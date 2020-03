Dan Cava on entinen republikaani, jonka eettinen vakaumus on ristiriidassa Donald Trumpin kanssa.

Dan Cavalle maanantai ei ollut kovin hyvä päivä.

Ensin Cavan suosikki Amy Klobuchar ilmoitti vetäytyvänsä demokraattisen puolueen presidenttiehdokaskisasta.

Vain pari tuntia myöhemmin järjestysmiehet estivät Cavan osallistumisen presidentti Donald Trumpin kampanjatilaisuuteen Pohjois-Carolinan Charlottessa.

Cava pyrki sisään Klobucharin nimeä kantavassa paidassa.

– En ole Trumpin kannattaja, mutta halusin tulla tänne kokemaan tilaisuuden enkä tuomita sitä ennakolta, Cava sanoi Ilta-Sanomille.

– Minusta oli vastuullista osoittaa jollakin tavalla, että en ole Trumpin kannattaja, ja siksi pidin tätä paitaa.

Cavan kertoi järjestysmiesten lähestyneen häntä, kun hän seisoi jonossa odottamassa pääsyä sisään.

– He sanoivat, että jos tuo on Amy Klobucharia tukeva paita, et voi olla täällä. Yritin rauhallisesti protestoida ja sanoa, että tämä on Amerikka ja ilmaisen vain poliittisen mielipiteeni, en aiheuta mitään välikohtausta enkä suunnittele sellaista.

Selitykset eivät kelvanneet järjestysmiehille, joten Cava lupasi peittää paitansa villatakilla. Sekään ei riittänyt. Järjestysmiehet vaativat Cavaa poistumaan paikalta.

”Moraaliton mies”

Cava, 38, ehti äänestää Klobucharia ennakkoon, joten hänen äänensä menee hukkaan. Klobuchar kertoi vetäytyvänsä vaaleista ennen supertiistaita, jolloin myös Pohjois-Carolinan varsinainen vaalipäivä on.

Vuoteen 2016 asti Cava oli republikaani.

– Koin, että puolue hylkäsi minut asettumalla täysin moraalittoman miehen puolelle, Cava sanoi.

Vaalipäivänä Cava kirjoitti äänestyslipukkeeseen esivaalit Trumpille hävinneen Jeb Bushin nimen.

Cava kertoi kasvaneensa konservatiivisessa evankeliskristillisessä perheessä. Cavan mukaan Bill Clintonin seksiskandaali sai hänet tuntemaan, että poliitikkojen pitäisi olla moraalisesti esimerkillisiä.

– Donald Trump ei ole. Hän on monilta osin täysin oman uskonnollisen ymmärrykseni vastainen. Koska uskontoni ohjaa eettisiä arvojani, olisi liikaa tukea sellaista miestä.

Cava edustaa evankelisten kristittyjen keskuudessa vähemmistöä. Heistä suurin osa tukee vahvasti Trumpia ennen kaikkea tämän abortinvastaisuuden takia.

– Minusta Trump teki häikäilemättömän poliittisen valinnan asettuessaan niin vahvasti abortteja vastaan, Cava sanoo.

Cava on itsekin aborttikysymyksessä eri linjoilla demokraattisen puolueen kanssa, mutta hän ei hirttäydy yhteen asiaan.

– Osittain kannatukseni Amy Klobucharille johtui siitä, että hän on osoittanut ainakin olevansa valmis keskustelemaan asiasta, vaikka hän itse salliikin abortit.