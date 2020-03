YK:n pakolaisjärjestö huolestui uudesta käänteestä Lesboksella – toivoo muiden maiden seuraavan Suomen esimerkkiä

YK:n pakolaisjärjestön Kreikan-edustaja kiitteli IS:n haastattelussa Suomea siitä, että se ottaa turvapaikanhakijoita Välimeren maista.

Sen jälkeen, kun Turkki ilmoitti päästävänsä kaikki siirtolaiset eteenpäin Eurooppaan, Kreikan saarille on saapunut 1 400 ihmistä YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n mukaan. Lesboksen saarelle saapui lauantain, sunnuntain ja maanantain aikana yhteensä noin 600 ihmistä.

Vaikka tiistaina uusia maahantuloja Lesboksella ei pystytty varmistamaan iltapäivään mennessä, ei se tarkoita, että tilanne saarella olisi helpottumassa. Turvapaikanhakijoille tarkoitetulla Moria-leirillä, joka on suunniteltu alle 3 000 tuhannelle, asuu reilut 18 000 siirtolaista, UNHCR:n Kreikan-edustaja Boris Cheshirkov kertoo IS:lle.

Cheshirkovin mukaan tilanne on vaikea etenkin yksin tulleille alaikäisille, jotka ovat erityisen haavoittuvaisessa asemassa. Cheshirkovin mukaan he ovat alttiita muun muassa väkivallalle ja seksuaaliselle hyväksikäytölle.

Cheshirkov kertoo UNHCR:n panneen myös merkille siirtolaisten ja paikallisten väliset kasvavat jännitteet.

– Pitää muistaa, että Lesbos on osoittanut uskomatonta solidaarisuutta ja tukea turvapaikanhakijoille viimeisten vuosien aikana. Viime viikkoina olemme nähneet ahdistusta ja turhautumista tilanteen takia. Ja nyt viime päivinä tämä on ollut hyvin selvää: jotkut ryhmät ovat hyökänneet avustusjärjestöjen työntekijöiden, toimittajien ja myös siirtolaisten kimppuun. Tämä on huolestuttava käänne.

Poliisit paimensivat laivoihin pyrkiviä busseihin, jotka veivät pakolaiset takaisin leirille Moriaan.

Turvapaikanhakijat näkyvät myös Lesboksen kaduilla. Maanantai-iltana useat sadat siirtolaiset pyrkivät saaren pääkaupunki Mytiliniin Morialta. Poliisi paimensi joukon kuitenkin takaisin leirille. IS:n jututtamien turvapaikanhakijoiden mukaan he olivat kuulleet, että Mytilinistä lähtisi laiva Ateenaan.

Myös tiistaina päivällä satoja siirtolaisia oli tullut Mytiliniin. Turvapaikanhakija kertoi IS:lle, että joukko oli kuullut Ateenaan menevästä laivasta. Porukka nousi kuitenkin Moriaan vieviin busseihin.

UNHCR:n Cheshirkovin mukaan kyse ei ole vain kreikkalaisten asiasta.

– Tämä koskee myös Euroopan unionia. Sen instituutiot ja jäsenmaat ovat tukeneet Kreikkaa, mutta nyt meidän on nähtävä kapasiteetin lisäämistä ja vastuun jakamista. Sitä, että siirtolaisia, etenkin yksin tulleita alaikäisiä, siirretään myös muihin jäsenmaihin.

Monet pyskivät Lesboksen pääkaupunki Mytiliniin päästäkseen laivaan pois saarelta.

Cheshirkov kiittelee Suomea, joka on päättänyt tuoda enintään 175 turvapaikanhakijaa Kreikasta, Kyprokselta, Maltalta ja Italiasta sen mukaan, missä heidän tilanteensa on vakavin. Suomeen otetaan ensisijaisesti ilman huoltajaa olevia alaikäisiä sekä yksinhuoltajaperheitä, joilla on todennäköisesti perusteet saada kansainvälistä suojelua ja jotka tulevat erityisen heikon turvallisuustilanteen maista, kuten Syyriasta ja Afganistanista, valtioneuvoston sivuilla kerrotaan.

– Meidän on nähtävä lisää Suomen kaltaisia esimerkkejä. Muiden maiden on jaettava vastuu Kreikan kanssa.