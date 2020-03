Suora lähetys kello 17: WHO:n tiedotustilaisuus koronavirustilanteesta

Koronavirus jyllää Italiassa

Maailman terveysjärjestö, WHO, pitää tänään päivittäisen tiedotustilaisuuden koronaviruksesta kello 17. ISTV näyttää tilaisuuden suorana lähetyksenä.

Koronavirustilanne Italiassa on Euroopan pahin.

Italiassa koronavirukseen on kuollut 79 ihmistä ja 2 500 on saanut tartunnan. Suurin osa kuolemantapauksista on ollut pohjoisessa Lombardian alueella Milanon ympärillä. Tehohoidossa oli tiistaina 229 ihmistä.

Italialaisviranomaisten mukaan maassa on tehty yli 25 800 virustestausta.

Uudenlaisen koronaviruksen tartunnan on saanut maailmassa tähän mennessä yli 92 700 ihmistä, joista reilut 3 100 on kuollut. Maailman terveysjärjestön

WHO:n mukaan kuolleisuusprosentti on noin 3,4 varmistetuista tartunnoista. Kuolleisuus on siten paljon korkeampi kuin kausi-influenssassa, jonka kohdalla kuolleisuus on vajaan yhden prosentin luokkaa.

Manner-Kiinassa tartuntoja (yli 80 100) ja kuolemantapauksia (yli 2 900) on eniten maailmassa. Etelä-Koreassa tartuntoja on yli 5 100 ja kuolemantapauksia 28, kun taas Iranissa tartuntoja on reilut 2 300 ja kuolemantapauksia 77.

Yhdysvalloissa koronaviruksen aiheuttamien kuolemien määrän kerrottiin tiistaina kohonneen kuudesta yhdeksään. Myös Espanjassa viranomaiset raportoivat tiistaina maan ensimmäisestä koronaan liittyvästä kuolemantapauksesta. Etelä-Amerikassa Argentiina ja Chile puolestaan vahvistivat ensimmäiset koronavirustapauksensa.

Suomessa sairastuneita on seitsemän.