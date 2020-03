Michael Bloomberg vetäytyy presidenttikisasta – asettui tukemaan Bidenia

Viime hetkellä mukaan tullut multimiljardööri jätti kisan supertiistain jälkeen.

Michael Bloomberg vetäytyy demokraattien esivaaleista, kertovat BBC ja CNN.

New Yorkin edellinen pormestari, mediamiljardööri kertoo Twitterissä, että hän antaa tukensa Joe Bidenille.

– Kolme kuukautta sitten tulin kisaan voittaakseni Donald Trumpin. Tänään lähden kisasta samasta syystä. Trumpin voittaminen alkaa yhdistymällä sen kandidaatin taakse, jolla on parhaat mahdollisuudet tehdä se. On selvää, että se on ystäväni ja hieno amerikkalainen Joe Biden, hän kirjoittaa.

– Olen suunnattoman ylpeä kampanjastamme. Olen todella kiitollinen kaikille amerikkalaisille, jotka äänestivät minua, ja omistautuneelle henkilökunnallemme ja vapaaehtoisille. Tahdon teidän jatkavan osallistumista, aktiivisesti, meidän asioillemme omistautuneina. Olen siinä kanssanne. Ja yhdessä me saamme sen tehtyä, Bloomberg twiittaa.

Supertiistaina Bloomberg mittautti kannatuksensa ensimmäistä kertaa, eivätkä tulokset olleet kummoisia. Suomen aikaa keskiviikkona kello 11 näytti siltä, Bloomberg voittaa vain viisi delegaattia taakseen, kun Joe Biden kerää 334 ja Bernie Sanders 225. Elizabeth Warren meni selvästi Bloombergin ohi 25 delegaatillaan. Voiton Bloomberg sai vain Amerikan Samoalla.

Lyhyeen mutta näyttävään kampanjaansa Bloomberg käytti arviolta puoli miljardia dollaria.

Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola arvioi aamulla Ilta-Sanomien studiossa, että näyttää siltä, että Bloomberg tulee jättämään kisan ja asettumaan Joe Bidenin taakse. Bloomberg oli niin sanottu keskitien kulkija siinä missä Biden on huomattavasti ”demokraattiseksi sosialistiksi” julistautuvaa Sandersia oikeammalla.

Supertiistaina 14 osavaltiossa äänestettiin demokraattien esivaaleissa siitä, kenet ihmiset tahtovat puolueen ehdokkaaksi haastamaan Donald Trumpin marraskuun presidentinvaaleissa.

Trump ilkkui Twitterissä Bloombergin tiistain suoritukselle.

– 700 miljoonaa dollaria huuhdottu alas viemäristä, eikä hän saanut muuta kuin lempinimen Mini-Mike ja maineensa täysin tuhotuksi. Hienosti tehty Mike! Trump kirjoitti.