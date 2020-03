Vietnamin hallitus päätti käydä koronaa vastaan viihteen avulla. Maassa on todettu 16 koronatapausta.

Vietnamin hallitus tilasi paikalliselta Min ja Erik -artisteilta koronakappaleen, joka hurmaa verkossa letkeillä tanssiliikkeillään niin Vietnamissa kuin maailmalla. Svengaavalla animaatiovideolla valistetaan koronalta suojautumisesta.

”Hiero, hiero, hiero”, kuuluu kertosäe, jonka viesti on tärkeä: käsiä pestessä olisi hyvä hieroa käsiään 20 sekuntia, jotta varmasti tulee puhdasta.

Katso alta video englanninkielisellä tekstillä:

Alkuperäistä videota Min Official -kanavalla on katsottu yli kaksi miljoonaa kertaa. Englanniksi tekstitetty versio on kerännyt myös yli puoli miljoonaa katselukertaa.

Se pohjaa Minin ja Erikin Ghen-kappaleeseen, mutta sanat on laitettu uusiksi.

Kappale on kuin valmis listahitti, ja sellaisena se on myös otettu vastaan. Videopalvelu TikTokissa leviää tanssihaaste, jossa nuoret esittävät kappaleeseen tanssien tuiki tärkeät koronaliikkeet. Aluksi pestään kädet todella tarkkaan, lopuksi työnnetään paha virus pois.

Katso tanssivideo alta:

Tämä tanssivideo on kerännyt TikTokissa yli kaksi miljoonaa katselua, mutta monia internet on monia versioita pullollaan.

Alkuperäisellä musiikkivideolla kruunupäinen, Angry Birds -possua muistuttava virus on Minin laulun mukaan pienestä koostaan huolimatta ”erittäin kiero”.

– Vietnam on päättänyt voittaa tämän sairauden, lauletaan.

Niinpä videolla todetaan, ettei käsiä tule laittaa nyt silmiin, nenään tai suuhun ja julkisia tapahtumia kannattaa välttää.

Sydämet lentelevät hengitysmaskein suojautuneiden päähenkilöiden välillä, ja suukko vaihtuu. Pussailuun ei oteta kantaa lyriikoissa.

– Rakkaat ystävät ympäri maailmaa! Olen todella iloinen, että olen saanut niin paljon rakkautta teiltä, laulaja Min kiittää Youtubessa.

Vietnamissa on todettu 16 koronatartuntaa. Maassa on lähes sata miljoonaa asukasta, ja Vietnam jakaa Kiinan kanssa 1 300 kilometrin maarajan.