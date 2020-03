Mari Kiviniemi muistelee tapaamistaan Joe Bidenin kanssa: ”Välitön, mutkaton ja helposti lähestyttävä”

Silloinen pääministeri Mari Kiviniemi tapasi Bidenin vuonna 2011, kun tämä vieraili Suomessa.

Välitön, mutkaton ja helposti lähestyttävä, tällaisena muistaa Mari Kiviniemi demokraattien presidenttiehdokaskisaa johtavan Joe Bidenin.

He tapasivat vuonna 2011, kun Kiviniemi toimi Suomen pääministerinä ja Biden Barack Obaman hallinnon varapresidenttinä.

Pääministeri ja varapresidentti lounastivat yhdessä. Tapaaminen ei kestänyt pitkään, mutta Biden onnistui jättämään itsestään vakuuttavan kuvan.

– Hän on ammattilaispoliitikko: asiaorientoitunut ja hallitsee ulkopolitiikan. Se tuli tapaamisessa hyvin ilmi, Kiviniemi muistelee IS:lle.

Mari Kiviniemi ja Joe Biden söivät Säätytalossa järjestetyn tapaamisensa yhteydessä työlounaan.

Kiviniemi uskookin, että juuri kokemus ja ammattilaisuus piilevät Bidenin suosion taustalla.

– Totta kai se, että hän on ollut varapresidenttinä tekee Bidenin kokemuksesta todella merkityksellisen. Hänellä on ollut pitkä ura politiikassa.

Kiviniemi huomauttaa, että Obaman presidenttikausi oli hyvin ennalta ennustettava. Samaa voisi mahdollisesti odottaa Bidenin kaudelta.

– Hän on ammattilainen, osaa substanssin ja on toiminut politiikassa pitkään. Siinä mielessä hän on ennustettava ja luotettava.

Mari Kiviniemi ja Joe Biden vuonna 2011.

Bidenin tuolloinen Suomen vierailu sattui naistenpäivälle. Lehdistölausunnossaan Presidentinlinnassa Biden ylisti Suomea vuolaasti ja hehkutti Suomea maailman edistyksellisimmäksi maaksi naisten tasa-arvoasioissa.

Biden tapasi vierailullaan myös presidentti Tarja Halosen.

Myös Bidenin vaimo Jill sekä pojantytär Finnegan olivat mukana matkalla. Seurue kävi ostoksilla Marimekon myymälässä ja ruokailemassa Virgin Oil -ravintolassa. Finnegan halusi itselleen Marimekko-kuosilla varustetut Conversen lenkkitossut.

Jill ja Joe Biden sekä pojantytär Finnegan kävelivät Helsingin Esplanadia pitkin vuonna 2011.

Joe Biden johtaa parhaillaan saamiensa delegaattien määrässä demokraattipuolueen esivaaleissa, jossa ratkaistaan puolueen presidenttiehdokas. Niin sanottuna supertiistaina on jaossa yhteensä 1 344 puoluekokousedustajaa eli yli kolmannes kaikista delegaateista. Äänensä ovat antaneet Yhdysvaltojen kaksi väkirikkainta osavaltiota, Kalifornia ja Texas.

Kannoilla seuraa Bernie Sanders. Biden vie Texasin, Sanders Kalifornian. IS seurasi niin sanotun supertiistain tapahtumia hetki hetkeltä.