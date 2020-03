Kreikan pääministeri: Rajakriisi on Euroopan yhteinen uhka – lähetti jälleen selväsanaisen viestin pakolaisille

Pääministeri Kyriakos Mitsotakiksen mukaan Erdoganin päätös avata raja EU:hun on räikeä yritys kääntää huomio Turkin sotatoimista Syyriassa.

Kreikan pääministeri Kyriakos Mitsotakis sanoi tiistaina, että pakolaiskriisi maan rajalla on yhteinen uhka Euroopan unionille. Hänen mukaansa on Euroopan velvollisuus auttaa Kreikkaa, ja sen täytyy tehdä niin.

Hän toivoo, että tilanne Kreikan ja Turkin rajalla toimii herätyksenä, että Eurooppa alkaa hoitaa velvollisuutensa. Solidaarisuutta, Mitsotakis pyysi.

Turkin presidentti Receep Erdogan kertoi viime viikolla avaavansa rajansa EU:hun maassansa oleskeleville pakolaisille. Viikonlopun aikana Kreikkaan yritti ainakin 13 000 pakolaista, joista suurin osa ei päässyt rajan yli, sillä Kreikan armeija ja poliisi pitivät rajaa kiinni muun muassa kyynelkaasun ja pamppujen voimin.

EU:n ja Turkin raja on EU:n ulkoraja. Turkilla on EU-maarajaa myös Bulgarian kanssa, mutta tiettävästi Bulgariaan pyrki vain pieni joukko ihmisiä.

Lesboksen saarella myös sijaitsee surullisenkuuluisa Morian pakolaisleiri, jolla yli 40 000 ihmistä odottaa turvapaikkaa ja parempaa elämää. Alun perin leiri on tarkoitettu 3 000:lle.

Mitsotakis tapasi EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, EU-parlamentin puhemies David Sassolin ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michelin tiistaina Kreikan ja Turkin rajalla.

Von der Leyen sanoi, että EU antaa Kreikalle ”kaiken tarvittavan avun”.

– He jotka yrittävät koetella Euroopan yhtenäisyyttä tulevat pettymään. Me tulemme pitämään linjamme ja vaalimaan yhtenäisyyttämme, hän totesi.

Michel sanoi, että eurooppalaisten on tärkeää suojella rajojaan sekä kunnioittaa kansainvälistä lakia ja ihmisoikeuksia.

Kyriakos Mitsotakis vaatii EU:lta solidaarisuutta. Oikealla EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen.

Mitsotakiksen mukaan Erdoganin uhkaukset ovat epäonnistuneet, ja että meneillään on Erdoganin julkea yritys siirtää huomio sen sotatoimista Syyriassa Kreikkaan.

Syyrian sisällissodassa kuoli viime viikolla 33 turkkilaissotilasta, minkä jälkeen Turkki aloitti operaation Syyrian hallituksen joukkoja vastaan. Se on muun muassa pudottanut kaksi Syyrian joukkojen hävittäjää Luoteis-Syyriassa.

Alkuvuoden aikana siviilien tilanne Syyrian ja Turkin rajaseudulla Idlibissä on kiristynyt sietämättömäksi. Turkin rajalla on lähes miljoona pakolaista ylitäysillä leireillä, joilla lasten on kerrottu paleltuvan kuoliaaksi ja epätoivoisten vanhempien polttavan tilapäisasumuksia saadakseen hetken lämmön.

Mitsotakis lisäsi, että Turkista on tullut virallinen siirtolaiskauppias.

Hän toisti viime päivinä tiheään käyttämänsä viestin pakolaisille:

– Älkää tulko Kreikkaan laittomasti.

Saman viestin Kreikka on muun muassa lähettänyt alueella oleviin kansainvälisiin puhelinnumeroihin tekstiviestinä.