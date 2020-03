BBC: Iranilta kovia toimia koronaviruksen leviämisen estämiseksi – yli 50 000 vankia vapaaksi

Iranilaismieheltä mitattiin ruumiin lämpötila ostoskeskuksessa Iranin Tehranissa sunnuntaina. Maassa on todettu jo yli 2300 koronavirustartuntaa.

Iran on yksi pahiten koronaviruksesta kärsinyt maa.

Iran on vapauttamassa tilapäisesti yli 54 000 vankia estääkseen koronaviruksen leviämisen maan täpötäysissä vankiloissa, kertoo BBC.

Oikeuslaitoksen tiedottajan Gholamhossein Esmailin medialle antamien tietojen mukaan vangeille on myönnetty loma sen jälkeen, kun he ovat antaneet negatiivisen koronavirustestin ja maksaneet takuut. Vankeja, joilla on yli viiden vuoden tuomio, ei vapauteta.

Iran on yksi pahiten koronaviruksesta kärsinyt maa. Maassa on todettu yli 2 300 tartuntaa ja 77 kuolemaa. BBC:n mukaan oikean luvun pelätään olevan selvästi korkeampi. Tiistaina maan terveysviranomaiset kertoivat, että todettujen tapausten määrä nousi yli 50 prosentilla jo toista päivää putkeen.

BBC:n mukaan vapautuvien vankien joukossa on mitä ilmeisemmin myös Britannian ja Iranin kaksoiskansalainen, hyväntekeväisyystyöntekijä Nazanin Zaghari-Ratcliffe. Hän joutui vankilaan viideksi vuodeksi vuonna 2016, kun häntä syytettiin vakoilusta. Hän kielsi syytteet. Myös Britannia yritti vedota, että Zaghari-Ratcliffe on syytön.

Aiemmin hänen miehensä kertoi, että pelkäsi vaimonsa saaneen koronavirustartunnan, mutta että Tehranin Evinin vankilan viranomaiset kieltäytyivät Zaghari-Ratcliffen testaamisesta.

Oikeuslaitoksen tiedottajan mukaan Zaghari-Ratcliffe on kuitenkin ollut yhteydessä perheeseensä ja kertonut heille olevansa terve.

Iranissa myös monet hallinnon jäsenet ovat saaneet koronavirustartunnan, viimeisimpänä terveysasioista vastaava Pirhossein Kolivand. Lisäksi 23 parlamentin edustajaa on antanut positiivisen koronavirustestin. Iranissa parlamentissa on 290 jäsentä.

Iran on tekemässä muitakin toimenpiteitä viruksen leviämisen estämiseksi. Kansallinen seulonta aloitetaan keskiviikkona kansainvälisen terveysjärjestö WHO:n avulla. WHO lähetti maahan asiantuntijoita, jotka saapuivat maanantaina. Mukana tuli lääketarvikkeita ja esimerkiksi suojavälineitä yli 15 000:lle terveysalan työntekijälle sekä testausvälineet ainakin 100 000 ihmiselle.

Iranissa ylintä valtaapitävä Ajatollah Ali Khamenei vakuutti valtionmedian mukaan, että tilanne Iranissa ei ole niin paha.

– Viranomaisemme ovat raportoineet rehellisesti ja avoimesti päivästä yksi alkaen. Muut maat, joissa virus on levinnyt vakavammin, ovat yrittäneet piilotella sitä.

Ajatollahin mukaan Iranissa leviäminen saadaan pysäytettyä ennen pitkää.