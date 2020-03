Kommentti: Edessä on seitsenkymppisten eeppinen taisto

Demokraattien presidenttikisa on nyt varttuneiden ja värillisten Biden vastaan nuorten ja radikaalien Sanders, kirjoittaa Ilta-Sanomien ulkomaanuutisten tuottaja Jari Alenius.

Politiikka on ihmeellistä. Varsinkin Yhdysvaltain politiikka. Ja erityisesti Yhdysvaltain presidentinvaalit, jotka neljän vuoden välein sähköistävät maata seuraavien politiikkanörttien elämän. Vau, mikä show!

Vai mitä sanotte tästä?

Kun demokraattipuolueen esivaalikisa kuukausi sitten pyörähti käyntiin, ex-varapresidentti, mittauksia ylivoimaisesti koko viime vuoden johtanut Joe Biden näytti suorastaan romahtavan. Neljäs Iowassa, vasta viides New Hampshiressa, tuskainen toinen Nevadassa senaattori Bernie Sandersin jyrätessä.

Yhdysvaltain politiikan punditit, asiantuntijat, olivat valmiit jo käytännössä kirjoittamaan hänet ulos kisasta. Bidenin vaisuja, sekaviakin esiintymisiä analysoitiin, ja Sanders-huumaa ihmeteltiin. Sillä välin Biden kääri hihat ja lähti Etelä-Carolinaan, viimeiseen esivaaliin ennen supertiistaita. ”Palomuuriosavaltioonsa”, kuten sanottiin. Pakko voittaa.

Voi pojat, kyllä voittikin, ylivoimaisesti. Osavaltion musta demokraattiväestö viittasi kintaalla Bidenin alavireelle, ja ojensi hänelle Comeback Kidin manttelin. Nimityksen teki vuonna 1992 tunnetuksi Bill Clinton, joka vaisun esivaalialun jälkeen kiisi voittoon ja presidentiksi.

Viimeistään meneillään oleva supertiistai osoittaa, että Joe Biden on kaikkea muuta kuin kirjoitettu ulos kisasta. Vakuuttavat voitot vähemmistöäänestäjien ja maltillisten demokraattien tuella eivät vielä tee hänestä demokraattien presidenttiehdokasta, koska Bernie Sandersillakin on siihen todella paljon sanomista. Mutta Biden on mukana kisassa big time, isosti.

Mitä tapahtui?

Selitys Bidenin nousulle liittyy siihen, mitä aluksi totesin, että Yhdysvaltain politiikka on ihmeellistä. Äänestäjät seuraavat tiukasti ehdokkaiden esiintymisiä ja yleistä ilmapiiriä ja tekevät lopullisia äänestyspäätöksiään viime tingassa. Etelä-Carolinan murskavoitto ja pari koskettavaa, laajempaakin huomiota saanutta kampanjatilaisuutta Bidenilta, ja hänestä tuli kasvava lumivyöry.

Taustalla on tapahtunut paljon muutakin. Tuenilmaisuja ja rahaa sataa. Bidenin nousua selittää etenkin se, että puolueen maltillinen siipi näyttää pelästyneen tosissaan sitä, että Sandersista tulee presidenttiehdokas. Vasemmistolaisen nuorisoidoli Sandersin ei uskota kestävän Donald Trumpin ja republikaanivastustajien lihamyllyssä varsinaisissa vaaleissa.

Asiasta voi olla perustellusti eri mieltä, mutta se on selvä, että Biden saa käytännössä kiittää uudesta nousustaan Sanders-pelkoja.

Sandersin torppaamisen uskotaan olleen syynä myös Pete Buttigiegin ja Amy Klobucharin yllättävään luopumiseen kisasta Bidenin hyväksi jo ennen supertiistaita. Heidän logiikkansa oli uhrata itsensä isomman edun puolesta.

Nyt demokraattien kisassa kaikki on auki, mutta asetelmien selkeytyminen vaatii vielä pientä hienosäätöä. Michael Bloombergin ja Elizabeth Warrenin pitää tajuta luovuttaa ajoissa, jolloin vastustaja Trumpille ratkeaa Bidenin ja Sandersin kaksinkamppailussa.

Vaikka supertiistain ääntenlasku on vielä tätä kirjoittaessa kesken ja lopulliset johtopäätökset tekemättä, jo nyt uskaltaa ennustaa, että edessä on seitsenkymppisten eeppinen taisto. Heidän peruskannattajakuntansa on sen verran erilainen, että kisan asetelma on: varttuneiden ja värillisten Biden, 77, vastaan nuorten ja radikaalien Sanders, 78.

Kisan lopputuloksesta ei kannata veikata vielä mitään, koska, no, Yhdysvaltain politiikka on outoa ja ihmeellistä. Yhä todennäköisempää on, että ensi kertaa modernin historian aikana kisa todella ratkaistaan vasta puoluekokouksessa heinäkuussa.