Erdogan ja Putin hierovat tänään aselepoa Luoteis-Syyriaan

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan matkustaa tänään Moskovaan, jossa hän tapaa Venäjän presidentti Vladimir Putinin.

Presidenttien tapaamisen polttopisteessä on Luoteis-Syyrian Idlibin maakunta, jossa taistelujen voimistuminen on käynnistänyt jälleen uuden humanitaarisen kriisin. Lähes miljoona on joutunut pakenemaan kodeistaan.

Venäjän ja Turkin välit kiristyivät sen jälkeen kun yli 30 Turkin sotilasta kuoli Venäjän tukeman Syyrian ilmaiskussa Idlibissä viime viikolla. Venäjä on kiistänyt osallistuneensa iskuun.

Erdogan on ennalta toivonut, että keskustelu Putinin kanssa poikii tulitauon Idlibiin.