Italiassa koronavirukseen on kuollut 79 ihmistä ja 2 500 on saanut tartunnan. Suurin osa kuolemantapauksista on ollut pohjoisessa Lombardian alueella Milanon ympärillä.

Tehohoidossa on tällä haavaa 229 ihmistä.

Viranomaisten mukaan maassa on tehty yli 25 800 virustestausta.