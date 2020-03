Avustustyöntekijöitä häiritty ja uhkailtu Lesboksella – kansalaisjärjestöt keskeyttäneet toimintansa saarella

Hyökkäykset avustusjärjestöjä kohtaan ovat pakottaneet järjestöt muuttamaan toimintaansa Lesboksella, Kreikassa. Osa on lopettanut operaationsa saarella toistaiseksi.

Useat siirtolaisten parissa työskentelevät kansalaisjärjestöt ovat joutuneet rajoittamaan tai keskeyttämään kokonaan toimintansa Kreikalle kuuluvalla Lesboksen saarella heikentyneen turvallisuustilanteen takia. Avustusjärjestöt ovat joutuneet paikallisten väkijoukkojen häirinnän ja väkivallan kohteeksi helmikuun aikana.

Järjestöjen mukaan kyse on uudesta käänteestä.

– Tätä ei ollut vielä tammikuussa. Helmikuun alussa pieni joukko paikallisia sulki tien Moria-leirin lähellä ja pysäyttivät tietä pitkin ajaneet ajoneuvot. Kuljettajilta ja matkustajilta kyseltiin, mistä he tulivat ja missä he olivat töissä, kertoo Lääkärit ilman rajoja -järjestön (MSF)Ateenan-toimiston viestintäpäällikkö Anna Pantelia IS:lle.

Paikallisten turhautumisen taustalla on Kreikan ja EU:n siirtolaispolitiikka, jonka myötä Kreikan viidellä saarella on yli 40 000 turvapaikanhakijaa jumissa. Pelkästään Lesboksen Moria-leirissä on reilu 18000 ihmistä, vaikka leiri on alunperin tarkoitettu vajaalle 3000 ihmiselle.

Pantelian mukaan MSF:n kolme omaa työntekijää joutui häirinnän kohteeksi pari kolme viikkoa sitten.

– Yksi heistä oli selkeästi MSF:n tunnuksella merkityssä autossa ja muut yksityisautossa matkalla kotiin. Molemmissa tapauksissa paikalliset pysäyttivät heidät, kysyivät mitä he tekevät, kenelle he tekevät töitä ja heille kiroiltiin. MSF:n autoa myös potkittiin.

Lääkärit ilman rajoja -järjestö joutui tiistaina ja keskiviikkona sulkemaan Moria-leirillä olevan lastenklinikan ja vakavasta väkivallasta selvinneiden psykososiaalisen klinikan Mytilinissä työntekijöiden ja potilaiden turvallisuuden varmistamiseksi.

Morialla on yli 18000 turvapaikanhakijaa tälä hetkellä.

Pantelian mukaan MSF pyrkii kuitenkin olemaan Lesboksella. MSF:n edustajat ovat tavanneet myös paikallisviranomaisia ilmaistaksensa huolensa kasvavista jännitteistä ja vaatiakseen, että humanitaarista apua ja lääkärinapua kunnioitetaan ja ne turvataan, jotta ihmisert saavat tarvitsemaansa hoitoa.

– Meille tulee noin 90 lasta ja raskaana olevaa naista päivässä hoidettavaksi, Pantelia antaa esimerkin järjestön tärkeydestä.

Klinikat pyritään avaamaan seuraavien päivien aikana.

Refugee4Refugees-järjestön edustaja Nick Powell kertoo, ettei kansalaisjärjestö enää toimi ollenkaan Moria-leirillä tai Lesboksella. Syynä ovat kasvaneet jännitteet saarella.

– Saapujien määrä Lesbokselle kasvaa jatkuvasti ja Moria-leiri on täysin riittämätön. Yli 20 000 turvapaikanhakijaa on saarella, Morialla on rajalliset peseytymismahdollisuudet, ei turvallisuutta tai vartiointia ja tuhannet haavoittuvaisessa asemassa olevat ihmiset majoittuvat oliivilehdossa.

– Koska jännitteet saarella ovat nousseet, uudet tulijat eivät pääse leiriin. Heitä pidetään laittomina maahantulijoina ja heidät siirretään mantereelle pidätyskeskukseen. Lesbos on jo ohittanut murtumispisteen.

Alkuperäisen Moria-leirin (tien oikealla puolella) täytytty turvapaikanhakijoista leiri on laajentunut oliivipuulehtoon (tien vasemmalla puolen).

Myös A Drop in the Ocean -järjestö sanoo keskeyttäneensä toimintansa Lesboksella toistaiseksi.

Järjestö sanoo IS:lle toimitetussa lausunnossa tarjonneensa kaikille vapaaehtoisille mahdollisuutta lähteä Lesbokselta. Jotkut ovat matkalla Ateenaan, toiset matkustavat järjestön kustannuksella kotiin.

– Olemme todella pahoillamme siitä, että tilanne johti tähän ja ajatuksemme ovat Moria-leirin asukkaiden luona. Samaan aikaan haluamme ilmaista ymmärtävämme monen turhautumisen Kreikassa ja toivomme, että kaikille hyvä ratkaisu löytyy.