillä. Edessä on siis ikämiesten välinen kisa, eikä nuoremman sukupolven vaihtoehtoja ole tarjolla varsinaisissa vaaleissakaan, sillä myös istuva presidentti Donald Trump on saavuttanut jo 73 vuoden iän.

Helsingin yliopiston Pohjois-Amerikan tutkimuksen professorin Mikko Saikun mukaan on vaikea arvioida tarkalleen, mikä on syynä iäkkäiden ehdokkaiden voittokulkuun.

– Onhan tilanne aika erikoinen. Yleisellä tasolla sen voisi sanoa kertovan siitä, että demokraateille on ollut harvinaisen vaikeaa löytää sellaisia hyviä ehdokkaita, jotka vetoaisivat koko äänestäjäkuntaan. Karismaattisella Sandersilla on selkeä oma profiilinsa, mutta ei hänelle ole oikein löytynyt perintöprinssiä tai -prinsessaa. Onhan siellä esimerkiksi Alexandria Ocasio-Cortez, mutta yksikään seuraajista ei ole kyennyt toistaiseksi ottamaan Sandersin kannattajakuntaa haltuunsa, Saikku arvioi.

Vermontin senaattori Bernie Sanders vetoaa etenkin nuoriin ja radikaaleihin äänestäjiin.

Bidenin kohdalla Saikku pitää kiinnostavana sitä, että kukaan maltillisista demokraateista ei ole kyennyt haastamaan hänen asemaansa.

– Aiemmin veikkailin joissain yksityisissä keskusteluissa, että Amy Klobucharilla olisi voinut olla jonkinlainen mahdollisuus yllättää. Hänellä on riittävästi näyttöjä, hän olisi ollut Keskilännen edustajana demografisesti hyvä ehdokas ja vieläpä moderaatti nainen. Demokraatteja jäi vaivaamaan Hillary Clintonin kohtalo, kun viime vaaleissa ei saatu ensimmäistä naispresidenttiä. Eli tällainen kaikin puolin muodollisesti pätevä nainen olisi voinut olla hyvä ehdokas.

Ehdokkaiden korkea ikä herättää myös huolta

Pitkän kokemuksen tuomasta tunnettavuudesta on todennäköisesti apua Bidenille ja Sandersille.

– Määrätyllä tavalla yhdysvaltalaiset äänestäjät ovat kuitenkin aika konservatiivisia. Pete Buttigieg oli oikeastaan näistä ehdokkaista ainoa, joka tuli ikään kuin tyhjästä. Tunnettavuus on niin tärkeää.

Bideniä auttaa myös kahdeksan vuoden kokemus Barack Obaman varapresidenttinä.

– Hän on ollut se Obaman oikea käsi. Ja niin kuin näkyy, se on toiminut todella hyvin esimerkiksi afroamerikkalaisten parissa. Tässä näkyy selvästi, miten konservatiivisia afroamerikkalaiset äänestäjät pohjimmiltaan ovat. Vähänkään vanhempien mustien parissa Biden on oikeastaan ainoa, joka on saanut ääniä, vaikka muut ovat heitä kovasti yrittäneet kosiskella.

Entinen varapresidentti Joe Biden nousi supertiistain voittajaksi keräämällä erityisesti mustien ja iäkkäämpien äänestäjien kannatusta.

Ehdokkaiden korkea ikä on herättänyt äänestäjissä myös huolta, sillä esimerkiksi Sandersilla on taustallaan viime syksynä saatu sydänkohtaus. Biden on puolestaan sekoillut sanoissaan tavalla, joka on herättänyt kysymyksiä hänen muistinsa tilasta.

Saikku pitää huolta ehdokkaiden terveydentilasta oikeutettuna.

– Eihän se ole mitään ikärasismia. He ovat melkein kahdeksankymppisiä, kun eläkeikä useimmissa länsimaissa on 65:n paikkeilla. Tämä on ihan legitiimi huoli monella, ja varapresidenttiehdokkaan merkitys korostunee jatkossa. Demokraattiäänestäjät tietävät, että Trump osaa olla törkeä ja haastaa vastustajiaan todella ilkeästi. Yleisesti pelätään, että Biden tai Sanders eivät pärjää hänelle. Ja vaikka Trumpillakin on ikää, hän on toistaiseksi osoittanut pärjäävänsä hyvin tämän tyyppisissä tilanteissa.

Puolueen jakautuminen iso ongelma demokraateille

Esivaalien edetessä demokraattipuolueen kahtiajakautuminen on tullut yhä selvemmin esille. Monen demokraatin turhan radikaalina vaihtoehtona pitämä Sanders kerää kannatusta nuorten, aktivistihenkisten äänestäjien parissa, kun taas maltillinen keskitien kulkija Biden puolestaan houkuttelee afroamerikkalaisia ja iäkkäämpiä äänestäjiä.

Jos Joe Bidenistä tulee demokraattien presidenttiehdokas, puolueen on mietittävä sitä, kuinka pitää kyydissään Sandersia kannattavat nuoret äänestäjät.

Saikun mukaan on mielenkiintoista nähdä, kuinka demokraatit aikovat ratkaista ongelman. Puolue-eliitille Biden olisi mieluisampi ehdokas, mutta Sandersin menestys pitäisi saada torpattua niin, että häntä kannattavan ruohonjuuriliikkeen edustajat eivät jätä myöhemmin äänestämättä varsinaisissa vaaleissa, jos Biden on puolueen ehdokkaana.

– Demokraattipuolueen todellinen ongelma on se, että jos katsotaan nousevaa polvea, nuoret tykkäävät Sandersista, joka ei edes oikeastaan ole demokraatti. Vaikka Bidenistä näyttää ennen pitkää tulevan ehdokas, puolueessa olisi pakko myös miettiä sitä, mitä tehdä näille nuorille äänestäjille. Kyllä siinä kompromisseja joudutaan tekemään, jos halutaan Trumpille pärjätä. Toisaalta voisi kuvitella, että heitä kaikkia yhdistää sellainen pelko, jonka myötä kaikki olisivat valmiita jonkinlaisiin kompromisseihin päätavoitteen saavuttamiseksi.

Saikun mukaan puolueessa on taivuttava jonkinlaisiin myönnytyksiin ja Sandersin kannattajat on syytä huomioida.

– Se tulee kyllä olemaan tosi vaikeaa. Sanders on sen verran vasemmalla amerikkalaisittain. Hänen retoriikkansa on sellaista, että se kuulostaa hurjemmalta kuin se todellisuudessa onkaan, puhumattakaan sosialisti-sanan käyttämisestä Yhdysvalloissa.

Presidentti Donald Trump on aiemmin ilmaissut toivovansa Sandersia vastustajakseen presidentinvaaleihin.

Trump on aiemmin ilmaissut haluavansa vastustajakseen Sandersin, ja hän on myös puolustanut tätä demokraattien puoluekoneistoa vastaan. Saikun mukaan yhdysvaltalaisessa oikeistomediassa Sanders on jo pidemmän aikaa esitetty jonkinlaisena marttyyrina, joka joutui neljän vuoden takaisissa esivaaleissa epäreilun kohtelun uhriksi.

Sandersin ja Clintonin kannatukset olivat tuolloin liki tasan, mutta Clinton voitti puoluekoneistolta saamansa tuen siivittämänä. Tämä vieraannutti osaa demokraattien äänestäjistä, mutta johti myös valitsijamiesjärjestelmän muuttamiseen.

– Jossain suhteessa häntä voidaan pitää marttyyrina , sillä on selkeää, että jo neljä vuotta sitten puoluekoneisto kampitti häntä parhaansa mukaan. Se on sitten toinen asia, toivotaanko Sandersia Trumpin vastustajaksi oikeasti vai ei. Sandersin voimakas asema johtaa demokraattipuolueen hajaannukseen ja se on siinä mielessä republikaanien etu. Heillä on tässä oma lehmä ojassa.

Luovuttaako myös Warren?

Kisasta jo ennen supertiistaita luopuneet Klobuchar ja Buttigieg testamenttasivat äänensä Bidenille, mikä selvästi auttoi ex-varapresidenttiä. Jotkut kuitenkin pelkäävät, että Bidenille kävisi varsinaisissa vaaleissa samalla tavalla kuin Trumpille hävinneelle Clintonille.

Saikku kertoo kuulleensa yhdysvaltalaisilta tuttaviltaan, että Bidenin salainen ase olisi nimenomaan se, että hän on tietynlainen anti-Trump, ”kiltti setämies, joka ei ole uhkaava”.

– En tiedä kantaako se pidemmän päälle. Varmaan se toimii joillekin äänestäjille, mutta ei kyllä kaikille. Se voi olla jonkinlaista toiveajattelua heidän puoleltaan.

Supertiistain tulokset tekivät Saikun mukaan enemmän tai vähemmän selväksi sen, että Mike Bloombergille ennustettu menestys jäi toteutumatta. Bloomberg kertoikin keskiviikkona jättävänsä presidenttipelin kesken, joten näyttää siltä, että Biden on jäänyt jäljelle ainoaksi vakavasti otettavaksi maltilliseksi kandidaatiksi.

– Elizabeth Warren on ikään kuin Bidenin ja Sandersin välissä, mutta kyllä hänenkin on luullakseni aika pian heitettävä pyyhe kehään, kun oma kotiosavaltiokin meni Bidenille. Sillä on psykologisesti suuri merkitys.

Saikun mukaan tulee olemaan kiinnostavaa nähdä, testamenttaako Warren myöhemmin omat äänensä, ja kenelle, jos hän niin tekee.