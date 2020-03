Moskovan poliisi takavarikoi toimivan kuusimetrisen Batmobilen

Bruce Waynen sijaan Batmobile kuuluu 32-vuotiaalle moskovalaiselle.

Moskovan poliisi on takavarikoinut kaupunkinsa kaduilta harvinaisen löydön: täysin toimivan Batmobilen, kertoo CNN.

Kokomusta auto kääntää varmasti katseita.

Gotham Cityssä Batmobile on poliisien puolella, mutta Moskovassa poliisit nappasivat menopelin liikenteestä, sillä lain mukaan liian suurta, kuusimetristä autoa ei oltu rekisteröity asianmukaisesti rekistereihin.

Poliisin täytyi käyttää erityisvälineitä liikuttaakseen autoa, mistä Batmobilen 32-vuotiaalle omistajalle kertyi noin 700 euron lisäsakot, Fox News uutisoi.

Ranskalaisen uutistoimisto Agence France Pressen mukaan auto oli rakennettu Yhdysvalloissa, ja sitä oli muokattu venäläisellä työpajalla. Autoa kaupattiin lokakuussa Venäjällä 762 000 eurolla, mutta toteutunut kauppahinta ei ole tiedossa.

Venäjän sisäministeriö julkaisi kuvat autosta keskiviikkona.

Vuoden 2016 elokuvassa renkaat on tehty traktorinrenkaiden pohjalta. Kuva Moskovan kaduilta.

Kyseinen auto pohjaa vuoden 2016 elokuvaan Batman v Superman: Dawn of Justice, jossa Bruce Waynena ja Batmanina Batmobilella ympäri Gotham Cityn katuja ajeli Ben Affleck.

Elokuvassa auton puskurissa on messevä sarjatuliase, ja tarpeen tullen auto voi ylittää tai alittaa esteitä. Elokuvan luojat kertovat Youtube-videolla auton luomisesta, ja heidän mukaansa sillä voi kaarailla 330 kilometriä tunnissa. Kryptoniittiäkin sillä voi höyrystää.

Aivan kaikkea tätä Moskovan kaduilla ajelleella menopelillä tuskin voi tehdä.

Ensimmäistä kertaa Batmobile kiersi katuja lukijoiden verkkokalvoilla vuoden 1939 sarjakuvassa, jolloin kyseessä oli vielä tavallisen näköinen, punainen auto. Sittemmin sarjakuvissa, elokuvissa ja videopeleissä auto on muuttanut säännöllisesti muotoaan mukautuen supersankarinsa tarpeisiin.

Sarjakuvasivusto CBR uutisoi vastikään, että uuden Curse of the White Knight #7-lehdestä käy ilmi, että supersankarin oma suosikki on Tim Burtonin Batman-elokuvassa (1989) Batcavesta ensi kertaa ulos pöräyttänyt yksilö.

– Tämä on aina ollut suosikkini, Bruce tokaisee lehdessä.

Mahtoi Itä-Uudenmaan poliisi yllättyä nähdessään tämän näyn.

Itä-Uudenmaan poliisi päätyi samankaltaiseen tilanteeseen kuin moskovalaiskollegansa elokuisena yönä 2016, jolloin se huomasi, että erään trailerin päällä lepäsi aito ja oikea Batmobile.

Tuolloin kyse oli elokuvayhtiö Warner Brothersin lisenssillä rakennettu auto, joka oli matkalla Moskovaan näyttelyyn ja sen jälkeen Monacoon.