Koronaviruksen sairastaneet kuvailevat oireita: ”Kuin helvettiin ja takaisin”

Kaksi koronaviruksen sairastanutta kuvailee, kuinka karanteenissa olo rasitti henkisesti ja virus vei voimat.

Singaporessa asuva Julie kertoi BBC:lle heränneensä 7. helmikuuta yöllä tuntien itsensä sairaaksi. Hänellä diagnosoitiin Covid-19 -koronavirus ja nainen joutui eristyksiin sairaalassa.

– Se oli periaatteessa huone neljällä seinällä. Lääkkeet ja ruoka annettiin luukun kautta. Olin koko ajan ilman suoria ihmiskontakteja, kuvailee Julie videolla.

Hän kertoo välillä halunneensa jopa hakata seiniä, jotta saisi yhteyden muiden eristyksissä olevien kanssa.

Sairastamista hän kuvailee rankaksi.

– Keuhkot kävivät ylikierroksilla. Kävely vuoteelta viiden metrin päähän kylpyhuoneeseen oli haastavaa.

Mies käytti suojapukua Wuhanin kalatorilla tammikuussa. Täältä koronaviruksen epäillään saaneen alkunsa.

Julie kuitenkin toipui ja on nyt kotona. Julie kuvailee, että hänellä on yhä vaikea kävellä pidempiä matkoja väsymättä, mikä on hänelle uusi kokemus.

– Mielestäni tämä on influenssaa, joka on nyt vain koko maailman valokeilassa. Ihmiset ovat huolissaan, koska eivät tiedä siitä tarpeeksi.

Wuhanisssa Kiinassa asuva Tiger Ye, 21, kertoi saaneensa oireita jo tammikuun puolivälissä.

– 17. tammikuuta kaikkia lihaksia alkoi särkeä. Minulla oli lievähkö kuume. Nyt kun ajattelee taakse päin, niin se oli aika pelottavaa, koska opiskelupaikkani on vain 5 kilomerin päässä Wuhanin kalamarkkinoilta (jota epäillään viruksen alkuperäpaikaksi), kertoi Tiger Ye Guardianille.

Hän meni kuumeen ja oireiden vuoksi sairaalaan muutamaa päivää myöhemmin. Sairaala oli jo täynnä viruspotilaita. Ruuhkien vuoksi hän meni toiseen sairaalaan, jossa ei ollut vielä potilaita.

– Se osoittautui oikeaksi päätökseksi.

Hän palasi lääkkeiden kanssa kotiinsa, jossa vanhemmat huolehtivat hänestä.

Tiger Yen vointi kuitenkin huononi ja lääkärit epäilivät hänen saaneen koronavirustartunnan. Hän yski niin, että vatsaan koski ja hänelle nousi korkea kuume.

– Tammikuun 26. päivään tultaessa oli todella vaikea enää päästä sängystä ylös ja tärisin kuumeen vuoksi. Mittasin lukemaksi 39 C -astetta. Mutta jo iltaan mennessä kuume oli laskenut.

Wuhaniin nousi nopeasti väliaikainen sairaala. Kuva helmikuulta.

Pahinta vaihetta kesti viitisen päivää.

– Ne olivat elämäni surkeimpia päiviä. Olin käynyt helvetissä ja tullut takaisin.

Vasta kuumeen laskettua Tiger Ye testattiin ja hänellä todettiin olevan koronavirus. Myös hänen isoveljellään ja isoäidillä oli oireita. Veljellä todettiin koronavirus, mutta hän ja isoäiti toipuivat.

Tiger Ye kertoo, että helmikuun alussa testit osoittivat vihdoin negatiivista ja hänet julistettiin toipuneeksi viruksesta.