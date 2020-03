Kommentti: Michael Bloombergin mahalasku kiteytyy yhteen kuvaan – puolella miljardilla ei menty kansan sydämiin

Michael Bloombergistä ei tullut Donald Trumpin haastajaa mutta hänellä saattaa vielä olla ratkaiseva rooli presidenttikisassa, kirjoittaa ulkomaantoimittaja Johannes Kotkavirta.

Tuhansia ihmisiä kokoontui sunnuntaina Alabaman osavaltiossa sijaitsevaan Selman kaupunkiin kunnioittamaan vuoden 1965 kuuluisan kansalaisoikeusmarssin vuosipäivää. 55 vuotta sitten poliisi hakkasi kymmeniä osallistujia kaupungin läpi kulkevalla sillalla, jonka vuoksi päivää ryhdyttiin kutsumaan ”veriseksi sunnuntaiksi”.

Vuosipäivää viettämässä oli myös useampi demokraattien presidenttiehdokkaaksi haluava – kuten miljardööri Michael Bloomberg, joka mittautti suosionsa ensimmäistä kertaa supertiistain neljässätoista esivaalikisassa. Bloombergillä oli ollut suuria vaikeuksia saada puolelleen mustaihoisia äänestäjiä, joita Alabaman kaltaisissa eteläisissä osavaltioissa on paljon.

Epäluulot johtuivat osittain käytännöstä, jota New Yorkin poliisi käytti laajasti Bloombergin toimiessa kaupungin pormestarina. Epäilyttävinä pidettyjä henkilöitä otettiin kiinni kaduilta, tutkittiin ja kuulusteltiin rutiininomaisesti ja usein ilman syytä. Valtaosa kohteeksi valikoituneista oli mustaihoisia, jonka vuoksi käytäntöä pidetään rasistisena.

Bloomberg ei ole onnistunut kunnolla selittämään pormestarina siunaamaansa toimintaa. Sunnuntaina alabamalaisessa kirkossa tämä kävi selvästi ilmi, kun osa pääosin mustaihoisesta yleisöstä käänsi protestiksi selkänsä puhujakorokkeelle nousseelle ehdokkaalle. Tilanteesta levinneisiin valokuviin kiteytyy Bloombergin epäonnistuminen kampanjassaan.

Osa kirkkoon kerääntyneistä kuulijoista käänsi protestiksi selkänsä puhetta pitäneelle Michael Bloombergille.

Etelän mustien äänet vei supertiistain supertähdeksi noussut Joe Biden, joka muistetaan edelleen maan ensimmäisen mustaihoisen johtajan varapresidenttinä. Muutaman hajadelegaatin kerännyt Bloomberg ei tuoreeltaan suostunut myöntämään kampanjansa haaksirikkoa. Keskiviikkona hän ilmoitti vetäytyvänsä kisasta.

Omaa talousuutistoimistoaan pyörittävä Bloomberg on yksi Yhdysvaltojen rikkaimmista miehistä, joka on kampanjoinut täysin omilla rahoillaan ilman kampanjalahjoituksia. Bloombergin on kerrottu polttaneen vaalityöhön tähän mennessä jo puoli miljardia dollaria.

Taktiikka on kerännyt myös demokraattileiristä huolestuneita kommentteja ja syytöksiä presidentin viran ostamisesta. Hurjalla mainostykityksellä Bloomberg onnistui saamaan kampanjalleen kohtalaisen nosteen. Lopulta kansan sydämiin ei päästy edes puolella miljardilla.

Entinen pormestari ylsi ykköseksi ainoastaan Amerikkalaisella Samoalla. Sen sijaan esimerkiksi Virginiasta hän joutui lähtemään tyhjin käsin, vaikka upotti osavaltiossa kampanjointiin 18 miljoonaa dollaria – kymmeniä kertoja enemmän kuin osavaltion nimiinsä vienyt Biden.

Joe Biden oli supertiistain suurin voittaja.

Ehdokkaana Bloombergilla on ollut vain yksi missio: Donald Trumpin lyöminen. Pitkään jahkaillut Bloomberg perusteli ehdokkaaksi lähtemistä sillä, että hän ei uskonut Bidenin olevan tarpeeksi vahva vastus Trumpille. Supertiistain suorituksensa jälkeen Biden näyttää selvästi vahvimmalta ja todennäköisimmältä haastajalta.

ISTV:n suorassa lähetyksessä keskiviikkona haastateltu CNN-kanavan politiikan toimittaja Nadia Romero muistutti Bloombergin luvanneen jättäytyä kisasta, jos hän ei onnistu menestymään supertiistain osavaltioissa. Samalla hän lupasi laittaa miljardinsa sen ehdokkaan taakse, joka lopulta kykenee haastamaan Trumpin.

Varmaa on että tämä ehdokas ei ole Michael Bloomberg. Hän saattaa kuitenkin nousta rahoineen ratkaisevaan asemaan, kun demokraatit käyvät Trumpin kimppuun.

– Nyt meidän on katsottava pystyykö hän laittamaan egonsa ja ylpeytensä sivuun ja tekemään sen mikä on parasta demokraattipuolueelle, Romero sanoi.