Suomalaisilla takana jo viikko karanteenia Teneriffalla: ”Hotelli on kuin pieni yhteiskunta”

Teneriffalla hotellissa koronakaranteenissa olevat Harriet ja Thomas Strandvik kirjoittavat kokemuksestaan Ilta-Sanomiin.

Tänään on kulunut kaksi viikkoa siitä, kun saavuimme. Yksi viikko jäljellä. Kuten tiedetään, me kaikki jaamme saman ajan. Se kulkee yhtä hitaasti tai yhtä nopeasti, riippuen siitä, kuka tarkastelee.

Karanteenissa oleva hotelli on kuin pieni yhteiskunta, johon mahtuu paljon erilaisia ihmisiä erilaisista elämäntilanteista. 25 eri maasta, olen kuullut. Faktaa minulla ei ole.

Täällä näkee lapsiperheitä, joilla on pieniä lapsia tai sitten isompia lapsia kuten meillä. Vauvoja, jotka eivät osaa kävellä, vauvoja, jotka konttaavat ja uhmaikäisiä kaksivuotiaita. Silmin nähden raskaana oleva nainen, nuoripari, ihmisiä pyörätuolissa, joitain jotka puhuvat viittomakieltä keskenään ja monia vanhempia ihmisiä – rakastan sitä pikkumiestä, joka usein vaeltelee ympäriinsä kädet selän takana ja tervehtii iloisesti ja näppärästi naamionsa takaa.

Aamukävelyllä tervehdimme nyt toisiamme ja tunnemme toisiamme hieman. Aamupäivällä puhuin kotona olevan lapsuudenystäväni kanssa, oli kiva kuulla arjesta siellä. Meillä oli taas koulua lapsille, teimme vähän harjoituksia pois alta. Näin juuri ranskalaisen tytön (8-vuotias), joka teki koulutehtäviä ja -harjoituksia äitinsä kanssa.

Näen monien yrittävän hoitaa töitään puhelimella tai iPadillä. Monet puhuvat rakkaidensa ja läheisten kanssa. Eläkeläiset, joilla ei ole töitä hoidettavana, nauttivat tästä meistä kaikkein eniten. Vanhat, ja ne jotka ovat sairaita, etsivät etuovelle perustettua ”terveyskeskusta”, missä asiat ovat nyt hieman paremmassa järjestyksessä, ja tietoa on ovella.

Eilen järjestin vähän pyykkiä, mukaan ottamani pesujauheet loppuivat eilen ja me lähetimme suuren määrän pyykkiä pesukeskukseen. Äitini lähetti tänään ihanan videon meidän Maxistamme [koirasta, toim. huom.], hän on kyllä niin hieno ja ikävä on suuri. Kaikki positiiviset viestit, joita luemme, saavat meidät onnellisiksi.

