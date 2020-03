Miten Bidenille ja Sandersille kävisi Trumpia vastaan? Nämä ovat eri skenaariot

Pohjois-Amerikan tutkijan Benita Heiskasen mukaan yksi tulevien vaalien keskeisistä kysymyksistä on se, kuinka nuoret äänestäjät saadaan aktivoitua uurnille.

Yhdysvaltain demokraattien esivaalikamppailusta näyttää supertiistain perusteella tulevan Joe Bidenin ja Bernie Sandersin välinen taisto. ISTV:n suorassa studiolähetyksessä vieraillut Turun yliopiston Pohjois-Amerikan tutkimuksen professori Benita Heiskanen pitää merkittävänä kysymyksenä sitä, mitä Sandersin kannattajat tekevät, jos Biden nousee puolueen presidenttiehdokkaaksi.

– Jos ehdokas ei innosta, niin silloin ihmiset valitettavasti usein jäävät kotiin. Ja se sataa sitten presidentin laariin, Heiskanen arvioi.

Mielipidemittausten perusteella kaikki demokraattien kärkiehdokkaat peittoaisivat tällä hetkellä varsinaisissa vaaleissa istuvan presidentin Donald Trumpin. Heiskanen ei kuitenkaan panisi kovin suurta painoarvoa koko maan laajuisille gallupeille, sillä suurempi merkitys on kunkin osavaltiotason mielipidemittauksilla.

Trumpin kärkikaksikolle jo aiemmin antamat lempinimet ”Crazy Bernie” (Hullu Bernie) ja ”Sleepy Joe” (Unelias Joe) antavat jo esimakua siitä, millä tasolla varsinaisia vaaliväittelyitä tullaan mahdollisesti käymään. Bidenin kannattajana Heiskanen olisi omien sanojensa mukaan huolissaan erityisesti tv-tenteistä.

– Jos toinen edustaa vanhoja arvoja, sentristisiä Obaman arvoja ja oikeudenmukaisuutta, kamppailusta voi tulla aika likaista. Trump ei näitä edusta, ja siinä voi joutua helposti altavastaajaksi, Heiskanen arvioi Bidenin asemaa.

Hänen mukaansa Trumpin ensisijainen vihollinen on kuitenkin ollut hänen edeltäjänsä Barack Obama, ja tämän entisenä varapresidenttinä Biden näyttäytyy saman perinnön jatkajana. Trumpin kampanjan on helppo lähteä rakentamaan vastakkainasettelua näistä aineksista.

Trumpia vastaan ei kannattane käydä myöskään tämän omilla aseilla.

– Kaikki, jotka ovat ruvenneet pelaamaan Trumpin kanssa hänen omilla pelisäännöillään, ovat hävinneet siinä, koska he eivät hallitse niitä.

Bernie Sanders (vas.) vai Joe Biden (oik.) – kumpi nousee haastamaan istuvan presidentin Donald Trumpin?

Saavatko demokraatit rivit kuriin?

Heiskasen mukaan demokraattipuolueen haasteena on nyt se, saako se rivinsä kuriin. Jos Biden ottaa selkeän etumatkan vaa’ankieliosavaltioissa, Heiskasen mukaan paineen alle päätyvä Sanders voi tuskin enää perustellusti jatkaa kampanjaansa.

– Demokraattien rivit ovat hajalla, tapahtui näissä vaaleissa mitä tahansa. Ja se kertoo siitä, että siellä on olemassa suuri ristiriita puoluekoneiston ja ruohonjuuritason välillä.

Heiskasen mukaan keskiössä on myös näkemys siitä, mitä demokraattinen puolue ylipäätään edustaa. Tässä näkemyserot ovat suuria, sillä puolueen niin sanottu aktivistisiipi haluaisi uudistaa koko poliittisen järjestelmän, kun taas maltillisempi siipi pyrkii haalimaan kannatusta republikaanien ja liikkuvien äänestäjien puolelta.

– En tiedä, onko kyse intohimosta vai poliittisesta laskelmoinnista ja siitä, että halutaan ottaa turvallinen valinta, Heiskanen sanoo viitaten puoluekoneiston Bidenille osoittamaan tukeen.

– Mutta en tiedä, mitä näyttöä on siitä, että turvallinen valinta voittaisi. Yleensä vaaleissa menestyvät ne ehdokkaat, joilla on takanaan se laaja kansanliike ja intohimo. Mutta eivät he tietenkään ilman puoluekoneiston tukea menesty. Ja se on se Akilleen kantapää.

”Kyllä tästä kova vääntö tulee”

Edellisissä esivaaleissa vuonna 2016 Sanders voitti ehdokkaaksi nousseen Hillary Clintonin monissa niistä osavaltioista, joissa niin sanottujen ”vihaisten valkoisten” äänet menivät varsinaisissa vaaleissa Trumpille.

– Voisi ajatella, että Sanders saattaisi olla hyvä vaihtoehto, jos haetaan muutosta ja Washingtonin ”suon” ulkopuolelta tulevaa henkilöä. Hänen ajatuksensa ei ole valtavirtaa. USA:ssa valtavirta kuitenkin ajattelee, että keskitien kulkija on parempi vaihtoehto tällaisessa tilanteessa.

Trump on jopa puolustanut Sandersia demokraattien puoluekoneistoa vastaan. Heiskanen pitää jokseenkin hämmästyttävänä sitä, että viime esivaaleissa osa Sandersia kannattaneista kääntyi lopulta varsinaisissa vaaleissa Trumpin puoleen.

Sandersin kannalta huonona merkkinä Heiskanen pitää sitä, että tämän taakseen keräämä ruohonjuuritason liike ei näyttäytynyt supertiistaina niin voimakkaana kuin sen on ajateltu olevan. Tämä on merkittävää siinäkin mielessä, että puoluekoneiston tiedettiin tukevan Bideniä.

– Se, että ei saatu enemmän äänestäjiä mobilisoitua, on huono merkki.

Tulipa demokraattien presidenttiehdokas kummasta tahansa, vaalikamppailusta näyttää tulevan reilusti yli 70-vuotiaiden miesten välinen. Nuoremmat ehdokkaat ovat jääneet jo kauas taakse.

– Kyllä tästä kova vääntö tulee. Suuri kysymys on se, miten nuoret äänestäjät aktivoidaan, Heiskanen kiteyttää.